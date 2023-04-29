Рыбалка на озере Севан

Посетить самое большое озеро Кавказа, искупаться и половить на спиннинг рыбу

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Ответы на вопросы
Озеро Севан — горное пресноводное озеро, расположенное на высоте 1900 метров. Оно впечатлит вас кристально чистой водой, тишиной и идиллической природой вокруг. Вы отдохнёте душой, порыбачите и, если позволит погода, искупаетесь. А также, по желанию, посетите древний монастырь Севанаванк, основанный в 4 веке.
Рыбалка на озере Севан
Рыбалка на озере Севан
Рыбалка на озере Севан
Рыбалка на озере Севан
Рыбалка на озере Севан
Рыбалка на озере Севан
Рыбалка на озере Севан
Рыбалка на озере Севан
Рыбалка на озере Севан
Ближайшие даты:
29
апр
30
апр
1
мая
2
мая
3
мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

День в окружении красоты

До озера Севан из Еревана чуть более 50 км, дорога в этих местах проложена хорошая — мы доберёмся до него на машине примерно за час. Вы попадёте в спокойный и очень живописный мир с полями и цветущими лугами. Порыбачите на спиннинг, полюбуетесь окружающими просторорами и зайдёте в монастырь Севанаванк. Зарядитесь энергией природы и вернётесь в Ереван с новыми силами.

Организационные детали

  • Транспорт и рыболовные принадлежности включены в стоимость
  • Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На весь день
Озеро Севан
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Природа и пейзажи
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