Что вас ожидает

Занимательная история

Вы исследуете старинные языческие капища, увидите идолов и загадаете желания у камня-мудреца. Посетите дома викингов и оцените их необычное средство передвижения — деревянные корабли «драккары». А еще услышите о старых славянских традициях и познакомитесь с местной ведуньей, которая может предсказывать судьбы. Я помогу вам почувствовать себя настоящими ремесленниками и самостоятельно изготовить «штуку» — шедевр, который вы увезете с собой на память о нашем путешествии.

Беларусь на вкус!

Помещики, которые здесь жили, знали толк в красоте и эстетике — и вы также не устанете наслаждаться очарованием этих волшебных мест! А чтобы еще усилить впечатление, отведаете старинный алкоголь белоруской шляхты, прокатитесь на лошади и попробуете в аутентичном ресторане сульские драники, за которыми местные специально приезжают из Минска.