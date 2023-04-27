Озеро Рица — самое красивое и известное в Абхазии, недаром его часто называют легендой Кавказа.
Этот удивительный водоем стоит посетить каждому, кто хочет сполна насладиться богатством живописной абхазской природы. Отправляйтесь на экскурсию к озеру Рица и зарядитесь положительными эмоциями на долгое время!
Этот удивительный водоем стоит посетить каждому, кто хочет сполна насладиться богатством живописной абхазской природы. Отправляйтесь на экскурсию к озеру Рица и зарядитесь положительными эмоциями на долгое время!
Ближайшие даты:
27
апр
апр
28
апр
апр
29
апр
апр
30
апр
апр
1
мая
мая
2
мая
мая
3
мая
мая
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Белые скалы
- Балка над пропастью на смотровой перед Гагрой
- Замок принца Одельбурского
- Пансионат «Скала»
- Площадь Леона
- Смотровая площадка по дороге на гору Мамдзышха
- Ресторан «Гагрипш»
- Приморский парк
- Гагрская колоннада
- Зимний театр
- Прогулка по пляжу в Гагре, качели, купание
- Бзыпский храм-крепость
- Старинный автомобильный мост, конюшня, катание на лошадях (по желанию)
- Стеклянный мост через Бзыпь, качели над рекой, «Абхазский дворик»
- Голубое озеро с павлинами
- Водопады Девичьи и Мужские слезы
- Юпшарский каньон
- Чабгарский карниз, смотровая площадка «Прощай Родина»
- Озеро Рица
- Молочный водопад
- Дача Сталина на Рице (в летнее время)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
В ходе этого увлекательного тура нам встретятся десятки сокровищ Абхазии, которые подарят вам фантастические эмоции и непередаваемый восторг!
Город-курорт Гагра
Курортом Гагра стала лишь в начале XX века, когда принц Ольденбургский занялся благоустройство и развитием города. Мы прогуляемся по великолепному парку с пальмами, агавами, кипарисами, магнолиями, эвкалиптами, лимонными и апельсиновыми деревьями. Увидим знаменитую колоннаду с «Зимним театром», Замок принцессы Евгении Ольденбургской и ресторан «Гагрипш».
Красавица Рица
Кристально чистое высокогорное озеро Рица — одно из главных природных сокровищ Абхазии. Некогда на этом месте протекала шумная горная река Лашипше, однако, около 250 лет назад, большое землетрясение обрушило часть горного массива, преградив ей путь и образовав новый естественный водоем.
Озерную гладь со всех сторон окружают заснеженные горные вершины, защищая водоем от холодных ветров. Из-за постоянной высокой влажности в этой местности можно наблюдать удивительно красивое природное явление — грозовые тучи, низко проплывающие над спокойной поверхностью воды.
Важно знать:
- Мы посетим в три раза больше мест, чем в автобусном туре. Вы можете сами включать музыку, кондиционер или печку тогда, когда хотите этого сами. Вы не обязаны слушать неинтересные истории от гида, а можете просить рассказывать только то, что интересно вам. Еще один большой плюс — авто может проехать в места, куда экскурсионный автобус не доедет.
- На всех локациях спокойно гуляете и делаете фото, никто никуда не торопит.
- Делаю красивые фото, фото на камеру 360.
- При желании — пикник, кофе в турке, кальян в живописных местах.
- Не завожу на дегустации вина и меда — только достопримечательности. Если вы захотите приобрести какие-либо товары/продукты, отвезу в проверенные места.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от отеля/ в отель
- Помощь в прохождении границы
- Авто/пешее сопровождение, помощь по необходимости
- Экскурсии по местам посещения
- Кофе в турке/кальян по желанию, инвентарь для пикника
- Помощь в фото- и видеосъемке, фото 360
- Wi-Fi в Абхазии
- Что не входит
- Питание
- Входной билет в заповедник
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Гид заберет вас с места вашего проживанияЗавершение: Гид отвезет вас по месту вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста, после бронирования свяжитесь с гидом по указанному в брони номеру.
- При необходимости детского кресла — укажите в сообщении. Также прошу написать если если имеются особые предпочтения по поездке
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Гагры
Индивидуальные
Горы
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Озеро Рица
Популярные места
Голубое озеро
Приморский парк
Ресторан «Гагрипш»
Гагрская колоннада
Похожие туры из Гагры
Индивидуальная
5 часов
На кабриолете из Гагры к озеру Рица
Прокатиться с ветерком по чарующей Абхазии, останавливаясь в самых живописных местах
у вашего отеля
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
10 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
Полюбоваться скалами, каньонами, озерами, водопадами и познакомиться с традициями «страны души»
29 апр
30 апр
1 мая
2 мая
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
Вдохновиться природой Абхазии, попробовать местные специалитеты и сделать отличные снимки
в Гаграх
Сегодня
Завтра
28 апр
29 апр
12 000₽ за всё до 6 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии