Общая площадь Риксос Ледженс составляет 120 тыс. квадратных метров. Там есть 52 дорожки, 41 горка симулятор рафтинга (протяженностью 400 метров), бассейн с волнами, фонтаны, водные пушки для детей, пляжные зоны с Мальдивским песком, дельфинарий, снорклинг, общение и плаванье с дельфинами и белугами, а также подводная морская прогулка 👣 конечно, уникальный тайфун-Костер, где вы сначала попадаете в пещеру и там с помощью шумовых и ветроэффектов получите адреналин, затем вагончик поднимается на высоту 50 метров и резко падает вниз, максимальная скорость которого достигает до 100 км в час, а дистанция 525 метров! Это сногсшибательная возможность разнообразить свой отдых. Экскурсионная программа:• 09:00 — Выезд из гостиницы;
09:30 — Сбор гостей;
11:00 — Вход в аквапарк;
12:30 — Обед (Платно);
14:00 — Шоу с дельфинами (Бесплатно);
17:30 — Конец экскурсии;
19:00 — Прибытие в гостиницу.
Рекомендуем взять с собой:
Предметы необходимые для плавания (купальник, плавки, полотенце и т. п. )
Деньги для оплаты дополнительных услуг и все возможных покупок
Воду
Важно знать:
Обед за дополнительную плату (по желанию)
Сейф за дополнительную плату 10 TL (по желанию)
Любые напитки не входят в стоимость экскурсии
Другие аттракционы за дополнительную плату (по желанию)
Детям до 3-ёх лет отдельное кресло в автобусе 🚌 не предоставляется, за исключением тех случаев, когда в автобусе имеются свободные места. Для того, чтобы забронировать на ребенка место в автобусе, нужно в заказе указать возраст 4-12 лет и в дальнейшем произвести оплату
Что входит
Трансфер от/до отеля
Страховка
Посещение дельфинария
Комфортабельный автобус с кондиционером
Все аттракционы и горки
Шоу с дельфинами
5D кинотеатр
Серфинг
Typhoon Coaster (100 км/ч)
Hyper Coaster (115 км/ч).
Что не входит
Личные расходы (обед и напитки, сувениры)
Плавание с дельфинами.
Начало
🚩 Трансфер от отеля
Место завершения
🏁 Трансфер до отеля
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.