Что вас ожидает:• Сбор туристов из отелей по регионам;
- Посещение водопада Нижний Дюден в Анталии;
- Свободного времени в аквариуме в Анталии;
- Свободного времени в Калеичи (Анталия старый город);
- Выезд в сторону Сиде;
- Возвращение в отели.
Организационные детали:
- Возьмите с собой: фотоаппарат, воду и деньги на личные расходы.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
Что входит
- Трансфер (Мы забираем вас из вашего отеля и обратно отвозим в ваш отель)
- Aвтобус с кондиционером
- Услуга гида
- Входной билет в Аквариум.
Что не входит
- Личные расходы (фотографии, сувениры и т. д.)
- Любые напитки во время экскурсии
- Обед (В Анталии самостоятельно) (по желанию)
- Прогулка на яхте (по желанию).
Важная информация
- Не забудьте так же выбрать билет "трансфер" и заказать!
- Если вы не заполнили данные вашего отеля, обязательно заполните или сообщите их организаторам заранее, иначе места на экскурсии могут быть не гарантированными
- Вы можете также связаться с организаторами в Whatsapp по номеру +90 531 827 83 25. Не забудьте сказать, что забронировали экскурсии через Sputnik8 и назвать номер заказа
- Возьмите с собой: фотоаппарат, воду и деньги на личные расходы.
Время проведения: Ежедневно с 08:30 по договоренности
- Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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НАСИБ
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Ежедневно с 09:00 по договоренности
С 05:30 (в зависимости от отеля) понедельник и четверг
Начиная с 08:20 (в зависимости от отеля)
В 08:10, 10:10, 13:10 из отелей Сиде
понедельник, Среда, Суббота в 03:00
Еще несколько необычных экскурсий в Сиде
03:00 - 04:00 трансфер в регионе регионе Сиде
Понедельник, Четверг и Суббота (05:00 - 06:00)
05:00 – 06:00 трансфер в регионе
ежедневно в 10:00