Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кемера

Насладитесь эстетикой чистого тела и посетите настоящую турецкую баню. Данное мероприятие отлично подойдет в начале отдыха, чтобы сбросить всю негативную энергию и привести в тонус свое тело. Для местных турков это особый ритуал. Древними секретами омоложения пользуются и до наших веков.
Турецкая баня отличается от сауны диапазоном температуры, что делает хамам оптимальным для всех.
Хамам состоит из 3 комнат:
- Джамекан – самая первая комната – вестибюль, в котором человек раздевается и готовится к посещению теплых комнат.
- Согуклук – теплая (30-35°С) моечная комната с душевыми и туалетом;
- Харарет – самая теплая комната, в которой температура воздуха достигает 50-60°С. Здесь располагаются мраморные скамейки-лежаки для отдыха и массажа, топка и бассейн (курна).
- В Турецкой бане важно соблюдать правила поведения для вашей безопасности и комфорта.
- Мы рекомендуем не употреблять алкоголь перед походом в баню, а также "тяжелую" пищу, во время похода в теплые комнаты необходимо снять все украшения и обмотаться в полотенце, после окончания процедуры вставайте плавно и острожно, а также прислушивайтесь к банщикам-массажистам.
К сожалению, посещение хамама ограничено нескольким лицам:
Беременным женщинам
Людям с тяжелыми заболеваниями легких и дыхательных путей.
Людям в лихорадочном состоянии и больным вирусными заболеваниями
Страдающим от грибковых заболеваний кожи
Имеющим серьезные проблемы в работе сердечно-сосудистых болезней, онкобольным, людям с психическими расстройствами.
Поход в баню этот отличный способ не только расслабиться, а также оздоровиться, улучшить кровообращение и состояние кожи. Отлично подойдет людям, которые борются с целлюлитом, гайморитом, заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Местные используют хамам в целях расслабления после тренировок и повседневных забот, а также при появления симптомов ОРВИ: кашля и насморка. Однако, с температурой лучше отказаться от посещения данного места.
Злоупотреблять хамамом не рекомендуется. Для новичков Мы рекомендуем посещать его 1 раз в неделю, но если Вы отлично переносите жару, то возможно и 2-3 раза в неделю.
Посетив данное место, Вы сможете больше узнать о турецкой культуре, насладиться проведенным временем, расслабиться и набраться сил.