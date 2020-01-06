8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Сокровища Верхнего города

Вы побываете в сердце Старого Минска — живописном Троицком предместье, где хорошо сохранилась архитектура XIX века, и увидите расположенный неподалеку знаменитый театр оперы и балета. Далее посетите кафедральный собор Святого духа и восхититесь красотой его внутреннего убранства. Погуляете по площади Свободы, на которой находятся торговые ряды и Гостиный двор, и увидите католический костёл Пресвятой Троицы. Я расскажу, как на протяжении столетий формировался архитектурный ансамбль центра и насколько удачно сочетаются в нем памятники разных стилей и эпох: классицизм и барокко, эклектика и модерн. А ещё вы узнаете столичные тайны и легенды и поймете, почему Верхний город — одно из самых таинственных мест Минска.

Минск вчера и сегодня

Современная часть города также не останется без внимания. Вы пройдете по центральной улице Минска, проспекту Независимости, и узнаете интересные факты о главном городском магазине — ГУМЕ. Посетите Октябрьскую площадь, на которой расположены основные культурные центры Беларуси: Дворец республики, Дворец культуры профсоюзов и нулевой километр. Далее увидите государственный цирк, парк имени Янки Купалы и Большой театр оперы и балета. А еще погуляете по «тусовочной» улице Зыбицкой, где посетите два исторических объекта: Дом масонов и Дом Ваньковичей. Вы узнаете, какой непростой путь прошёл Минск за свою почти тысячелетнюю историю и сопоставите старинную и современную архитектуру. В завершение экскурсии я поделюсь интересными традициями и обычаями гостеприимных и приветливых местных жителей.