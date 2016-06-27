Хотелось бы написать пару слов о нашем фототуре. Во-первых Олесю всегда легко найти, она всегда отвечала быстро на все емейлу/сообщения в ФБ. Во вторых она всегда готова если у неё есть возможность подстроится под ваш график и посоветовать лучшее время для встречи и фотосессии. Встретить в заранее оговорённое время. Вообще Олеся очень энергичный и открытый человек с огромной душой, которого нам не хотелось отпускать. Мы просто не могли наговорится и она рассказывала нам о своих ощущениях Стамбула и Турции. Если вы ищете фотографа который сделает вам какие то концептуальные, басшабашенные фото или если вы ищете что то спокойное и умеренное ( портреты на фоне города) Олеся вам поможет во всех случаях. Мы очень рекомендуем Олесю и надеемся что у нас ещё будет возможность с ней встретится и поработать ещё.