Ночные экскурсии в Минске

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Тусовочные переулки Минска

Прогулка начнется в центре Минска, в старинном районе Раковское предместье. Мы пройдем по самой шумной и клубной улице города — Зыбицкой. Я расскажу, как она получила название, поделюсь историей этих мест. Вы поймете, почему улица, еще в 2010 году бывшая пустырем, вдруг стала раем для местных тусовщиков. И, конечно, поговорим о пивной культуре города, о том, какие напитки предпочитают минчане и куда заглядывают после работы.

Все сорта пива — в Минске!

Мы заглянем в аутентичные рестораны, которые могут состязаться по качеству пива и разнообразию закусок с немецкими пивоварнями. Вы посетите знаменитый гастропаб, где представлено почти сотня видов бутылочного пива; бар, который навевает воспоминания о заведениях конца 90-х, а также кабачок с атмосферой 18-19 веков и уютный ресторан для просмотра футбола в компании друзей.

В некоторых из баров вам бесплатно предоставят на пробу разные сорта пива, а приглянувшиеся напитки вы сможете заказать отдельно. Также я подскажу, какие местные закуски стоит взять — в каждом месте они отличаются и ограничены только фантазией повара!