Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кемера

Насладитесь эстетикой чистого тела и посетите настоящую турецкую баню. Данное мероприятие отлично подойдет в начале отдыха, чтобы сбросить всю негативную энергию и привести в тонус свое тело. Для местных турков это особый ритуал. Древними секретами омоложения пользуются и до наших веков.

Турецкая баня отличается от сауны диапазоном температуры, что делает хамам оптимальным для всех.

Хамам состоит из 3 комнат:

Джамекан – самая первая комната – вестибюль, в котором человек раздевается и готовится к посещению теплых комнат.

Согуклук – теплая (30-35°С) моечная комната с душевыми и туалетом;

Харарет – самая теплая комната, в которой температура воздуха достигает 50-60°С. Здесь располагаются мраморные скамейки-лежаки для отдыха и массажа, топка и бассейн (курна).

В Турецкой бане важно соблюдать правила поведения для вашей безопасности и комфорта.

Мы рекомендуем не употреблять алкоголь перед походом в баню, а также "тяжелую" пищу, во время похода в теплые комнаты необходимо снять все украшения и обмотаться в полотенце, после окончания процедуры вставайте плавно и острожно, а также прислушивайтесь к банщикам-массажистам.

К сожалению, посещение хамама ограничено нескольким лицам:

Беременным женщинам

Людям с тяжелыми заболеваниями легких и дыхательных путей.

Людям в лихорадочном состоянии и больным вирусными заболеваниями

Страдающим от грибковых заболеваний кожи

Имеющим серьезные проблемы в работе сердечно-сосудистых болезней, онкобольным, людям с психическими расстройствами.

Поход в баню этот отличный способ не только расслабиться, а также оздоровиться, улучшить кровообращение и состояние кожи. Отлично подойдет людям, которые борются с целлюлитом, гайморитом, заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Местные используют хамам в целях расслабления после тренировок и повседневных забот, а также при появления симптомов ОРВИ: кашля и насморка. Однако, с температурой лучше отказаться от посещения данного места.

Злоупотреблять хамамом не рекомендуется. Для новичков Мы рекомендуем посещать его 1 раз в неделю, но если Вы отлично переносите жару, то возможно и 2-3 раза в неделю.

Посетив данное место, Вы сможете больше узнать о турецкой культуре, насладиться проведенным временем, расслабиться и набраться сил.