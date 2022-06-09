Горная Абхазия, фото и пикник на альпийских лугах

Провести идеальный день на природе, увидеть горные пейзажи и получить профессиональные фотографии

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1 отзыв
В этом дружеском приключении вы погуляете по легендарной Гагре, полюбуетесь озером Рица с разных ракурсов, послушаете горные реки и водопады, ощутите мощь каньона, узнаете историю и обычаи края.

Вдохновением станет красивый пикник на цветущем лугу высоко в горах, а бонусом — фотосессия, чтобы воспоминания о гостеприимной Абхазии остались с вами навсегда!
Горная Абхазия, фото и пикник на альпийских лугах
Горная Абхазия, фото и пикник на альпийских лугах
Горная Абхазия, фото и пикник на альпийских лугах
Горная Абхазия, фото и пикник на альпийских лугах
Горная Абхазия, фото и пикник на альпийских лугах
Горная Абхазия, фото и пикник на альпийских лугах
Горная Абхазия, фото и пикник на альпийских лугах
Горная Абхазия, фото и пикник на альпийских лугах
Горная Абхазия, фото и пикник на альпийских лугах
Горная Абхазия, фото и пикник на альпийских лугах
Горная Абхазия, фото и пикник на альпийских лугах
Горная Абхазия, фото и пикник на альпийских лугах
Горная Абхазия, фото и пикник на альпийских лугах
Горная Абхазия, фото и пикник на альпийских лугах
Горная Абхазия, фото и пикник на альпийских лугах
Горная Абхазия, фото и пикник на альпийских лугах
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Что вас ожидает

Утро в Гагре

Мы начнем день с прогулки по Старой Гагре, наслаждаясь свежим морским воздухом с примесью эвкалиптов. Попутно я расскажу, как появился курорт, какую роль в этом сыграл родственник императора Николая II, принц Ольденбургский. Вы увидите дивный Приморский парк и символ Гагры — ресторан Гагрипш, который стоит здесь более 100 лет. А если захотите, то также исследуете руины дворца принца.

Единение с природой в горах и лесах

Наш маршрут по заповедной Абхазии пройдет вдоль русел трех рек — Бзыби, Геги и Юпшары.

  • Мы остановимся посмотреть на древние, открытые всем ветрам, развалины Бзыбского храма и крепости 10 века, погуляем по подвесному мосту через Бзыбь.
  • Полюбуемся самшитовыми зарослями и бурным течением горных рек, насладимся прохладой водопадов и попьем родниковой воды.
  • Другие остановки с идиллическими видами ждут вас у Голубого озера (оно оправдывает свое название) и в Юпшарском каньоне.
  • И конечно, вас встретит озеро Рица: вы посмотрите на него с лучших ракурсов, отправившись туда, где меньше всего туристов.
  • А потом мы поднимемся еще дальше в горы, где у самых вершин на высоте почти 1700 метров над уровнем моря уютно устроилась живописная долина реки Ауадхара. Пикник среди девственной природы с абхазским вином, сыром, свежим хлебом и фруктами не забудется никогда!

Дружеское путешествие

В этой поездке я стану не просто гидом, но вашим другом. Будем веселиться и общаться, я постараюсь влюбить вас в Абхазию и помогу вдохновиться красотой ее природы. Расскажу о яркой и сложной истории Страны души, но не стану утомлять классическими лекциями и датами. Поговорим о культуре, обычаях и кухне абхазов. В пути мы сможем корректировать маршрут и останавливаться в понравившихся вам местах.

Я фотографирую вас на протяжении поездки в самых красивых локациях, и через некоторое время вы получите сотню профессиональных кадров, которые с радостью будете пересматривать после путешествия.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия может начинаться в Сочи, Адлере, Гагре или Пицунде. Я заберу вас в удобном вам месте и привезу обратно. Я не забираю из Красной Поляны, Гудауты, Нового Афона или Сухума, однако мы можем договориться об удобной точке встречи и оттуда отправиться в путешествие вместе.
  • Экскурсия проходит на внедорожнике Niva Travel, который позволит нам покорить высокогорные места. Это комфортабельный автомобиль с кондиционером и большим багажником, чтобы вы могли взять с собой сменные вещи для нашей фотосессии.
  • Без вашего желания мы не заезжаем на дегустации и не тратим на это время
  • Для прохождения границы нужен российский паспорт, детям до 14 лет — свидетельство о рождении. Если ребенок едет без сопровождения родителей — нотариально заверенное разрешение на выезд.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: транспорт, фотосессия и пикник
  • Дополнительные расходы: обязательно — экологический сбор Рицинского реликтового национального парка (350р — взрослый, 100 руб. — дети с 8 до 12 лет), по желанию — обед (от 500 руб. на человека), Бзыбский храм — 50р, дача Сталина на озере Рица — 150 руб., аренда детского кресла — 500 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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