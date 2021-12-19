Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ждет:
У меня есть для вас 3-х часовой пеший тур по городу. Во время тура вы увидите архитектурно-монументальный комлекс Каскад, музей Гафесчяна, пройдемся по парку имени художника Мартироса Сарьяна, где разные художники выставляют на продажу свои работы, далее увидите здание оперы и балета, лебедийное озеро, мы прогуляемся по Северному проспекту до улицы Абовяна, откуда продолжим свой путь в сторону Плошади Республики, посетим музей истории Армении и многое другое.
Ответы на вопросы
Что входит
услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: 10 Tamanyan St, Yerevan 0009
Завершение: 1 Amiryan St, Yerevan 0010
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Нонна В.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них