3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Экскурсия из Бангкока в Аюттайю с круизом по реке Чао Прайя

Посетить бывшую столицу Таиланда, полюбоваться архитектурой храмов и отправиться в круиз по реке

Алексей
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Алексей – экскурсионное агентство
Вы пройдете по самым интересным местам Аюттайи, увидите необычные статуи Будды и рассмотрите традиционную архитектуру Таиланда в древних храмах.

А после прокатитесь по реке Чао Прайя, наблюдая за бытом деревень и любуясь пейзажами.
$88 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 10 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча River City Bangkok
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У этой экскурсии3 отзыва
4.33
Экскурсия из Бангкока в Аюттайю с круизом по реке Чао Прайя
Экскурсия из Бангкока в Аюттайю с круизом по реке Чао Прайя

Что вас ожидает

«Музей под открытым небом»
Мы побываем в древнем городе Аюттайя, архитектурное наследие которого внесено в список ЮНЕСКО. Вы посетите бывший королевский монастырь Ват Махатхат, знаменитый благодаря голове Будды, которая проросла вместе с деревом. А также зайдете в храмы На-Пхра-Ман и Локайясутхарам, где находится самая большая скульптура лежащего Будды длиной 42 метра и высотой 8 метров.

Вниз по реке
После вас ждет круиз по реке Чао Прайя: её течение довольно медленное, поэтому на пути в Бангкок вы полюбуетесь пейзажами и видами на храм Ват-Арун, Большой дворец и мост Рамы VIII. А еще насладитесь вкусным тайским или европейским обедом.

Подробная программа
6:00 — 7:15 — трансфер из отеля (при заказе трансфера)
7:15 — встреча на пирсе River City
7:30 — отправление из Бангкока на автобусе Grand Pearl
9:00 — посещение Банг Па-Ин — Летнего дворца короля Рамы V
10:30 — экскурсия по городу Аюттайя
13:15 — начало круиза на круизном лайнере Grand Pearl Cruise, обед
15:00 — круиз по реке, послеобеденный чай
16:00 — возвращение в Бангкок и трансфер в отель (при заказе трансфера)

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проводится на английском языке. Сопровождение русскоязычного гида возможно за дополнительную плату 5500 бат.
  • Из Бангкока в Аюттайю мы добираемся на автобусе. Круиз начинается в Аюттайе и заканчивается в Бангкоке.
  • Время выезда — около 7:00, время возвращения — около 16:00

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: круиз по реке, обед, вход в национальные парки и страховка
  • Отдельно оплачиваются: алкогольные напитки, трансфер из/в отель (+250 бат на персону в 1 сторону)
Экскурсия из Бангкока в Аюттайю с круизом по реке Чао Прайя
Экскурсия из Бангкока в Аюттайю с круизом по реке Чао Прайя
Экскурсия из Бангкока в Аюттайю с круизом по реке Чао Прайя
Экскурсия из Бангкока в Аюттайю с круизом по реке Чао Прайя
Экскурсия из Бангкока в Аюттайю с круизом по реке Чао Прайя
Экскурсия из Бангкока в Аюттайю с круизом по реке Чао Прайя
Экскурсия из Бангкока в Аюттайю с круизом по реке Чао Прайя
Экскурсия из Бангкока в Аюттайю с круизом по реке Чао Прайя
Экскурсия из Бангкока в Аюттайю с круизом по реке Чао Прайя
Экскурсия из Бангкока в Аюттайю с круизом по реке Чао Прайя
Экскурсия из Бангкока в Аюттайю с круизом по реке Чао Прайя
Экскурсия из Бангкока в Аюттайю с круизом по реке Чао Прайя

Экскурсия проводится в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Местов встречи для начала тура River City Bangkok.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Здравствуйте! Меня зовут Алекс. Уже более 8 лет я живу и работаю в Таиланде. Вместе с командой гидов мы с радостью организовываем качественные интересные экскурсии по низкой цене с русским гидом и страховкой на Пхукете, Самуи, в Као Лаке, Краби и Паттайе! До встречи в «стране улыбок»!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

15 января 2020
Экскурсия проводится только на английском языке, за русскоговорящиего переводчика-дополнительная плата ( приличная,заранее советую уточнить) Но если владеете английским на уровне хорошего разговорного, то всё поймёте-гид говорит четко, разборчиво, понятно. Теперь о древней столице: если кто был в Камбодже, то делать там нечего, похоже , но гораздо в меньшем масштабе.Много времени занимает дорога . Потом была двухчасовая прогулка на теплоходе- достаточно комфортно, кондиционер, всё чисто и цивильно. Обед вкусный и разнообразный.Если у вас есть свободный день в Бангкоке, то рекомендую в качестве прогулочной экскурсии. Но историческая часть для меня слабовата. И ещё: на сайте гида Алексея( через которого заказывали экскурсию) написано, что экскурсия начинается в холле вашего отеля и в конце автомобиль должен с пирса доставить вас назад . На самом деле до места общего сбора и назад от пирса добираетесь самостоятельно, правда об этом гид предупредил заранее в личной переписке.Советую гиду исправить эту неточность на сайте
25 декабря 2019
Очень насыщенная впечатлениями поездка! В однодневном туре удалось насладиться пейзажами пригородов Бангкока, прогулкой по королевской летней резиденции, уникальными руинами древней столицы, катанием на слонах и прогулкой по реке с обедом. Немного «галопом», но когда нет возможности выделить для поездки 2-3 дня, это - прекрасный формат, позволяющий многое увидеть и получить море эмоций. Большое спасибо за организацию!
24 ноября 2019
Хорошие,позитивные гиды Алекс и Джени.Экскурсия продуманная,пожелания учитываются.Очень понравилось

Алексей проводит ещё 4 экскурсии

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