13 отзывов оставили туристы

Невероятно увлекательная экскурсия. Интересная история знаменитого Скотланд-Ярда. Дмитрий обладает явным артистизмом, хорошо построенная грамотная речь, очень интересные истории и рассказы, от некоторых ощущение ужаса и холода по спине, но и шуток хватает. 3, 5 часа пролетели незаметно, хоть было и холодно, но не хотелось свалить побыстрее, хорошо маршрут построен. Однозначно не скучно, великолепная подача информации, даже иллюстрации, отличный рассказчик, человек на своем месте. Рекомендую Дмитрия всем, как хорошего гида, рассказчика, интересного человека с разносторонними знаниями и увлечениями. Спасибо.