День 1

«Храм бдящих ангелов» Звартнотц, кафедральный собор Эчмиадзин, церковь ⛪ Святой Рипсиме

В Армении, в далеком 301 году нашей эры, христианство было признано государственной религией. Поэтому, наше знакомство с этой страной начинается с посещения местных храмов. Особый интерес для истории представляет храм Звартнотц, с которого мы и начнём наше путешествие. Сегодня от здания остались лишь живописные руины, но когда-то давно это было одно из крупнейших и, безусловно, самых восхитительных религиозных зданий в Армении. Изюминка Звартнотца — это потрясающий вид на гору Арарат!

Затем мы проследуем к кафедральному собору Эчмиадзин. Он считается духовной столицей армян всего мира, ведь именно в его сокровищнице находится наконечник легендарного Святого Копья. Сегодня в соборе расположена резиденция главы Армянской апостольской церкви. Последней точкой станет храм Святой Рипсиме, который датируется VII в. Церковь ⛪ названа в честь святой, чьи мощи покоятся внутри здания. Каждый год сюда прибывают тысячи паломников со всего мира.

Активная часть прохождения по маршруту: 40 км на авто, 2, 5 км пешком, продолжительность маршрута 4 часа.

День 2

Пешеходная прогулка по Еревану

В этот день мы вдоволь насладимся видами Еревана, изучим его улочки и посетим самые интересные места. Город был построен ещё в 782 году до нашей эры, что на 29 лет раньше постройки Рима. Поэтому Ереван скрывает множество удивительных мест, рассказывающих собственную историю. Гуляя по Еревану, мы посетим множество интересных мест: монумент «Мать-Армения», музей рукописей «Матенадаран», поднимемся на каскад фонтанов, чтобы с высоты птичьего полета увидеть на ладони не только весь Ереван, но и большой и малый Арарат!

Пройдём по главной пешеходной улице города, посетим огромную площадь Республики, Вернисаж с сувенирами. Также в туре посетим Голубую мечеть — единственный в стране мусульманский собор. Когда-то давно она входила в восьмёрку главных действующих мечетей в Эриванском ханстве. Приятным бонусом к прогулке станет возможность отведать вкуснейший гранатовый сок. Его готовят на улицах города прямо на глазах туристов, что позволяет не сомневаться в свежести напитка. Порадует гастрономическими изысками и местный рынок сухофруктов. Здесь можно купить не только привычные всем продукты, но и попробовать такие деликатесы, как сушеные дыня и хурма.

Активная часть прохождения по маршруту: 9, 5 км пешком, продолжительность маршрута 6-7 часов.

День 3

Озеро Севан, храм Севанаванк, Дилижанский заповедник, озеро Парз, храм Агарцин («Игра орлов»)

Дилижанский заповедник — это рай на земле, где в одном флаконе смешаны лес, горы ⛰️ и минеральные источники. Прогуливаясь по заповеднику, мы совместим посещение религиозных мест с изучением природных достопримечательностей. Одна из них — озеро Севан, самое большое озеро на Кавказе. Это место, так же, как и гора Арарат, считается природным символом страны.

Затем мы отправимся к храму Севанаванк, расположенном на полуострове 🏝️ в северо-западной части озера. Изначально храм воздвигался на острове 🏝️, но затем рельеф местности изменился. Севанаванк — не просто важный исторический памятник. Здание внесено в Список объектов культурного наследия ЮНЕСКО.

Следующий пункт нашего маршрута — озеро Парз. В переводе название означает «чистое» или «прозрачное». Находясь здесь, понимаешь, что это лучшее имя для озера, ведь его воды действительно отличаются особой чистотой. Усиливают красоту местности леса, обрамляющие своей зелёной листвой все побережье. Это идеальное место для отдыха и наполнения жизненной энергией.

Зарядившись новыми эмоциями и вдоволь насладившись прекрасными видами, мы отправимся к монастырю Агарцин. Самое старое сооружение — церковь ⛪ Сурб Григор ⛰️ — была построена ещё в десятом веке. Постепенно количество храмов увеличивалось, и монастырь разрастался. Своё современное название он получил лишь во времена династии Багратуни, в 1184 году. Когда освящали храм, над ним пролетела стая орлов, поэтому монастырь так и назвали — «Игра орлов». Это место до сих пор считается одним из самых таинственных в Армении.

Активная часть прохождения по маршруту: 270 км на авто, 10, 3 км пешком, перепад высот 1340-1560 м, продолжительность маршрута 7-8 часов.

День 4

Монастырь Хор Вирап, лучшая обзорная площадка на гору Арарат, подъём на вулкан Вайоц Сар

Пришло время поближе познакомиться с легендарной горой — Арарат. Чтобы рассмотреть её получше, посетим монастырь Хор Вирап. Это знаковое историческое место, ведь именно здесь в 301 году христианство было названо официальной верой армян. Сегодня в Хор Вирапе туристам предлагают не только посетить саму церковь ⛪, но и спустится в подземную тюрьму, где некогда находился в заточении сам Григорий Просветитель. Безусловно, самая впечатляющая часть посещения монастыря — это незабываемый вид гору Арарат, которая будто бы приглядывает за посетителями.

Затем мы сделаем небольшой перерыв и отвлечемся от монастырей на другое удивительное явление Армении — вулкан Вайоц Сар. Это гора удивительно правильной формы, покрытая невысокой, будто бы плюшевой, травой. Вайоц Сар — самый молодой потухший вулкан Армении, который спит уже тысячи лет.

Активная часть прохождения по маршруту: 320 км на авто, 13, 8 км пешком, перепад высот 2050-2586 м, продолжительность маршрута 7-8 часов.

День 5

Крепость Смбатаберд, храм Нораванк в окружении красных скал, дегустация вина в городе Арени

Начнём день с пешего маршрута, ведущего к крепости Смбатаберд. Это средневековый фортификационный комплекс, построенный на месте древнего наблюдательного пункта. Крепость расположилась на самой вершине горы ⛰️, поэтому с неё открывается непередаваемый вид на окружающие просторы. Да-да-да, нам предстоит подъём вверх, но виды оттуда стоят затраченных усилий!

Спустившись с крепости, поедем через потрясающе красивое, узкое ущелье к монастырю Нораванк, основанном в XII веке. Монастырь находится в горах ⛰️, в окружении очень живописных, красных скал. В вечерней подсветке солнечных лучей храм приобретает потрясающий, тёплый, персиковый цвет.

Нораванк может похвастаться роскошными барельефами, крестами и хачкарами, которыми можно бесконечно любоваться! Здесь же находится вырезанное на камне изображение Христа в человеческом облике, что большая редкость для Армении. Любопытно, что Христос изображён с миндалевидными глазами, как у жителей Азии. Оказывается, это хитрость архитектора! По его замыслу, если в этих местах появится враг и захватчик из Азии, он увидит лик Христа, который очень похож по облику на его народ, и не станет разрушать храм.

Приятным завершением дня станет дегустация вина в городе Арени. Здесь вам предложат сухие и полусладкие вина, расскажут об их особенностях и посвятят в некоторые секреты виноделия. Кроме того, здесь же можно будет отведать необыкновенные вина с добавлением ежевики, вишни и граната. Их удивительный, фруктовый вкус запомнится надолго. Жемчужиной дегустации станет особая водка, которую хозяин винодельни настаивает на груше и персике.

Активная часть прохождения по маршруту: 280 км на авто, 9, 2 км пешком, перепад высот 1640-1920 м, продолжительность маршрута 8-9 часов.

День 6

Озеро Кари, высшая точка Армении — гора Арагац, крепость Амберд

Сегодня нам предстоит подъём на южную вершину горы ⛰️ Арагац, это самая высокая гора современной Армении. Она уступает легендарному Арарату всего 1150 метров и таит в себе немало секретов. Многие посетители говорили об аномальных происшествиях. Кто-то рассказывает о том, что на горе вода начинает течь вспять, а кто-то видел движущийся автомобиль без водителя.

Однако, мистическая составляющая — не главное достоинство горы ⛰️. Её строение само по себе уникально: Агарац — это потухший вулкан, окруженный четырьмя вершинами. Поднявшись на них, можно в подробностях рассмотреть жерло и заглянуть в самую глубину вулканического кратера.

Свой пеший путь начнём от высокогорного озера Кари. В переводе с армянского «кари» означает «каменное», что весьма логично: озеро обрамляет каменистый берег. Большую часть года здесь лежат снега, поэтому купаться не стоит — вода слишком холодная. Также в этот день посетим руины древней крепости Амберд, которые находятся на одном из отрогов Арагаца.

Активная часть прохождения по маршруту: 130 км на авто, 13, 1 км пешком, перепад высот 3190-3880 м, продолжительность маршрута 8-9 часов.

День 7

Канатная дорога Цахкадзор, монастырь Кечарис, термальные источники Арзакан

Сегодня сможем рассмотреть практически всю Армению с высоты птичьего полёта. Поможет нам это сделать канатная дорога Цахкадзор. Она используется для подъёма не только лыжников, но и обычных туристов. Построенная ещё в 1967 году, она служит до сих пор. Подъём занимает всего 32 минуты, а с верхней точки Армения видна, как на ладони. В ясную погоду отсюда можно рассмотреть легендарный Арарат.

Налюбовавшись живописными видами, отправимся к монастырскому комплексу Кечарис. Главный храм — церковь ⛪ Святого Георгия, был построен ещё в 1003 году. Это одно из показательных церковных сооружений периода развитого феодализма в стране. Всего на территории комплекса находится четыре церкви, а также две часовни и гавит.

В конце дня побалуем своё тело и посетим термальные источники. Для этого нам предстоит посетить Арзакан, находящийся на высоте 1800 метров над уровнем моря. Здесь нас встретят не только целебные воды, но и свежайший горных воздух. Температура источников +50 градусов Цельсия. Принятие подобных ванн показано людям с нарушениями нервной системы, двигательного аппарата и кровеносной системы.

Активная часть прохождения по маршруту: 140 км на авто, 3, 1 км пешком, перепад высот на канатной дороге 1960-2820 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.

День 8

Храм солнца — Гарни, скальный монастырь Гегард, Симфония Камней

В последний день тура нам предстоит познакомиться с ещё несколькими храмами Армении. Сначала посетим удивительный храм Гарни, который относится к эллинской культуре. Храм Гарни — это храм Солнца, языческое строение, внешне похожее на храм Афины в Греции. Здание поражает своей архитектурой, столь непохожей на другие места Армении. Удивительные орнаменты, барельефы и вырезанные фигуры формируют особый вид, подчёркивая языческое происхождение храма.

Затем отправимся к монастырю Гегард, относящемуся уже к армянской апостольской церкви. Это один из самых известных монастырей Армении, ведь все этажи и залы монастыря полностью высечены из цельного куска базальтовой скалы. Ещё больше поражает сознание то, что вся работа была проделана одним человеком. На создание комплекса ушло 30 лет жизни! Но всё же самой запоминающейся частью дня станет посещение Симфонии Камней в Гарни. Этот природный памятник представляет из себя ущелье со скалами причудливой формы. Огромные базальтовые столбы нависают над землей, будто бы гигантский орган.

Активная часть прохождения по маршруту: 110 км на авто, 3, 5 км пешком, перепад высот 1310-1390 м, продолжительность маршрута 5-6 часов.