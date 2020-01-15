3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

«Музей под открытым небом»
Мы побываем в древнем городе Аюттайя, архитектурное наследие которого внесено в список ЮНЕСКО. Вы посетите бывший королевский монастырь Ват Махатхат, знаменитый благодаря голове Будды, которая проросла вместе с деревом. А также зайдете в храмы На-Пхра-Ман и Локайясутхарам, где находится самая большая скульптура лежащего Будды длиной 42 метра и высотой 8 метров.
Вниз по реке
После вас ждет круиз по реке Чао Прайя: её течение довольно медленное, поэтому на пути в Бангкок вы полюбуетесь пейзажами и видами на храм Ват-Арун, Большой дворец и мост Рамы VIII. А еще насладитесь вкусным тайским или европейским обедом.
Подробная программа
6:00 — 7:15 — трансфер из отеля (при заказе трансфера)
7:15 — встреча на пирсе River City
7:30 — отправление из Бангкока на автобусе Grand Pearl
9:00 — посещение Банг Па-Ин — Летнего дворца короля Рамы V
10:30 — экскурсия по городу Аюттайя
13:15 — начало круиза на круизном лайнере Grand Pearl Cruise, обед
15:00 — круиз по реке, послеобеденный чай
16:00 — возвращение в Бангкок и трансфер в отель (при заказе трансфера)
Как проходит экскурсия
Что входит в стоимость, а что — нет