Посетить самое большое озеро Кавказа, искупаться и половить на спиннинг рыбу
Озеро Севан — горное пресноводное озеро, расположенное на высоте 1900 метров. Оно впечатлит вас кристально чистой водой, тишиной и идиллической природой вокруг. Вы отдохнёте душой, порыбачите и, если позволит погода, искупаетесь. А также, по желанию, посетите древний монастырь Севанаванк, основанный в 4 веке.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
День в окружении красоты
До озера Севан из Еревана чуть более 50 км, дорога в этих местах проложена хорошая — мы доберёмся до него на машине примерно за час. Вы попадёте в спокойный и очень живописный мир с полями и цветущими лугами. Порыбачите на спиннинг, полюбуетесь окружающими просторорами и зайдёте в монастырь Севанаванк. Зарядитесь энергией природы и вернётесь в Ереван с новыми силами.
Организационные детали
- Транспорт и рыболовные принадлежности включены в стоимость
- Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Susi — ваша команда гидов в Ереване
Здравствуйте! Меня зовут Сюзи, я представляю команду гидов в солнечной Армении. Наша задача — наполнить ваш отдых яркими эмоциями и впечатлениями на всю жизнь. Ждём вас.Задать вопрос
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