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Выездная 2х дневная экскурсия в Сайгон (на самолете)

Спутник Н.
Спутник Н. – Гид из Нячанга
Двухдневная экскурсия ⛳ по Сайгону и реке Меконг гарантирует полное погружение в неповторимый колорит Вьетнама, где динамичный образ жизни азиатского мегаполиса сочетается с древней культурой и самобытностью.

Вы увидите главные природные, исторические и религиозные достопримечательности 🏛️ города, узнаете о многовековой истории 📖 государства и проникнитесь традициями и обычаями народа.
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  • 👥Групповая
  • 🧘На выходные
  • 🕐Длительность 48 часов
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • $269 за человека

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Выездная 2х дневная экскурсия в Сайгон (на самолете)
Выездная 2х дневная экскурсия в Сайгон (на самолете)

Что вы увидите

  • Подземную деревню Ку Чи
  • Буддийский храм
  • Военный музей
  • Кафедральный собор
  • Центральную почту
  • Лаковую мастерскую
  • Дельта реки Меконг
  • Фруктовые плантации
  • Вьетнамскую деревню
  • Кокосовые джунгли
Полный жизни, неповторимый и колоритный Сайгон. Экономическая столица ⭐️ и крупнейший город 🏙️ страны откроет своим гостям двери в настоящий Вьетнам. Здесь стремительный рост и развитие идут в ногу с древнейшей культурой и самобытностью.
В соседней провинции протекает легендарная река Меконг, посещение которой обеспечит полное погружение в местный колорит Вьетнама.

День 1:

  • Поездка на лодке ⚓ по реке Меконг;
  • Пчелиная пасека с дегустацией меда и чая;
  • Кокосовая ферма с дегустацией сладостей и вина;
  • Катание на лошадиной повозке;
  • Дегустация фруктов 🍎 (в сопровождении вьетнамских музыкантов);
  • Прогулка на каноэ по каналам реки Меконг;

День 2:

  • Тоннели Ку-Чи;
  • Посещение стрельбища;
  • Музей военных преступлений;
  • Нотрдам де Сайгон;
  • Главпочтамт;
  • Дворец Воссоединения;
  • Смотровая площадка здания Bitexco (по желанию доплата 200’000 донгов)

Взять с собой:

  • Загранпаспорт или копию его главной страницы для регистрации в гостинице;
  • Сменную одежду (в городе очень жарко);
  • Удобную обувь для прогулок по городу;
  • Головные уборы;
  • Легкую кофту или ветровку на случай вечерней прохлады и для комфорта в кондиционированном автобусе;
  • Вещи лучше упаковывать в удобные рюкзаки или сумки (избегая нескольких пакетов с одеждой).
Что входит
  • Опытный РУССКИЙ гид (НЕ русскоговорящий вьетнамец), который сопровождает вас на протяжении ВСЕЙ программы
  • Трансферы из отеля в аэропорт и обратно
  • Все трансферы в Сайгоне и дельте реки Меконг
  • Трансфер из отелей Нячанга
  • Все входные билеты
  • Проживание в отеле 3*
  • Питание (обед и ужин в первый день. Завтрак, обед во второй день)
Что не входит
  • Билеты на самолет оплачиваются отдельно (от 80$)
  • Трансфер из отдельных отелей:
  • Из отеля Diamond Bay или Amiana - 10$
  • Из отеля Dessole, Camh Ranh Riviera, Mia resort, Fusion и отелей на пляже Бай Зай - 30$
  • Из отелей на пляже Зоклет — 50$
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Выездная 2х дневная экскурсия в Сайгон (на самолете)
Выездная 2х дневная экскурсия в Сайгон (на самолете)
Выездная 2х дневная экскурсия в Сайгон (на самолете)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник Н.
Спутник Н.
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