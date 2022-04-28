Тур в город призрак Акармара, 3 водопада, термальный источник

Мы с вами посетим красивейший каскад трёх водопадов в Восточной Абхазии: "Великан", "Ирина" и "Святой"

Мини-группа
Мы с вами посетим красивейший каскад трёх водопадов в Восточной Абхазии: «Великан», «Ирина» и «Святой».

По пути погуляем по заброшенном шахтерскому городу Акармара.

На обратном пути ощутим расслабляющий эффект термального источника Кындыг.
Тур в город призрак Акармара, 3 водопада, термальный источник
Тур в город призрак Акармара, 3 водопада, термальный источник
Тур в город призрак Акармара, 3 водопада, термальный источник
Тур в город призрак Акармара, 3 водопада, термальный источник
Тур в город призрак Акармара, 3 водопада, термальный источник
Тур в город призрак Акармара, 3 водопада, термальный источник

Что вас ожидает 🤩

  • Город призрак Акармара
  • Смотровая Ткварчал
  • Подвесной мост
  • Водопад Святой
  • Водопад Ирина
  • Водопад Великан
  • Термальный источник

Что вас ожидает:

  • В Абхазию прежде всего едут любоваться природой — горами, лесами, реками и водопадами. Мы с вами посетим одни из самых красивых здешних локаций. Прежде всего отправимся любоваться на Водопады Акармара: Великан, Ирина и Святой.
  • По пути туда изучим настоящий город-призрак Акармара — популярный объект у сталкеров, а в завершении нашего тура заедем в один из самых больших оздоровительных комплексов в Абхазии — термальный источник минеральной воды Кындыг.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Билеты на Водопады
  • Билеты в термальный источник
Что не входит
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем с адреса в Абхазии, либо с границы
Завершение: Привезем домой, либо на границу
Когда и сколько длится
Когда: Среда, суббота в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Среда, суббота в 08:00

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