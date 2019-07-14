3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Британия, гроза морей

Гринвич — олицетворение славы Великобритании как покорительницы водных просторов. Вы побываете в музее мореходства, где выставлены самые легендарные корабли британского флота, и рассмотрите морской госпиталь, больше похожий на дворец или королевскую резиденцию. Увидите знаменитый «чайный» клипер под названием «Кати Сарк» и, конечно, встанете на линию нулевого меридиана — важной отметки, которая разделяет планету на восточное и западное полушария.

И ещё кое-что о Гринвиче

Гринвич напрямую связан не только с мореходством, но и историей английских королевских семей и, соответственно, судьбой страны в целом. Вы узнаете, кто из монарших особ жил в этом городе и где нашёл последнее пристанище адмирал Нельсон. Посетите королевскую обсерваторию, где сегодня находится музей навигационных и астрономических приборов, насладитесь видами Лондона вдалеке с высоты гринвичских холмов и вернётесь по водам Темзы обратно в столицу.