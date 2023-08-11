Забыть о повседневной суете и погрузиться в мир водной свободы под руководством опытного тренера
Подарите себе возможность приобщиться к этой красоте на яхте, освоить виндсёрфинг, покататься на сапе, вейкборде или каяке. Днём вы насладитесь активным отдыхом, вечером — яркими красками заката. А перед сном послушаете интересные рассказы и споёте бардовские песни в кругу новых друзей.
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Описание
Почему к нам?
Хотя бы потому что руководит клубом старейший яхтсмен Армении, чемпион мира в номинации «Корабли в бутылках», лауреат бардовских конкурсов Товмасян Мгер – хранитель традиций и истории парусного движения на Севане.
Наши опытные тренеры поставят вас на доску за одно-два занятия, проведут мастер-классы по яхтингу, вязанию морских узлов, виндсерфингу, сапу.
Если вы путешествуете с детьми, то у нас найдётся множество детских развлечений — от водных качелей до игровой площадки. Более того, вы можете оставить детей с проживанием и 3‑х разовым питанием в нашем детском лагере.
Что вас ожидает
В указанную цену на одну персону входит ночлег в хостеле яхт-клуба, завтрак и обед, 2 часа аренды сапа. Задействована скидка до 20% на стоимость ночлега во вторую и последующие ночи (бронирование проводится заранее). Без ночлега в стоимость (половина указанной суммы) входят лишь 2 часа аренды сапа и обед.
Организационные детали
Клуб предоставляет доски, спасательные жилеты, гидрокостюмы и другую необходимую для катания экипировку. С собой возьмите личные вещи (купальник/плавки, полотенце), крем от загара, головной убор и лёгкую одежду на вечер (у воды бывает прохладно).
Дополнительные расходы
- Аренда на 1 час яхты, 2-местного сапа, вейка или банана (максимум порядка 40 евро за каждый сет)
- Мастер-класс по вождению яхты, сапа, каяка или виндсерфингу (максимум порядка 1200 рублей за каждый), ужин (порядка 13 евро)
- Трансфер между Ереваном и Севаном (в одну сторону — 10 000 драмов (~23 евро), туда и обратно — 30 000 драмов (~41 евро)
- Со списком услуг можно ознакомиться отдельно или на месте.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Приятные люди, красивые виды