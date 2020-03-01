Необычные маршруты по Стамбулу

Что вас ожидает

Лучший вид на Стамбул

Вы посетите смотровую площадку, расположенную в самом высоком здании Турции. Скоростной лифт поможет за минуту подняться на высоту 236 метров, где вы насладитесь великолепным видом на город из панорамных окон. На этом развлечения не заканчиваются — следом вы отправитесь в 4D-кинотеатр и полетаете над турецкой столицей на виртуальном вертолете, рассмотрев ее самые красивые достопримечательности!

Мечеть Ортакёй

Расположенная прямо у воды, Ортакёй похожа скорее на барочный дворец, чем на мечеть. Вы услышите историю этого изящного здания XIX века и впечатлитесь видом на Босфорский мост и азиатскую часть Стамбула. Кроме того, ощутите колорит одноименного портового квартала, знаменитого уютными улочками, рыбными ресторанами и ремесленными лавками.