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Курорт Анталья с экскурсоводом - историком

Зинаида Ч.
Зинаида Ч. – Гид из Кемера
Обзорная экскурсия ⛳ по городу Анталия включает историческую часть старого города, прогулку 👣 по старинным улицам, посещение древней мечети, необыкновенного Дюденского водопада, который является визитной карточкой курорта и виден с борта подлетающего самолёта, а также ознакомительную информацию по анталийскому региону, растянувшемуся на 640 км вдоль Анталийского залива, называемого Турецкой Ривьерой.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 📜История и культура
  • 🎫Онлайн билеты
  • 🔭Обзорная
  • 🏡Выезжаем из города

  • $150 за экскурсию

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Курорт Анталья с экскурсоводом - историком
Курорт Анталья с экскурсоводом - историком

Что вы увидите

  • Водопады Анталии
  • старый город Кале ичи
  • порт
  • ворота Андриана и многое другое...
Следы великих империй
Старый город 🏙️ и Анталья с высоты
Обзорная экскурсия ⛳ по городу Анталия включает историческую часть старого города, прогулку 👣 по старинным улицам, посещение древней мечети, необыкновенного Дюденского водопада, который является визитной карточкой курорта и виден с борта подлетающего самолёта, а также ознакомительную информацию по анталийскому региону, растянувшемуся на 640 км вдоль Анталийского залива, называемого Турецкой Ривьерой.
Что входит
  • услуги профессионального гида
  • трансфер
Что не входит
  • входные билеты на объекты культурного и исторического наследия
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Курорт Анталья с экскурсоводом - историком
Курорт Анталья с экскурсоводом - историком

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  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Зинаида Ч.
Зинаида Ч.
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8 отзывов оставили туристы

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