В Абхазию прежде всего едут любоваться природой — горами, лесами, реками и водопадами. Мы с вами посетим одни из самых красивых здешних локаций. Прежде всего отправимся любоваться на Водопады Акармара: Великан, Ирина и Святой.
По пути туда изучим настоящий город-призрак Акармара — популярный объект у сталкеров, а в завершении нашего тура заедем в один из самых больших оздоровительных комплексов в Абхазии — термальный источник минеральной воды Кындыг.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт
Услуги гида
Билеты на Водопады
Билеты в термальный источник
Что не входит
Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем с адреса в Абхазии, либо с границы
Завершение: Привезем домой, либо на границу
Когда и сколько длится
Когда: Среда, суббота в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Среда, суббота в 08:00
Марина — ваш гид в Гагре
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