ежедневно в 13:00

Что вас ожидает

Душевный Ереван

В уютной домашней обстановке я покажу вам, как с помощью метода компьютерной графики создавать на вышивальной машине рисунки на майках и полотенцах. Главным сюжетом нашего творческого процесса станет гранатовое дерево — именно его изображение будет на изделиях. Вы узнаете, что символизирует гранат в армянской мифологии и другие интересные факты. А еще послушаете армянскую музыку, попробуете гранатовое вино, традиционный местный кофе, фрукты и сладости.

Организационные детали

Каждому участнику я подарю майку или полотенце с вышивкой. Также в стоимость включены гранатовое вино, кофе, фрукты и сладости.