  1. Турция
  2. Кемер
  3. Экскурсии

В Стамбул – столицу трех империй

4.7
12 отзывов
Ginza T.
Ginza T. – Гид из Кемера
В разные эпохи Стамбул являлся центром Римской, Византийской и Османской империи.

Сейчас его славное прошлое лишь подчеркивает блеск современной городской жизни.

На целый день вы погрузитесь в историю 📖 разноликого Стамбула, а также познакомитесь с его главными достопримечательностями 🏛️ – музеями, дворцами, мечетями и базарами.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 📜История и культура
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 24 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • $170 за человека

    Заказать экскурсию
В Стамбул – столицу трех империй
В Стамбул – столицу трех империй

Что вы увидите

  • дворец Долмабахче
  • мечеть Султанахмет
  • Ипподром
  • храм Святой Софии
  • Дворец султанов Топкапы
  • Морская прогулка вдоль Босфора
Что вас ожидает:В процессе экскурсии 🧭 вы посетите построенный в середине XIX века султаном Абдулмеджитом I дворец Долмабахче. Просторный зал приёмов с 56 колоннами и огромной хрустальной люстрой весом в 4, 5 тонны поражают посетителей. Ататюрк — основатель Турецкой Республики провел свои последние дни и умер в этом дворце в 1938 году. Величественная мечеть Султан-Ахмет, больше известная под названием Голубая мечеть, привлекает особенностью внутренней отделки: стены выложены великолепной голубой и белой плиткой. Изначально построенная с шестью минаретами мечеть, является единственной в своем роде. Самый лучший вид на город 🏙️ со стороны моря 🌊 открывается из этой мечети.
Далее вы посетите памятник Византийской эпохи — Ипподром, одну из самых больших арен античного мира, где проходили знаменитые бои гладиаторов. Величественный храм Святой Софии с редкими фресками, место коронования Византийских императоров, самая большая церковь ⛪ Средневековья. Дворец султанов Топкапы, на который ещё в прошлом веке смотрела Европа и Азия «как на дымящийся вулкан, угрожающий миру».
Совершая морскую прогулку 👣 вдоль Босфора, вы поймёте, почему наши предки решили обосноваться в этих красивейших местах. Вам просто необходимо принять участие в этой экскурсии и посетить Стамбул — один из крупнейших мегаполисов в мире, играющий роль моста между Европой и Азией! Экскурсионная программа:• 03:30 — Выезд из гостиницы;
  • 05:00 — Прибытие в международный аэропорт Анталии;
  • 07:00 — Вылет из Анталии;
  • 08:05 — Прибытие в международный аэропорт имени М. К. Ататюрка в Стамбул;
  • 09:00 — Встреча с экскурсоводами в зале ожидания;
  • 09:15 — Трансфер в историческую часть Стамбула;
  • 10:00 — Голубая мечеть (мечеть Султан-Ахмет);
  • 11:00 — Античный Ипподром;
  • 11:30 — Немецкий фонтан ⛲ Вильгельма II;
  • 12:00 — Собор Святой Софии (Айя София);
  • 12:30 — Обед в традиционном ресторане (Бесплатно);
  • 13:45 — Дворец Топкапы;
  • 15:15 — Прогулка по Босфору (Бесплатно);
  • 16:30 — Египетский Базар;
  • 18:00 — Ужин в ресторане Кумкапы (Платно);
  • 18:45 — Конец экскурсии;
  • 20:00 — Прибытие в международный аэропорт имени М. К. Ататюрка;
  • 22:00 — Вылет из Стамбула;
  • 23:05 — Прибытие в международный аэропорт Анталии;
  • 23:30 — Встреча с сопровождающим гидом;
  • 00:30 — Прибытие в гостиницу.

Организационные детали:

  • Возьмите с собой: легкую одежду, головной убор, солнечные очки, удобная обувь, фотоаппарат или видеокамеру, паспорт, крема от/для загара, воду, деньги для оплаты дополнительных услуг и покупок, сухой паёк.
Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Страховка
  • Русскоговорящий гид-историк
  • Снаряжение
  • Обед
  • Завтрак и ужин в самолете
  • Входные билеты
  • Перелет (Turkish Airlines)
  • Комфортабельный автобус с кондиционером.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Трансфер от отеля
Место завершения
🏁 Трансфер до отеля
В Стамбул – столицу трех империй
В Стамбул – столицу трех империй
В Стамбул – столицу трех империй
В Стамбул – столицу трех империй

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ginza T.
Ginza T.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

12 отзывов оставили туристы

Ginza T. проводит ещё 6 экскурсий

Остров Сулуада – турецкие Мальдивы (страховка включена в стоимость)
$25
9.5 часов
Остров Сулуада – турецкие Мальдивы (страховка включена в стоимость)
24 отзыва
Легенды древней Турции: огни Химеры и древний город Олимпос (страховка включена в стоимость)
$30
6 часов
Легенды древней Турции: огни Химеры и древний город Олимпос (страховка включена в стоимость)
18 отзывов
Сафари на квадроциклах (страховка включена в стоимость)
$30
12 часов
Сафари на квадроциклах (страховка включена в стоимость)
16 отзывов
Термальные источники Памуккале и бирюзовое озеро Салда
$45
15 часов
Термальные источники Памуккале и бирюзовое озеро Салда
15 отзывов
Посещение аквапарка и дельфинария Land Of Legends
$75
9.5 часов
Посещение аквапарка и дельфинария Land Of Legends
15 отзывов
Мира — Кекова: два античных города за один день (страховка включена в стоимость)
$25
11 часов
Мира — Кекова: два античных города за один день (страховка включена в стоимость)
14 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Кемере

Экскурсия в каньон Гёйнюк из Кемера
$35
5 часов
Экскурсия в каньон Гёйнюк из Кемера
12 отзывов
Индвидуальный трансфер из Кемера в аэропорт Анталии
$50
1 час
Индвидуальный трансфер из Кемера в аэропорт Анталии
12 отзывов
Дайвинг в Кемере
$25
5 часов
Дайвинг в Кемере
7 отзывов
Джиппинг в Кемере
$30
6 часов
Джиппинг в Кемере
6 отзывов
Пикник–рыбалка из Кемера
$25
6 часов
Пикник–рыбалка из Кемера
5 отзывов
Посещение турецкой бани Хамам
$15
2.5 часа
Посещение турецкой бани Хамам
5 отзывов