Полный жизни, неповторимый и колоритный Сайгон. Экономическая столица ⭐️ и крупнейший город 🏙️ страны откроет своим гостям двери в настоящий Вьетнам. Здесь стремительный рост и развитие идут в ногу с древнейшей культурой и самобытностью.

В соседней провинции протекает легендарная река Меконг, посещение которой обеспечит полное погружение в местный колорит Вьетнама.

День 1:

Поездка на лодке ⚓ по реке Меконг;

Пчелиная пасека с дегустацией меда и чая;

Кокосовая ферма с дегустацией сладостей и вина;

Катание на лошадиной повозке;

Дегустация фруктов 🍎 (в сопровождении вьетнамских музыкантов);

Прогулка на каноэ по каналам реки Меконг;

День 2:

Тоннели Ку-Чи;

Посещение стрельбища;

Музей военных преступлений;

Нотрдам де Сайгон;

Главпочтамт;

Дворец Воссоединения;

Смотровая площадка здания Bitexco (по желанию доплата 200’000 донгов)

Взять с собой: