Полный жизни, неповторимый и колоритный Сайгон. Экономическая столица ⭐️ и крупнейший город 🏙️ страны откроет своим гостям двери в настоящий Вьетнам. Здесь стремительный рост и развитие идут в ногу с древнейшей культурой и самобытностью.
В соседней провинции протекает легендарная река Меконг, посещение которой обеспечит полное погружение в местный колорит Вьетнама.
День 1:
Поездка на лодке ⚓ по реке Меконг;
Пчелиная пасека с дегустацией меда и чая;
Кокосовая ферма с дегустацией сладостей и вина;
Катание на лошадиной повозке;
Дегустация фруктов 🍎 (в сопровождении вьетнамских музыкантов);
Прогулка на каноэ по каналам реки Меконг;
День 2:
Тоннели Ку-Чи;
Посещение стрельбища;
Музей военных преступлений;
Нотрдам де Сайгон;
Главпочтамт;
Дворец Воссоединения;
Смотровая площадка здания Bitexco (по желанию доплата 200’000 донгов)
Взять с собой:
Загранпаспорт или копию его главной страницы для регистрации в гостинице;
Сменную одежду (в городе очень жарко);
Удобную обувь для прогулок по городу;
Головные уборы;
Легкую кофту или ветровку на случай вечерней прохлады и для комфорта в кондиционированном автобусе;
Вещи лучше упаковывать в удобные рюкзаки или сумки (избегая нескольких пакетов с одеждой).
Что входит
Опытный РУССКИЙ гид (НЕ русскоговорящий вьетнамец), который сопровождает вас на протяжении ВСЕЙ программы
Трансферы из отеля в аэропорт и обратно
Все трансферы в Сайгоне и дельте реки Меконг
Трансфер из отелей Нячанга
Все входные билеты
Проживание в отеле 3*
Питание (обед и ужин в первый день. Завтрак, обед во второй день)
Что не входит
Билеты на самолет оплачиваются отдельно (от 80$)
Трансфер из отдельных отелей:
Из отеля Diamond Bay или Amiana - 10$
Из отеля Dessole, Camh Ranh Riviera, Mia resort, Fusion и отелей на пляже Бай Зай - 30$
Из отелей на пляже Зоклет — 50$
Начало и место завершения
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Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 4 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.