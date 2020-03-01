Ночные экскурсии в Минске

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Обойти самые интересные заведения города и погрузиться в пивную культуру белорусов

Darya
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Darya – ваш гид
Светлое пшеничное или темное нефильтрованное — в нашем городе вы отлично отдохнете вне зависимости от пивных предпочтений! Я покажу атмосферные пабы, посоветую лучшие закуски, расскажу, как отдыхают минчане.

А бесплатный пивной сет от барменов и мои рекомендации помогут сориентироваться в хмельном ассортименте и найти именно свой сорт.
21 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Встреча в районе метро Пл. Ленина
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Хмельной Минск
Хмельной Минск

Что вас ожидает

Тусовочные переулки Минска
Прогулка начнется в центре Минска, в старинном районе Раковское предместье. Мы пройдем по самой шумной и клубной улице города — Зыбицкой. Я расскажу, как она получила название, поделюсь историей этих мест. Вы поймете, почему улица, еще в 2010 году бывшая пустырем, вдруг стала раем для местных тусовщиков. И, конечно, поговорим о пивной культуре города, о том, какие напитки предпочитают минчане и куда заглядывают после работы.

Все сорта пива — в Минске!
Мы заглянем в аутентичные рестораны, которые могут состязаться по качеству пива и разнообразию закусок с немецкими пивоварнями. Вы посетите знаменитый гастропаб, где представлено почти сотня видов бутылочного пива; бар, который навевает воспоминания о заведениях конца 90-х, а также кабачок с атмосферой 18-19 веков и уютный ресторан для просмотра футбола в компании друзей.
В некоторых из баров вам бесплатно предоставят на пробу разные сорта пива, а приглянувшиеся напитки вы сможете заказать отдельно. Также я подскажу, какие местные закуски стоит взять — в каждом месте они отличаются и ограничены только фантазией повара!

Организационные детали

Закуски и напитки, за исключением бесплатных пивных сетов в некоторых барах, оплачиваются отдельно.

Хмельной Минск
Хмельной Минск
Хмельной Минск
Хмельной Минск
Хмельной Минск
Хмельной Минск
Хмельной Минск
Хмельной Минск
Хмельной Минск
Хмельной Минск
Хмельной Минск
Хмельной Минск
Хмельной Минск

Экскурсия проводится в пятницу и субботу в 19:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Пл. Ленина.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Darya
Darya
Всем привет! Меня зовут Дарья, и мои друзья часто шутят, что я Даша-путешественница :) Исследовать родной город, находить в нем что-то неизвестное и радоваться своему открытию — вот мое хобби. Несмотря на то, что я живу в Минске более 25 лет, меня не перестают восхищать широченные проспекты, сталинский ампир и жители города. Поэтому мне нравится делиться разными историями с гостями из других стран. Еще я время от времени выступаю с шутками на стендапе, так что смех и накаченный пресс я вам гарантирую!
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