Мы начинаем нашу одиссею с Европейского центра Стамбула, и первая точка, как символ свободы, — башня Галата. Я расскажу немного истории и, сделав несколько кадров, мы спустимся вниз по улочкам Джихангира, самого свободолюбивого и оригинального района Стамбула, где переплетены культуры, обычаи и традиции иностранцев и самых разных мест, которые когда-либо посещали город, и в итоге остались, полюбив его на всю жизнь. Места, где улицы говорят со своими пешеходами языком старых зданий, стен с изречениями древних великих мыслителей и современными граффити.
Далее мы пересекаем мост и направляемся к Новой мечети. Заходим на Египетский базар, где среди толп посетителей, ярких красок сладостей и запаха специй продолжаем нашу фотопрогулку.
Оттуда идём наверх по старому городу, заглядывая на крышы Валиде Хан с видом на Босфор и потрясающим пейзажем городских зданий самого сердца Стамбула.
Далее проследуем к тихой, почти безлюдной мечети Султана Сулеймана, где перед вами возникнут места из известных турецких исторических фильмов, места, где жили популярные персонажи и где похоронена Роксолана. Я расскажу вам их историю, и атмосфера этих памятников отразится в кадрах нашей фотосессии.
Затем мы посещаем одну из старейших чайных города — уникальное аутентичное место, и, сделав несколько кадров, проследуем вниз к паромам, чтобы застать лучи закатного солнца на противоположной стороне Стамбула, в парке на Кадыкёй. По пути делаем фотографии с видами на панорамы города с воды, кормим чаек и насладаемся атмосферой небольшого морского променада.
Завершает нашу прогулку фотосет на закате с потрясающими красками уходящего солнца, которое красным светом отражается в море, опускаясь за горизонт. И вы на своём опыте убедитесь, что красные стамбульские закаты — это не миф, и это действительно очень красиво!
Мы можем скорректировать маршрут по желанию, например, добавить в кадры Айя Софию и Голубую мечеть. Кроме того, Стамбул славится своей уличной едой и яркие краски местной кухни также могут войти в нашу программу.
Добро пожаловать в такой известный и незнакомый Стамбул!
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Кто я:
Как понятно выше, мое имя Олеся. Профессиональный фотограф в Стамбуле. Работала в Москве, в галерее тибетского искусства. Вошла во вкус и продолжила работать с другими галереями и как-то незаметно начала фотографировать. Переехала в Стамбул. Почему Стамбул? Не знаю. Мне кажется, что у нас роман.
Как я это делаю:
Только с душой, только легко и только с индивидуальным подходом.
Хотелось бы написать пару слов о нашем фототуре. Во-первых Олесю всегда легко найти, она всегда отвечала быстро на все емейлу/сообщения в ФБ. Во вторых она всегда готова если у неё есть возможность подстроится под ваш график и посоветовать лучшее время для встречи и фотосессии. Встретить в заранее оговорённое время. Вообще Олеся очень энергичный и открытый человек с огромной душой, которого нам не хотелось отпускать. Мы просто не могли наговорится и она рассказывала нам о своих ощущениях Стамбула и Турции. Если вы ищете фотографа который сделает вам какие то концептуальные, басшабашенные фото или если вы ищете что то спокойное и умеренное ( портреты на фоне города) Олеся вам поможет во всех случаях. Мы очень рекомендуем Олесю и надеемся что у нас ещё будет возможность с ней встретится и поработать ещё.
Покорить водные просторы Стамбула и погрузиться в его многогранное прошлое на групповой экскурсии
Стамбул невозможно исследовать до конца — облик города пестрит яркими деталями! Мы отправимся в плавание, чтобы изучить его с воды. Вы увидите дворец Бейлербейи, мечеть Сулеймана, крепость Румели Хисар и Девичью башню. Откроете их тайны и прикоснётесь к разным периодам летописи Стамбула.
Попробовать лучшую уличную еду Стамбула в секретных уголках города
Уличная еда в Стамбуле настолько разнообразна и аппетитна, что удержаться невозможно! С моей помощью вы сориентируетесь в мире турецкого стрит-фуда, откроете в современных кварталах города вкусные места «для своих», спрятанные от глаз туристов, и побалуете себя лучшими гастрономическими шедеврами стамбульских улиц. Чи-Кёфте, фаршированные мидии, рыбный кебаб и многое другое — голодными вы точно не останетесь!
Центральные районы и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии
Вы увидите «визитные карточки» Стамбула: Собор Святой Софии, Голубую мечеть, площадь Таксим и дворец Топкапы. Ощутите, как органично сочетаются в нем история и современность, и услышите самое интересное о местных культурных особенностях, традициях и менталитете.
Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты
На пешеходной экскурсии по историческому центру вы погрузитесь в мир монументальных памятников Византии и османской эпохи, услышите о тайных реликвиях и деталях правления великих султанов. Посетите старинный и очень атмосферный Кальянный сад, оцените колорит исторических базаров и узнаете, где отведать по-настоящему аутентичные блюда.
Исторические памятники, небанальные места и полезные лайфхаки от местного жителя
Маршрут экскурсии я составил так, чтобы выдающиеся места Стамбула предстали перед вами в самое зрелищное для них время суток. Будут истории и легенды дворцов Топкапы и Долмабахче, Девичьей башни и старинных мечетей. Прогулка по самобытному кварталу Кузгунджук и фантастические виды с холма Чамлыджа.
Погрузиться в горячие минеральные источники и Султанские ванны среди природы горного ущелья
Горячие минеральные источники курорта Ялова еще со времен Османской империи привлекали путешественников со всего мира. Вы проведете день вдали от шумного Стамбула, искупаетесь в открытых бассейнах, посетите Султанские ванны и традиционный хамам, а после прогуляетесь по живописному дендрологическому парку с редкими видами растений. Приготовьтесь насладиться первозданной турецкой природой, горным воздухом и целебными термальными водами, которые ценили даже султаны!