Обзорная экскурсия ⛳ по городу Анталия включает историческую часть старого города, прогулку 👣 по старинным улицам, посещение древней мечети, необыкновенного Дюденского водопада, который является визитной карточкой курорта и виден с борта подлетающего самолёта, а также ознакомительную информацию по анталийскому региону, растянувшемуся на 640 км вдоль Анталийского залива, называемого Турецкой Ривьерой.
Что входит
услуги профессионального гида
трансфер
Что не входит
входные билеты на объекты культурного и исторического наследия
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
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