С друзьями в горы на озеро Рица

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Озеро Рица — самое красивое и известное в Абхазии, недаром его часто называют легендой Кавказа.

Этот удивительный водоем стоит посетить каждому, кто хочет сполна насладиться богатством живописной абхазской природы. Отправляйтесь на экскурсию к озеру Рица и зарядитесь положительными эмоциями на долгое время!
С друзьями в горы на озеро Рица
С друзьями в горы на озеро Рица
С друзьями в горы на озеро Рица
С друзьями в горы на озеро Рица
С друзьями в горы на озеро Рица
С друзьями в горы на озеро Рица
С друзьями в горы на озеро Рица
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Белые скалы
  • Балка над пропастью на смотровой перед Гагрой
  • Замок принца Одельбурского
  • Пансионат «Скала»
  • Площадь Леона
  • Смотровая площадка по дороге на гору Мамдзышха
  • Ресторан «Гагрипш»
  • Приморский парк
  • Гагрская колоннада
  • Зимний театр
  • Прогулка по пляжу в Гагре, качели, купание
  • Бзыпский храм-крепость
  • Старинный автомобильный мост, конюшня, катание на лошадях (по желанию)
  • Стеклянный мост через Бзыпь, качели над рекой, «Абхазский дворик»
  • Голубое озеро с павлинами
  • Водопады Девичьи и Мужские слезы
  • Юпшарский каньон
  • Чабгарский карниз, смотровая площадка «Прощай Родина»
  • Озеро Рица
  • Молочный водопад
  • Дача Сталина на Рице (в летнее время)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

В ходе этого увлекательного тура нам встретятся десятки сокровищ Абхазии, которые подарят вам фантастические эмоции и непередаваемый восторг!

Город-курорт Гагра

Курортом Гагра стала лишь в начале XX века, когда принц Ольденбургский занялся благоустройство и развитием города. Мы прогуляемся по великолепному парку с пальмами, агавами, кипарисами, магнолиями, эвкалиптами, лимонными и апельсиновыми деревьями. Увидим знаменитую колоннаду с «Зимним театром», Замок принцессы Евгении Ольденбургской и ресторан «Гагрипш».

Красавица Рица

Кристально чистое высокогорное озеро Рица — одно из главных природных сокровищ Абхазии. Некогда на этом месте протекала шумная горная река Лашипше, однако, около 250 лет назад, большое землетрясение обрушило часть горного массива, преградив ей путь и образовав новый естественный водоем.
Озерную гладь со всех сторон окружают заснеженные горные вершины, защищая водоем от холодных ветров. Из-за постоянной высокой влажности в этой местности можно наблюдать удивительно красивое природное явление — грозовые тучи, низко проплывающие над спокойной поверхностью воды.

Важно знать:

  • Мы посетим в три раза больше мест, чем в автобусном туре. Вы можете сами включать музыку, кондиционер или печку тогда, когда хотите этого сами. Вы не обязаны слушать неинтересные истории от гида, а можете просить рассказывать только то, что интересно вам. Еще один большой плюс — авто может проехать в места, куда экскурсионный автобус не доедет.
  • На всех локациях спокойно гуляете и делаете фото, никто никуда не торопит.
  • Делаю красивые фото, фото на камеру 360.
  • При желании — пикник, кофе в турке, кальян в живописных местах.
  • Не завожу на дегустации вина и меда — только достопримечательности. Если вы захотите приобрести какие-либо товары/продукты, отвезу в проверенные места.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от отеля/ в отель
  • Помощь в прохождении границы
  • Авто/пешее сопровождение, помощь по необходимости
  • Экскурсии по местам посещения
  • Кофе в турке/кальян по желанию, инвентарь для пикника
  • Помощь в фото- и видеосъемке, фото 360
  • Wi-Fi в Абхазии
Что не входит
  • Питание
  • Входной билет в заповедник
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид заберет вас с места вашего проживания
Завершение: Гид отвезет вас по месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста, после бронирования свяжитесь с гидом по указанному в брони номеру.
  • При необходимости детского кресла — укажите в сообщении. Также прошу написать если если имеются особые предпочтения по поездке
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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