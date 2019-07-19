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  3. Из Минска — в парк-музей интерактивной истории Сула!

Погрузиться в чарующую атмосферу белорусской усадьбы XVIII века и зарядиться энергией старины

Юлия
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Юлия – ваш гид
Сула — потрясающее место, где всего за несколько часов вы сможете прожить несколько эпох и прикоснуться к удивительному миру, полному поверий, обычаев и невероятных эмоций.

Я познакомлю вас с местными ремеслами и традиционным бытом, покажу дома древних людей и помогу раскрыть Беларусь с неожиданной стороны!
55 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 5 часов
До 15 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Из Минска — в парк-музей интерактивной истории Сула!
Из Минска — в парк-музей интерактивной истории Сула!

Что вас ожидает

Занимательная история
Вы исследуете старинные языческие капища, увидите идолов и загадаете желания у камня-мудреца. Посетите дома викингов и оцените их необычное средство передвижения — деревянные корабли «драккары». А еще услышите о старых славянских традициях и познакомитесь с местной ведуньей, которая может предсказывать судьбы. Я помогу вам почувствовать себя настоящими ремесленниками и самостоятельно изготовить «штуку» — шедевр, который вы увезете с собой на память о нашем путешествии.

Беларусь на вкус!
Помещики, которые здесь жили, знали толк в красоте и эстетике — и вы также не устанете наслаждаться очарованием этих волшебных мест! А чтобы еще усилить впечатление, отведаете старинный алкоголь белоруской шляхты, прокатитесь на лошади и попробуете в аутентичном ресторане сульские драники, за которыми местные специально приезжают из Минска.

Организационные детали

  • Сула находится в 45 км от Минска. Транспорт не входит в стоимость экскурсии. Стоимость проезда — 55 евро.
  • Дополнительные расходы: еда, напитки, катание на лошадях, входные билеты в парк (5 евро) и мастер-класс по глине или кузнечному мастерству (7-8 евро).
Из Минска — в парк-музей интерактивной истории Сула!
Из Минска — в парк-музей интерактивной истории Сула!
Из Минска — в парк-музей интерактивной истории Сула!
Из Минска — в парк-музей интерактивной истории Сула!
Из Минска — в парк-музей интерактивной истории Сула!
Из Минска — в парк-музей интерактивной истории Сула!
Из Минска — в парк-музей интерактивной истории Сула!
Из Минска — в парк-музей интерактивной истории Сула!
Из Минска — в парк-музей интерактивной истории Сула!
Из Минска — в парк-музей интерактивной истории Сула!
Из Минска — в парк-музей интерактивной истории Сула!
Из Минска — в парк-музей интерактивной истории Сула!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Я родилась в Минске и пропитана им насквозь. Я много путешествую и в каждом новом городе иду на экскурсию, поэтому хорошо знаю, как нужно и не нужно делать. На моих экскурсиях вы не окажетесь на скучной лекции. Я гарантирую дружескую информативную прогулку, которая пролетит незаметно, динамично и очень полезно.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

19 июля 2019
Наша экскурсия была великолепной!!! Юлия прекрасный и грамотный гид!!! Прекрасное место Сула. Все было отлично!!!

Юлия проводит ещё 1 экскурсию

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