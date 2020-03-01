Необычные маршруты по Стамбулу

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Мечеть на границе Европы и Азии, полет на виртуальном вертолете и смотровая площадка на 52-м этаже

Adlet
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Adlet – ваш гид
Приглашаю открыть Стамбул с новой стороны: насладиться его панорамой на 360° с самого высокого здания в стране, увидеть знаковые достопримечательности с необычного ракурса в 4D-кинотеатре и погулять по аутентичному району Ортакёй.

Я расскажу историю и легенды турецкой столицы и помогу понять ее современную жизнь.
63 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 3 человек
Встреча у входа в ТРЦ Сапфир
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Стамбул с высоты
Стамбул с высоты

Что вас ожидает

Лучший вид на Стамбул
Вы посетите смотровую площадку, расположенную в самом высоком здании Турции. Скоростной лифт поможет за минуту подняться на высоту 236 метров, где вы насладитесь великолепным видом на город из панорамных окон. На этом развлечения не заканчиваются — следом вы отправитесь в 4D-кинотеатр и полетаете над турецкой столицей на виртуальном вертолете, рассмотрев ее самые красивые достопримечательности!

Мечеть Ортакёй
Расположенная прямо у воды, Ортакёй похожа скорее на барочный дворец, чем на мечеть. Вы услышите историю этого изящного здания XIX века и впечатлитесь видом на Босфорский мост и азиатскую часть Стамбула. Кроме того, ощутите колорит одноименного портового квартала, знаменитого уютными улочками, рыбными ресторанами и ремесленными лавками.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не включены смотровая площадка и 4D-кинотеатр — 42 лиры с человека.
  • Прохладительные напитки, чай и кофе включены в стоимость.
  • Я гибкий гид и готов скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями.
Стамбул с высоты
Стамбул с высоты
Стамбул с высоты
Стамбул с высоты
Стамбул с высоты
Стамбул с высоты
Стамбул с высоты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у входа в ТРЦ Сапфир.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Adlet
Adlet
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Адлет, я живу в Стамбуле много лет. Увлекаюсь химией, футболом и политикой. Свободно владею турецким и русским языками. С радостью составлю вам компанию и помогу познакомиться с великолепным Стамбулом!
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Необычные маршруты по Стамбулу

Два в одном: Старый город и прогулка по БосфоруДва в одном: Старый город и прогулка по БосфоруДва в одном: Старый город и прогулка по Босфору
скидка30%
€95
67 за экскурсию
6 часов
Погулять по историческому центру Стамбула, насладиться его видами с воды и заглянуть на рынки
Приглашаю погрузиться в жизнь Стамбула изнутри! Вы поплаваете по легендарному Босфору, исследуете подземное водохранилище и продегустируете местные деликатесы на колоритных рынках. А я расскажу, как рос и развивался город, кто им правил и какие интересные события происходили здесь на протяжении веков.
Неподражаемый СтамбулНеподражаемый СтамбулНеподражаемый Стамбул
107 за экскурсию
5 часов
11 отзывов
Раскрыть тайны самых колоритных районов азиатской части города на дружеской экскурсии
Приглашаю погулять по местам, куда редко ступает нога туриста: восточным кварталам Кадыкёй и Ускюдар, армянским и греческим улочкам. Вы ощутите дух настоящего Стамбула с оживленными базарами, древними мечетями и локальными кафе. А в завершение подниметесь на холм Чамлыджа и впечатлитесь видами Босфора и Мраморного моря!
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
скидка10%
€100
90 за экскурсию
3 часа
159 отзывов
Исторический рынок, антиквариат, улица художников и османская кухня — самый неожиданный район города
Вы увидите европейский и азиатский, старинный и современный Стамбул на прогулке со «своим человеком», узнаете об истории древнего мегаполиса, традициях и обычаях местных жителей. Мы покажем один из лучших турецких базаров и потайную часовню, проведем узкими улочками к галерее стамбульских мастеров и посоветуем лучшие рестораны, кафе и стрит-фуды.
Великолепный век СтамбулаВеликолепный век СтамбулаВеликолепный век Стамбула
скидка10%
€140
126 за экскурсию
4 часа
11 отзывов
Пройтись по следам сериала, увидеть главные архитектурные памятники и погрузиться в восточную сказку
Мы посетим самые важные места, связанные с героями популярного сериала: дворец Топкапы — символ османского могущества, дворец Ибрагима Паши и мечеть Сулеймание, построенную великим архитектором Мимаром Синаном. Вы узнаете о законах гарема, о жизни султанов и визирей, увидите предметы османского быта и поймете, каким был настоящий Великолепный век.
Открыть неизведанный СтамбулОткрыть неизведанный СтамбулОткрыть неизведанный Стамбул
157 за экскурсию
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66 отзывов
Погрузиться в атмосферу нетуристических кварталов — от магазинчиков Эминёню до мечетей Ускюдара
Настоящая магия Стамбула прячется в криках чаек и песнях муэдзина, в запахе жаренных каштанов и на улочках самобытных кварталов. Чтобы убедиться в этом, мы исследуем нетуристические места города: пройдем по Галатскому мосту, проникнемся духом Ускюдара и Кадыкёя, попробуем лучший стамбульский суп и балык-экмек и встретим закат на холме Чамлыджа.
По Стамбулу на автомобиле!По Стамбулу на автомобиле!По Стамбулу на автомобиле!
скидка20%
€215
172 за экскурсию
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5 отзывов
Самые интересные районы и великолепные виды города на душевной и увлекательной экскурсии
Стамбул — многогранное и невероятно интересное место. Вы посетите европейскую и азиатскую части, подниметесь на лучшие смотровые площадки, заглянете на местный рынок и узнаете самые любопытные факты из истории города. Я сделаю все, чтобы наше путешествие прошло легко, комфортно и познавательно!

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