  1. Турция
  2. Кемер
  3. Экскурсии

Посещение аквапарка и дельфинария Land Of Legends

4.8
15 отзывов
Ginza T.
Ginza T. – Гид из Кемера
Всплеск эмоций, адреналина и позитива – так можно описать посещение аквапарка Land Of Legends.

Вы отправитесь на целый день туда, где царит атмосфера радости и даже самый серьезный взрослый почувствует себя беззаботным ребенком, наблюдая за резвящимися в воде дельфинами.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🚌На автобусе
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 9.5 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $75 за человека

    Заказать экскурсию
Посещение аквапарка и дельфинария Land Of Legends
Посещение аквапарка и дельфинария Land Of Legends

Что вы увидите

  • Аквапарк Land Of Legends
Общая площадь Риксос Ледженс составляет 120 тыс. квадратных метров. Там есть 52 дорожки, 41 горка симулятор рафтинга (протяженностью 400 метров), бассейн с волнами, фонтаны, водные пушки для детей, пляжные зоны с Мальдивским песком, дельфинарий, снорклинг, общение и плаванье с дельфинами и белугами, а также подводная морская прогулка 👣 конечно, уникальный тайфун-Костер, где вы сначала попадаете в пещеру и там с помощью шумовых и ветроэффектов получите адреналин, затем вагончик поднимается на высоту 50 метров и резко падает вниз, максимальная скорость которого достигает до 100 км в час, а дистанция 525 метров! Это сногсшибательная возможность разнообразить свой отдых. Экскурсионная программа:• 09:00 — Выезд из гостиницы;
  • 09:30 — Сбор гостей;
  • 11:00 — Вход в аквапарк;
  • 12:30 — Обед (Платно);
  • 14:00 — Шоу с дельфинами (Бесплатно);
  • 17:30 — Конец экскурсии;
  • 19:00 — Прибытие в гостиницу.

Рекомендуем взять с собой:

  • Предметы необходимые для плавания (купальник, плавки, полотенце и т. п. )
  • Легкая одежда, головной убор, солнечные очки, удобная обувь, крема от/для загара
  • Фотоаппарат или видеокамеру
  • Деньги для оплаты дополнительных услуг и все возможных покупок
  • Воду

Важно знать:

  • Обед за дополнительную плату (по желанию)
  • Сейф за дополнительную плату 10 TL (по желанию)
  • Любые напитки не входят в стоимость экскурсии
  • Другие аттракционы за дополнительную плату (по желанию)
  • Детям до 3-ёх лет отдельное кресло в автобусе 🚌 не предоставляется, за исключением тех случаев, когда в автобусе имеются свободные места. Для того, чтобы забронировать на ребенка место в автобусе, нужно в заказе указать возраст 4-12 лет и в дальнейшем произвести оплату
Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Страховка
  • Посещение дельфинария
  • Комфортабельный автобус с кондиционером
  • Все аттракционы и горки
  • Шоу с дельфинами
  • 5D кинотеатр
  • Серфинг
  • Typhoon Coaster (100 км/ч)
  • Hyper Coaster (115 км/ч).
Что не входит
  • Личные расходы (обед и напитки, сувениры)
  • Плавание с дельфинами.
Начало
🚩 Трансфер от отеля
Место завершения
🏁 Трансфер до отеля
Посещение аквапарка и дельфинария Land Of Legends
Посещение аквапарка и дельфинария Land Of Legends
Посещение аквапарка и дельфинария Land Of Legends
Посещение аквапарка и дельфинария Land Of Legends

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ginza T.
Ginza T.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

15 отзывов оставили туристы

Ginza T. проводит ещё 5 экскурсий

Остров Сулуада – турецкие Мальдивы (страховка включена в стоимость)
$25
9.5 часов
Остров Сулуада – турецкие Мальдивы (страховка включена в стоимость)
24 отзыва
Легенды древней Турции: огни Химеры и древний город Олимпос (страховка включена в стоимость)
$30
6 часов
Легенды древней Турции: огни Химеры и древний город Олимпос (страховка включена в стоимость)
18 отзывов
Сафари на квадроциклах (страховка включена в стоимость)
$30
12 часов
Сафари на квадроциклах (страховка включена в стоимость)
16 отзывов
Термальные источники Памуккале и бирюзовое озеро Салда
$45
15 часов
Термальные источники Памуккале и бирюзовое озеро Салда
15 отзывов
Мира — Кекова: два античных города за один день (страховка включена в стоимость)
$25
11 часов
Мира — Кекова: два античных города за один день (страховка включена в стоимость)
14 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Кемере

Экскурсия в каньон Гёйнюк из Кемера
$35
5 часов
Экскурсия в каньон Гёйнюк из Кемера
12 отзывов
Индвидуальный трансфер из Кемера в аэропорт Анталии
$50
1 час
Индвидуальный трансфер из Кемера в аэропорт Анталии
12 отзывов
Дайвинг в Кемере
$25
5 часов
Дайвинг в Кемере
7 отзывов
Джиппинг в Кемере
$30
6 часов
Джиппинг в Кемере
6 отзывов
Пикник–рыбалка из Кемера
$25
6 часов
Пикник–рыбалка из Кемера
5 отзывов
Посещение турецкой бани Хамам
$15
2.5 часа
Посещение турецкой бани Хамам
5 отзывов