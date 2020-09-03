13 отзывов оставили туристы

Штаб-квартиры лондонской полиции. Вы сможете лично побывать на месте всех (трех) официальных штаб-квартир прославленного Скотланд-Ярда (Scotland Yard), начиная с самого первого, находящегося на одноименной улице, и заканчивая современным небоскребом на улице Виктории (Victoria Street).
Детективная служба XVIII века. Кроме того, я проведу вас к не столь известному, но не менее важному зданию Магистрата на улице Бау-стрит (Bow Street Magistrate), где в середине XVIII века была создана первая профессиональная детективная служба, ставшая прототипом будущего Скотланд-Ярда.
Громкие преступления прошлого. На месте хорошо известных достопримечательностей 🏛️ столицы ⭐️ — вокзала Чаринг-Кросс (Charing Cross Rail Station) и здания Парламента (Houses of Parliament) — я расскажу вам о громких преступлениях, связанных с ними: единственное в истории 📖 Англии удавшееся покушение на премьер-министра в XIX веке, дерзкий теракт против близкого соратника Маргарет Тэтчер в XX веке и леденящая душу находка на вокзале Чаринг-Кросс — захватывающие истории, которые вы вряд ли услышите где-то еще!
Места убийств. Мы побываем в различных местах британской столицы, поневоле оказавшихся очевидцами мрачных событий: паба, где промышлял самый знаменитый серийный убийца в истории Великобритании; театра, на пороге которого был коварно убит талантливейший актер своего времени; антикварного магазина, ставшего сценой трагедии в середине прошлого века…
Кроме того, за время экскурсии 🧭 вы узнаете:
когда был изобретен и впервые использован фоторобот;
где находилась одна из старейших тюрем Лондона;
сколько зарабатывали первые британские полицейские;
а также к чему привело тюремное заключение английского подданного в Санкт-Петербурге!
Организационные детали
Лица моложе 16 лет на экскурсию ⛳ не приглашаются. Детям до 12 лет участвовать в экскурсии не рекомендуется.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Дмитрий - замечательный рассказчик, умеющий быстро и надолго увлечь интересными и познавательными историями.
Александр
15 августа 2020
Очень интересная экскурсия, которая поможет окрасить центр Лондона совершенно новыми красками. Дмитрий прекрасный гид, с глубоким знанием материала и живым языком изложения.
Екатерина
12 мая 2019
Приветствую всех, кто читает отзывы. Огромное спасибо Дмитрию за познавательную и очень интересную экскурсию. Экскурсия - прекрасно подготовлена. Рекомендую посетить данную экскурсию, не пожалеете.
юрий
3 ноября 2018
Лучший гид которых встречал во многих странах. Под конец экскурсии становится не навязчивым другом-приятелем. Стоит намного больше денег;)
Набока
15 августа 2018
Спасибо гиду. Очень интересно и занимательно. Творческий подход. У нас была группа 17-22 года.
Елена
2 июня 2018
Друзья! Если Вы избегаете банальности в экскурсиях, а ищете интересного эрудированного рассказчика, то Вам к Дмитрию. Очень большую ценность представляет то, насколько Дмитрий подкован абсолютно в разных сферах и посему готов отвечать искренне и раскрыто на многочисленные (иногда даже наивные) вопросы)). Отдельный респект за чувство юмора). Дмитрий, удачи Вам во всём!
Татьяна
15 января 2018
Невероятно увлекательная экскурсия. Интересная история знаменитого Скотланд-Ярда. Дмитрий обладает явным артистизмом, хорошо построенная грамотная речь, очень интересные истории и рассказы, от некоторых ощущение ужаса и холода по спине, но и шуток хватает. 3, 5 часа пролетели незаметно, хоть было и холодно, но не хотелось свалить побыстрее, хорошо маршрут построен. Однозначно не скучно, великолепная подача информации, даже иллюстрации, отличный рассказчик, человек на своем месте. Рекомендую Дмитрия всем, как хорошего гида, рассказчика, интересного человека с разносторонними знаниями и увлечениями. Спасибо.
Дина
27 февраля 2017
Отличная экскурсия, посвященная весьма нетривиальной странице истории Лондона и позволяющая еще лучше понять этот прекрасный город. Время пролетело незаметно. Хотели бы поблагодарить Дмитрия за его искреннюю любовь к Лондону и своей работе.
Лев
16 января 2017
Дмитрий, это было очень хорошо! Экскурсия хорошо подготовлена, выверена и гармонична. Как песня, из которой слова не выкинешь. Очень интересна, хороша по подаче, и ярка. Некоторое почти театральное действие. Рекомендую, не пожалеете)
Ксения
11 января 2015
Прекрасная экскурсия! Честно говоря, даже не ожидали, что столько информации свалится на наши головы за один вечер. Причем вся история выстроена, и создается ощущение, что слушаешь сказку. Очень рекомендую данную экскурсию. Уж сколько не изучала Лондон дома, а приехала, и ничего знакомого не услышала... P. S. Лондон вечером великолепен)
Юлия
15 июня 2014
Мы не любители ходить много пешком, но экскурсии с Дмитрием пролетали на одном дыхании. Помимо интереснейших мест, которые мы увидели, мы услышали массу интереснейших историй. Огромное спасибо! Поездка удалась.
Марина
20 января 2014
Очень интересно! Дмитрий показал Лондон с необычной стороны. Было очень много интересной информации и страшилки про преступления. 3 часа пролетели незаметно. Рекомендую! Большое спасибо Дмитрию!
Олег
21 ноября 2013
Прекрасная экскурсия, отличное знание материала. Рекомендую Дмитрия как великолепного экскурсовода.