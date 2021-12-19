Пеший тур по Еревану

У меня есть для вас 3-х часовой пеший тур по городу

В группе
до 10 чел.
У меня есть для вас 3-х часовой пеший тур по городу.

Во время тура вы увидите архитектурно-монументальный комлекс Каскад, музей Гафесчяна, пройдемся по парку имени художника Мартироса Сарьяна, где разные художники выставляют на продажу свои работы, далее увидите здание оперы и балета, лебедийное озеро, мы прогуляемся по Северному проспекту до улицы Абовяна, откуда продолжим свой путь в сторону Плошади Республики, посетим музей истории Армении и многое другое.
Пеший тур по Еревану
Пеший тур по Еревану
Пеший тур по Еревану
Пеший тур по Еревану
Пеший тур по Еревану
Пеший тур по Еревану
Пеший тур по Еревану
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ждет:

  • У меня есть для вас 3-х часовой пеший тур по городу. Во время тура вы увидите архитектурно-монументальный комлекс Каскад, музей Гафесчяна, пройдемся по парку имени художника Мартироса Сарьяна, где разные художники выставляют на продажу свои работы, далее увидите здание оперы и балета, лебедийное озеро, мы прогуляемся по Северному проспекту до улицы Абовяна, откуда продолжим свой путь в сторону Плошади Республики, посетим музей истории Армении и многое другое.

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: 10 Tamanyan St, Yerevan 0009
Завершение: 1 Amiryan St, Yerevan 0010
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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