Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кемера

Турецкая Баня в Кемере

Armagan
Armagan – Гид из Кемера
Турецкая Баня в Кемере
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Экскурсия

$25 за человека

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Турецкая Баня в Кемере
Турецкая Баня в Кемере
Насладитесь эстетикой чистого тела и посетите настоящую турецкую баню. Данное мероприятие отлично подойдет в начале отдыха, чтобы сбросить всю негативную энергию и привести в тонус свое тело. Для местных турков это особый ритуал. Древними секретами омоложения пользуются и до наших веков.
Турецкая баня отличается от сауны диапазоном температуры, что делает хамам оптимальным для всех.

Хамам состоит из 3 комнат:

  • Джамекан – самая первая комната – вестибюль, в котором человек раздевается и готовится к посещению теплых комнат.
  • Согуклук – теплая (30-35°С) моечная комната с душевыми и туалетом;
  • Харарет – самая теплая комната, в которой температура воздуха достигает 50-60°С. Здесь располагаются мраморные скамейки-лежаки для отдыха и массажа, топка и бассейн (курна).
  • В Турецкой бане важно соблюдать правила поведения для вашей безопасности и комфорта.
  • Мы рекомендуем не употреблять алкоголь перед походом в баню, а также "тяжелую" пищу, во время похода в теплые комнаты необходимо снять все украшения и обмотаться в полотенце, после окончания процедуры вставайте плавно и острожно, а также прислушивайтесь к банщикам-массажистам.

К сожалению, посещение хамама ограничено нескольким лицам:

    Беременным женщинам
    Людям с тяжелыми заболеваниями легких и дыхательных путей.
    Людям в лихорадочном состоянии и больным вирусными заболеваниями
    Страдающим от грибковых заболеваний кожи
    Имеющим серьезные проблемы в работе сердечно-сосудистых болезней, онкобольным, людям с психическими расстройствами.
    Поход в баню этот отличный способ не только расслабиться, а также оздоровиться, улучшить кровообращение и состояние кожи. Отлично подойдет людям, которые борются с целлюлитом, гайморитом, заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Местные используют хамам в целях расслабления после тренировок и повседневных забот, а также при появления симптомов ОРВИ: кашля и насморка. Однако, с температурой лучше отказаться от посещения данного места.
    Злоупотреблять хамамом не рекомендуется. Для новичков Мы рекомендуем посещать его 1 раз в неделю, но если Вы отлично переносите жару, то возможно и 2-3 раза в неделю.
    Посетив данное место, Вы сможете больше узнать о турецкой культуре, насладиться проведенным временем, расслабиться и набраться сил.
    🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
     Что входит
    • Трансферы из вашего отеля и обратно в отель
    • Страховка
    • Посещение сауны
    • Пилинг (скраб) очищение кожи от мертвых клеток
    • Пенный массаж
    • Массаж расслабляющий (20 минут)
    • Полотенце
     Что не входит
    • Любые напитки
    • Личные затраты
    • Услуги, предлагаемые дополнительно
    Турецкая Баня в Кемере
    Турецкая Баня в Кемере
    Турецкая Баня в Кемере
    Время проведения: каждый день
    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Armagan
    Armagan
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