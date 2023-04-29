Озеро Севан — горное пресноводное озеро, расположенное на высоте 1900 метров. Оно впечатлит вас кристально чистой водой, тишиной и идиллической природой вокруг. Вы отдохнёте душой, порыбачите и, если позволит погода, искупаетесь. А также, по желанию, посетите древний монастырь Севанаванк, основанный в 4 веке.

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Описание

Что вас ожидает

День в окружении красоты

До озера Севан из Еревана чуть более 50 км, дорога в этих местах проложена хорошая — мы доберёмся до него на машине примерно за час. Вы попадёте в спокойный и очень живописный мир с полями и цветущими лугами. Порыбачите на спиннинг, полюбуетесь окружающими просторорами и зайдёте в монастырь Севанаванк. Зарядитесь энергией природы и вернётесь в Ереван с новыми силами.

Организационные детали