Океанариум Анталии: Индивидуальная поездка

НАСИБ
НАСИБ – Гид из Сиде
Вы устали от размеренного отдыха на берегу моря? Вам хочется чего-то нового и интересного? Записывайтесь на экскурсию ⛳ в океанариум.

Вы совместите приятное с полезным — познакомитесь с морскими обитателями и прогуляетесь 👣 по улочкам старого города Антальи.
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Трансфер

От $35 за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Океанариум Анталии: Индивидуальная поездка
Океанариум Анталии: Индивидуальная поездка

Что вы увидите 🤩

  • Океанариум Антальи
Что вас ожидает:• Сбор туристов из отелей по регионам;
  • Посещение водопада Нижний Дюден в Анталии;
  • Свободного времени в аквариуме в Анталии;
  • Свободного времени в Калеичи (Анталия старый город);
  • Выезд в сторону Сиде;
  • Возвращение в отели.

Организационные детали:

  • Возьмите с собой: фотоаппарат, воду и деньги на личные расходы.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Трансфер (Мы забираем вас из вашего отеля и обратно отвозим в ваш отель)
  • Aвтобус с кондиционером
  • Услуга гида
  • Входной билет в Аквариум.
 Что не входит
  • Личные расходы (фотографии, сувениры и т. д.)
  • Любые напитки во время экскурсии
  • Обед (В Анталии самостоятельно) (по желанию)
  • Прогулка на яхте (по желанию).
Важная информация
  • Не забудьте так же выбрать билет "трансфер" и заказать!
  • Если вы не заполнили данные вашего отеля, обязательно заполните или сообщите их организаторам заранее, иначе места на экскурсии могут быть не гарантированными
  • Вы можете также связаться с организаторами в Whatsapp по номеру +90 531 827 83 25. Не забудьте сказать, что забронировали экскурсии через Sputnik8 и назвать номер заказа
  • Возьмите с собой: фотоаппарат, воду и деньги на личные расходы.
Океанариум Анталии: Индивидуальная поездка
Океанариум Анталии: Индивидуальная поездка
Океанариум Анталии: Индивидуальная поездка
Океанариум Анталии: Индивидуальная поездка
Время проведения: Ежедневно с 08:30 по договоренности
  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
НАСИБ
НАСИБ
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