3 отзыва оставили туристы

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На кораблике в Гринвич

Прокатиться на кораблике по Темзе и услышать рассказ о городе морской славы Британии

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • ⛵️На кораблике
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Группа не более 20 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на пристани Embankment
  • Заказать экскурсию

£60 за человека

У этой экскурсии3 отзыва
4.67
Алла
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Алла – экскурсионное агентство по Лондону
За время экскурсии 🧭 перед вами развернётся панорама Лондона с воды и с вершины холма, где находится гринвичская обсерватория, покорятся разом западное и восточное полушария Земли и откроется история 📖 морских завоеваний Британии! Памятник всемирного наследия — городок Гринвич — поделится своими секретами и уютными зарисовками улочек с викторианской застройкой.
На кораблике в Гринвич
На кораблике в Гринвич

Что вас ожидает

Британия, гроза морей
Гринвич — олицетворение славы Великобритании как покорительницы водных просторов. Вы побываете в музее мореходства, где выставлены самые легендарные корабли британского флота, и рассмотрите морской госпиталь, больше похожий на дворец или королевскую резиденцию. Увидите знаменитый «чайный» клипер под названием «Кати Сарк» и, конечно, встанете на линию нулевого меридиана — важной отметки, которая разделяет планету на восточное и западное полушария.

И ещё кое-что о Гринвиче
Гринвич напрямую связан не только с мореходством, но и историей английских королевских семей и, соответственно, судьбой страны в целом. Вы узнаете, кто из монарших особ жил в этом городе и где нашёл последнее пристанище адмирал Нельсон. Посетите королевскую обсерваторию, где сегодня находится музей навигационных и астрономических приборов, насладитесь видами Лондона вдалеке с высоты гринвичских холмов и вернётесь по водам Темзы обратно в столицу.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Лондоне
  • Билеты на кораблик включены в стоимость экскурсии
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
На кораблике в Гринвич
На кораблике в Гринвич

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Место встречи для начала на пристани Embankment.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Алла
Алла
Наша команда гидов работает с 2012 года и предоставляет весь спектр экскурсионных услуг — от регулярных групповых русскоязычных экскурсий с профессиональными гидами до индивидуальной разработки программ для путешественников. В период летнего сезона мы предлагаем регулярные групповые автобусные туры по всей Великобритании, Ирландии и Франции.
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3 отзыва оставили туристы

14 июля 2019
Экскурсию бронировала для двух человек на сайте, сделать это и частично оплатить было очень удобно. За два дня прислали напоминание, что в 9-00 отправляемся с пирса. В 8-45 дисциплинированно прибыли в указанное место, но ни гида, ни группы там не обнаружили. В результате оказалось, что сбор запланирован на 9-20 и все прибыли к этому времени. Непонятно, почему нельзя было об этом прислать нам хотя бы смс. Соответственно и закончилась экскурсия на час позже, чем было указано в нашей брони, что нарушило наши предварительные планы. Гид преподносила достаточно материала, претензий к содержанию экскурсии нет.
28 января 2019
Отличный гид с хорошим чувством юмора, нам все понравилось.
10 декабря 2018
Всем добрый день! Порекомендую экскурсию в Лондоне "На кораблике в Гринвич". Мне повезло и с погодой, и с гидом Еленой. Прекрасная подача материала, грамотный и интересный рассказчик. Большое спасибо. Обязательно воспользуюсь вашими услугами в следующий приезд в Лондон.

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