Что вас ожидает:В процессе экскурсии 🧭 вы посетите построенный в середине XIX века султаном Абдулмеджитом I дворец Долмабахче. Просторный зал приёмов с 56 колоннами и огромной хрустальной люстрой весом в 4, 5 тонны поражают посетителей. Ататюрк — основатель Турецкой Республики провел свои последние дни и умер в этом дворце в 1938 году. Величественная мечеть Султан-Ахмет, больше известная под названием Голубая мечеть, привлекает особенностью внутренней отделки: стены выложены великолепной голубой и белой плиткой. Изначально построенная с шестью минаретами мечеть, является единственной в своем роде. Самый лучший вид на город 🏙️ со стороны моря 🌊 открывается из этой мечети.

Далее вы посетите памятник Византийской эпохи — Ипподром, одну из самых больших арен античного мира, где проходили знаменитые бои гладиаторов. Величественный храм Святой Софии с редкими фресками, место коронования Византийских императоров, самая большая церковь ⛪ Средневековья. Дворец султанов Топкапы, на который ещё в прошлом веке смотрела Европа и Азия «как на дымящийся вулкан, угрожающий миру».

Совершая морскую прогулку 👣 вдоль Босфора, вы поймёте, почему наши предки решили обосноваться в этих красивейших местах. Вам просто необходимо принять участие в этой экскурсии и посетить Стамбул — один из крупнейших мегаполисов в мире, играющий роль моста между Европой и Азией! Экскурсионная программа:• 03:30 — Выезд из гостиницы;

05:00 — Прибытие в международный аэропорт Анталии;

07:00 — Вылет из Анталии;

08:05 — Прибытие в международный аэропорт имени М. К. Ататюрка в Стамбул;

09:00 — Встреча с экскурсоводами в зале ожидания;

09:15 — Трансфер в историческую часть Стамбула;

10:00 — Голубая мечеть (мечеть Султан-Ахмет);

11:00 — Античный Ипподром;

11:30 — Немецкий фонтан ⛲ Вильгельма II;

12:00 — Собор Святой Софии (Айя София);

12:30 — Обед в традиционном ресторане (Бесплатно);

13:45 — Дворец Топкапы;

15:15 — Прогулка по Босфору (Бесплатно);

16:30 — Египетский Базар;

18:00 — Ужин в ресторане Кумкапы (Платно);

18:45 — Конец экскурсии;

20:00 — Прибытие в международный аэропорт имени М. К. Ататюрка;

22:00 — Вылет из Стамбула;

23:05 — Прибытие в международный аэропорт Анталии;

23:30 — Встреча с сопровождающим гидом;

00:30 — Прибытие в гостиницу.

Организационные детали: