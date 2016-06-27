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Атмосфера знаменитых памятников и аутентичных уголков города в ярких памятных кадрах

OLesya
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«Краски Стамбула» — это увлекательное фотопутешествие по такой известной и незнакомой Турции! Все знаменитые памятники архитектуры исторической части города и его самые аутентичные уголки раскроются в чудесных памятных кадрах под необычным ракурсом и в новом свете.
264 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Пешая фотопрогулка «Краски Стамбула»
Пешая фотопрогулка «Краски Стамбула»

Программа

  • Мы начинаем нашу одиссею с Европейского центра Стамбула, и первая точка, как символ свободы, — башня Галата. Я расскажу немного истории и, сделав несколько кадров, мы спустимся вниз по улочкам Джихангира, самого свободолюбивого и оригинального района Стамбула, где переплетены культуры, обычаи и традиции иностранцев и самых разных мест, которые когда-либо посещали город, и в итоге остались, полюбив его на всю жизнь. Места, где улицы говорят со своими пешеходами языком старых зданий, стен с изречениями древних великих мыслителей и современными граффити.
  • Далее мы пересекаем мост и направляемся к Новой мечети. Заходим на Египетский базар, где среди толп посетителей, ярких красок сладостей и запаха специй продолжаем нашу фотопрогулку.
  • Оттуда идём наверх по старому городу, заглядывая на крышы Валиде Хан с видом на Босфор и потрясающим пейзажем городских зданий самого сердца Стамбула.
  • Далее проследуем к тихой, почти безлюдной мечети Султана Сулеймана, где перед вами возникнут места из известных турецких исторических фильмов, места, где жили популярные персонажи и где похоронена Роксолана. Я расскажу вам их историю, и атмосфера этих памятников отразится в кадрах нашей фотосессии.
  • Затем мы посещаем одну из старейших чайных города — уникальное аутентичное место, и, сделав несколько кадров, проследуем вниз к паромам, чтобы застать лучи закатного солнца на противоположной стороне Стамбула, в парке на Кадыкёй. По пути делаем фотографии с видами на панорамы города с воды, кормим чаек и насладаемся атмосферой небольшого морского променада.
  • Завершает нашу прогулку фотосет на закате с потрясающими красками уходящего солнца, которое красным светом отражается в море, опускаясь за горизонт. И вы на своём опыте убедитесь, что красные стамбульские закаты — это не миф, и это действительно очень красиво!

Мы можем скорректировать маршрут по желанию, например, добавить в кадры Айя Софию и Голубую мечеть. Кроме того, Стамбул славится своей уличной едой и яркие краски местной кухни также могут войти в нашу программу.

Добро пожаловать в такой известный и незнакомый Стамбул!

Пешая фотопрогулка «Краски Стамбула»
Пешая фотопрогулка «Краски Стамбула»
Пешая фотопрогулка «Краски Стамбула»
Пешая фотопрогулка «Краски Стамбула»
Пешая фотопрогулка «Краски Стамбула»
Пешая фотопрогулка «Краски Стамбула»
Пешая фотопрогулка «Краски Стамбула»
Пешая фотопрогулка «Краски Стамбула»
Пешая фотопрогулка «Краски Стамбула»
Пешая фотопрогулка «Краски Стамбула»
Пешая фотопрогулка «Краски Стамбула»
Пешая фотопрогулка «Краски Стамбула»
Пешая фотопрогулка «Краски Стамбула»
Пешая фотопрогулка «Краски Стамбула»
Пешая фотопрогулка «Краски Стамбула»
Пешая фотопрогулка «Краски Стамбула»
Пешая фотопрогулка «Краски Стамбула»
Пешая фотопрогулка «Краски Стамбула»

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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OLesya
OLesya
Кто я: Как понятно выше, мое имя Олеся. Профессиональный фотограф в Стамбуле. Работала в Москве, в галерее тибетского искусства. Вошла во вкус и продолжила работать с другими галереями и как-то незаметно начала фотографировать. Переехала в Стамбул. Почему Стамбул? Не знаю. Мне кажется, что у нас роман. Как я это делаю: Только с душой, только легко и только с индивидуальным подходом.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

27 июня 2016
Хотелось бы написать пару слов о нашем фототуре. Во-первых Олесю всегда легко найти, она всегда отвечала быстро на все емейлу/сообщения в ФБ. Во вторых она всегда готова если у неё есть возможность подстроится под ваш график и посоветовать лучшее время для встречи и фотосессии. Встретить в заранее оговорённое время. Вообще Олеся очень энергичный и открытый человек с огромной душой, которого нам не хотелось отпускать. Мы просто не могли наговорится и она рассказывала нам о своих ощущениях Стамбула и Турции. Если вы ищете фотографа который сделает вам какие то концептуальные, басшабашенные фото или если вы ищете что то спокойное и умеренное ( портреты на фоне города) Олеся вам поможет во всех случаях. Мы очень рекомендуем Олесю и надеемся что у нас ещё будет возможность с ней встретится и поработать ещё.

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