Зинаида Ч. – Гид из Кемера

Обзорная экскурсия ⛳ по городу Анталия включает историческую часть старого города, прогулку 👣 по старинным улицам, посещение древней мечети, необыкновенного Дюденского водопада, который является визитной карточкой курорта и виден с борта подлетающего самолёта, а также ознакомительную информацию по анталийскому региону, растянувшемуся на 640 км вдоль Анталийского залива, называемого Турецкой Ривьерой.