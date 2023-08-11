Севан — настоящее чудо природы, которое обладает бесконечной красотой. Подарите себе возможность приобщиться к этой красоте на яхте, освоить виндсёрфинг, покататься на сапе, вейкборде или каяке. Днём вы насладитесь активным отдыхом, вечером — яркими красками заката. А перед сном послушаете интересные рассказы и споёте бардовские песни в кругу новых друзей.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Почему к нам?

Хотя бы потому что руководит клубом старейший яхтсмен Армении, чемпион мира в номинации «Корабли в бутылках», лауреат бардовских конкурсов Товмасян Мгер – хранитель традиций и истории парусного движения на Севане.

Наши опытные тренеры поставят вас на доску за одно-два занятия, проведут мастер-классы по яхтингу, вязанию морских узлов, виндсерфингу, сапу.

Если вы путешествуете с детьми, то у нас найдётся множество детских развлечений — от водных качелей до игровой площадки. Более того, вы можете оставить детей с проживанием и 3‑х разовым питанием в нашем детском лагере.

Что вас ожидает

В указанную цену на одну персону входит ночлег в хостеле яхт-клуба, завтрак и обед, 2 часа аренды сапа. Задействована скидка до 20% на стоимость ночлега во вторую и последующие ночи (бронирование проводится заранее). Без ночлега в стоимость (половина указанной суммы) входят лишь 2 часа аренды сапа и обед.

Организационные детали

Клуб предоставляет доски, спасательные жилеты, гидрокостюмы и другую необходимую для катания экипировку. С собой возьмите личные вещи (купальник/плавки, полотенце), крем от загара, головной убор и лёгкую одежду на вечер (у воды бывает прохладно).

Дополнительные расходы

Аренда на 1 час яхты, 2-местного сапа, вейка или банана (максимум порядка 40 евро за каждый сет)

Мастер-класс по вождению яхты, сапа, каяка или виндсерфингу (максимум порядка 1200 рублей за каждый), ужин (порядка 13 евро)

Трансфер между Ереваном и Севаном (в одну сторону — 10 000 драмов (~23 евро), туда и обратно — 30 000 драмов (~41 евро)