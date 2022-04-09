Мастер-класс «Сувенир из Еревана»

Раскрыть секреты армянской вышивки и познакомиться с настоящим восточным гостеприимством

Групповая
Приглашаю вас к себе домой на дружеские творческие посиделки с вином, фруктами и музыкой! Я покажу вам, как создаются местные сувениры, и подарю майку или полотенце с вышитым гранатовым деревом.

А еще проведу вас по небольшой галерее со своими работами: иконами, куклами, фартуками и хлебницами.
Мастер-класс «Сувенир из Еревана»
Мастер-класс «Сувенир из Еревана»
Мастер-класс «Сувенир из Еревана»
Мастер-класс «Сувенир из Еревана»
Мастер-класс «Сувенир из Еревана»
Мастер-класс «Сувенир из Еревана»
Мастер-класс «Сувенир из Еревана»
Мастер-класс «Сувенир из Еревана»
Мастер-класс «Сувенир из Еревана»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Душевный Ереван

В уютной домашней обстановке я покажу вам, как с помощью метода компьютерной графики создавать на вышивальной машине рисунки на майках и полотенцах. Главным сюжетом нашего творческого процесса станет гранатовое дерево — именно его изображение будет на изделиях. Вы узнаете, что символизирует гранат в армянской мифологии и другие интересные факты. А еще послушаете армянскую музыку, попробуете гранатовое вино, традиционный местный кофе, фрукты и сладости.

Организационные детали

Каждому участнику я подарю майку или полотенце с вышивкой. Также в стоимость включены гранатовое вино, кофе, фрукты и сладости.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе остановки Ташир Пицца
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 13:00

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