Общая площадь Риксос Ледженс составляет 120 тыс. квадратных метров. Там есть 52 дорожки, 41 горка симулятор рафтинга (протяженностью 400 метров), бассейн с волнами, фонтаны, водные пушки для детей, пляжные зоны с Мальдивским песком, дельфинарий, снорклинг, общение и плаванье с дельфинами и белугами, а также подводная морская прогулка 👣 конечно, уникальный тайфун-Костер, где вы сначала попадаете в пещеру и там с помощью шумовых и ветроэффектов получите адреналин, затем вагончик поднимается на высоту 50 метров и резко падает вниз, максимальная скорость которого достигает до 100 км в час, а дистанция 525 метров! Это сногсшибательная возможность разнообразить свой отдых. Экскурсионная программа:• 09:00 — Выезд из гостиницы;

09:30 — Сбор гостей;

11:00 — Вход в аквапарк;

12:30 — Обед (Платно);

14:00 — Шоу с дельфинами (Бесплатно);

17:30 — Конец экскурсии;

19:00 — Прибытие в гостиницу.

Рекомендуем взять с собой:

Предметы необходимые для плавания (купальник, плавки, полотенце и т. п. )

Легкая одежда, головной убор, солнечные очки, удобная обувь, крема от/для загара

Фотоаппарат или видеокамеру

Деньги для оплаты дополнительных услуг и все возможных покупок

Воду

Важно знать: