Что вас ожидает:

В ходе этого увлекательного тура нам встретятся десятки сокровищ Абхазии, которые подарят вам фантастические эмоции и непередаваемый восторг!

Город-курорт Гагра

Курортом Гагра стала лишь в начале XX века, когда принц Ольденбургский занялся благоустройство и развитием города. Мы прогуляемся по великолепному парку с пальмами, агавами, кипарисами, магнолиями, эвкалиптами, лимонными и апельсиновыми деревьями. Увидим знаменитую колоннаду с «Зимним театром», Замок принцессы Евгении Ольденбургской и ресторан «Гагрипш».

Красавица Рица

Кристально чистое высокогорное озеро Рица — одно из главных природных сокровищ Абхазии. Некогда на этом месте протекала шумная горная река Лашипше, однако, около 250 лет назад, большое землетрясение обрушило часть горного массива, преградив ей путь и образовав новый естественный водоем.

Озерную гладь со всех сторон окружают заснеженные горные вершины, защищая водоем от холодных ветров. Из-за постоянной высокой влажности в этой местности можно наблюдать удивительно красивое природное явление — грозовые тучи, низко проплывающие над спокойной поверхностью воды.

Важно знать: