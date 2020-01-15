3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

«Музей под открытым небом»

Мы побываем в древнем городе Аюттайя, архитектурное наследие которого внесено в список ЮНЕСКО. Вы посетите бывший королевский монастырь Ват Махатхат, знаменитый благодаря голове Будды, которая проросла вместе с деревом. А также зайдете в храмы На-Пхра-Ман и Локайясутхарам, где находится самая большая скульптура лежащего Будды длиной 42 метра и высотой 8 метров.

Вниз по реке

После вас ждет круиз по реке Чао Прайя: её течение довольно медленное, поэтому на пути в Бангкок вы полюбуетесь пейзажами и видами на храм Ват-Арун, Большой дворец и мост Рамы VIII. А еще насладитесь вкусным тайским или европейским обедом.

Подробная программа

6:00 — 7:15 — трансфер из отеля (при заказе трансфера)

7:15 — встреча на пирсе River City

7:30 — отправление из Бангкока на автобусе Grand Pearl

9:00 — посещение Банг Па-Ин — Летнего дворца короля Рамы V

10:30 — экскурсия по городу Аюттайя

13:15 — начало круиза на круизном лайнере Grand Pearl Cruise, обед

15:00 — круиз по реке, послеобеденный чай

16:00 — возвращение в Бангкок и трансфер в отель (при заказе трансфера)