У меня есть для вас 3-х часовой пеший тур по городу.



Во время тура вы увидите архитектурно-монументальный комлекс Каскад, музей Гафесчяна, пройдемся по парку имени художника Мартироса Сарьяна, где разные художники выставляют на продажу свои работы, далее увидите здание оперы и балета, лебедийное озеро, мы прогуляемся по Северному проспекту до улицы Абовяна, откуда продолжим свой путь в сторону Плошади Республики, посетим музей истории Армении и многое другое.