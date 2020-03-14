54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Погрузиться в горячие минеральные источники и Султанские ванны среди природы горного ущелья

Айна
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Айна – экскурсионное агентство
Горячие минеральные источники курорта Ялова еще со времен Османской империи привлекали путешественников со всего мира.

Вы проведете день вдали от шумного Стамбула, искупаетесь в открытых бассейнах, посетите Султанские ванны и традиционный хамам, а после прогуляетесь по живописному дендрологическому парку с редкими видами растений.

Приготовьтесь насладиться первозданной турецкой природой, горным воздухом и целебными термальными водами, которые ценили даже султаны!
€60
30 за человека
скидка50%
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 10 часов
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча в холле отеля ...
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У этой экскурсии54 отзыва
4.56
Горный курорт Ялова: магия термальных вод
Горный курорт Ялова: магия термальных вод

Что вас ожидает

🌿 Заповедная природа горной Турции
Пара часов дороги к термальному курорту с лихвой окупятся, как только вы вдохнете полной грудью кристальный воздух Ялова. Вы окажетесь в райском уголке турецкой природы, спрятанном в горном ущелье. Территорию курорта окружает роскошный дендрологический парк, прогуливаясь по которому вы встретите сотни редких видов растений, а ароматы горных лесов и ботанического сада заставят забыть о шумных и душных городах.

🌊 Термальные бассейны и турецкий хамам
Вам предстоит на практике убедиться в лечебных свойствах термальных вод Ялова. Вы искупаетесь в теплых бассейнах под открытым небом, попаритесь в традиционном хамаме и местной сауне, заглянете в Султанские ванны и, при желании, опробуете подводный массаж: наш сопровождающий с удовольствием подскажет, куда стоит отправиться в первую очередь. Курортные спа-процедуры не только помогут вам расслабиться, но и окажут лечебное воздействие на организм.

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер от вашего отеля и обратно, посещение курорта Ялова (термальные бассейны, хамам, сауна), обед. Отдельно по желанию оплачиваются напитки и массаж.
  • В поездке с вами будет русскоговорящий сопровождающий из нашей команды
  • Дети на экскурсию допускаются с 12 лет
  • Сбор группы начинается в 7 утра, отбытие на пароме — 8 утра, дорога до курорта займет около 2 часов
Горный курорт Ялова: магия термальных вод
Горный курорт Ялова: магия термальных вод
Горный курорт Ялова: магия термальных вод
Горный курорт Ялова: магия термальных вод
Горный курорт Ялова: магия термальных вод
Горный курорт Ялова: магия термальных вод
Горный курорт Ялова: магия термальных вод

Экскурсия проводится ежедневно в 07:00, 07:15, 07:30 и 07:45

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура в холле отеля ....
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Айна
Айна
Приветствую вас в Турции, дорогие друзья! Живу в Стамбуле 10 лет, обожаю этот яркий, живой, контрастный город, знаю множество нетуристических троп и хочу поделиться этими знаниями с вами. Я работаю в команде профессиональных гидов, которые проводят исторические традиционные экскурсии (вам не придется стоять в очереди для посещения основных достопримечательностей). А я проведу вас местами, где не ступала нога туриста, a если и ступала, то не так часто. А также расскажу, как живется в этом городе иностранцам.
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54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
Термальный курорт Ялова очень понравился. Особенно баня и бассейны, очень приветливый персонал. Источники минеральных вод в парке курорта. Хороший обед, но без напитков, кроме воды, который входит в стоимость тура. Стоимость тура 30 евро. Нас из отеля забрали в 7-30, затем собирали туристов из других отелей Стамбула, в Ялова мы прибыли около половины одиннадцатого. Процедуры длились два часа. Этого времени в полне хватает, т.к. баня и бассейны очень расслабляют, потом прогулка по парку, далее обед. Внимательно относитесь к заказу напитков, т.к. цен нигде не указано и в результате цену скажут любую. Несколько слов о гиде. Никакой дополнительной информации наш гид не давал, если не спросишь. Стоимость одного посещения курорта Ялова 50лир в будни и 65 в выходные дни.
12 марта 2020
Прекрасный гид, отличное место. Рекомендую
9 марта 2020
Прекрасная экскурсия! продуман каждый шаг. На восьмое марта девочкам подарили цветы и небольшой подарок, это было мило и приятно 😇 рекомендую!
7 марта 2020
Отлично съездили в термы: попарились в хаммаме, нагреваемом от сероводородного источника, поплавали в бассеине, дальше была прогулка и отличный обед!
Единственный минус - очень долгая дорога и времени в термах не хватило, хотя бы еще 1-1,5 часа сверху. В остальном, все отлично.
Ольга
2 марта 2020
Хотелось бы, чтобы гиды рассказывали в автобусе об окружающих достопримечательностсях, о местности , где проезжаем, о жителях этих городов .Чем занимаются, где работают.
29 февраля 2020
Сам курорт отличный! Возможность вырваться из промозглой зимы-осени и спокойно поплавать в бассейне на улице даже при температуре воздуха +10 - это того стоит. Красивейший парк, потрясающая природа и конечно, невероятное ощущение расслабленности и обновленности во всем теле. Те, кто любят походы в баню - обязательно посетите Ялово. Ели же вы не любитель таких процедур, то тоже можно съездить, покайфовать в открытом бассейне температура около +40, вполне комфортно.
26 февраля 2020
Мне в целом понравилась поездка. Красивые виды, очень вкусный и сытный обед в хорошем ресторане на горе. Приятный сопровождающий. В принципе нам и не нужно было особо содержательной информации от экскурсии в поездке на спа-курорт)
Никита
25 февраля 2020
Неожиданно классной оказалась экскурсия в Ялову. Нам понравилось все: от самого места, до харизмы гида и общей приятной и легкой атмосферы.
24 февраля 2020
Отличная экскурсия выходного дня.
22 февраля 2020
Изумительная поездка! Путешествие на микроавтобусе и пароме! Дорога совершенно не утомительная! А сам курорт- чудесное место! Очень все удобно : на самом курорте дают тапочки , полотенца можно менять по мере необходимости. Замечательный бассейн , солнце . сосны вокруг - просто побывали в лете. Можно сделать массаж (10 долларов). У нас было два с половиной часа в термальной купальне - этого вполне достаточно!
После неги в горячем (38 градусов вода) бассейне прогулка по парку , можно попить минеральной воды , купить великолепные сладости и чай в соседнем магазине.
А потом обед в изумительной красоты месте ! Все вкусно необыкновенно! Красиво!
Поездка хорошо продумана! А хорошее настроение обеспечивал наш гид Руслан ( так он представился).
Спасибо огромное!
Всем рекомендую!
Ещё 44 отзыва

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