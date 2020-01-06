8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Белоруссия
  2. Экскурсии

  3. Минск сквозь века

Увидеть главные достопримечательности города и сравнить архитектурные стили в историческом центре

Анастасия
Задать вопрос
Анастасия – ваш гид
Вы погуляете по центру Минска, его спокойным уютным улицам и широким проспектам, и увидите все «визитные карточки» города: кафедральный собор, площадь Свободы, Гостиный двор, костел Пресвятой Троицы и «веселую» Зыбицкую улицу.

Я расскажу, как формировался облик столицы на протяжении столетий и покажу архитектурные памятники разных эпох.

Вы почувствуете, насколько гостеприимен Минск и его жители, и полюбите наш щедрый и приветливый город!
30 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча главный вход гостиницы "Европа"
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии8 отзывов
4
Минск сквозь века
Минск сквозь века

Что вас ожидает

Сокровища Верхнего города
Вы побываете в сердце Старого Минска — живописном Троицком предместье, где хорошо сохранилась архитектура XIX века, и увидите расположенный неподалеку знаменитый театр оперы и балета. Далее посетите кафедральный собор Святого духа и восхититесь красотой его внутреннего убранства. Погуляете по площади Свободы, на которой находятся торговые ряды и Гостиный двор, и увидите католический костёл Пресвятой Троицы. Я расскажу, как на протяжении столетий формировался архитектурный ансамбль центра и насколько удачно сочетаются в нем памятники разных стилей и эпох: классицизм и барокко, эклектика и модерн. А ещё вы узнаете столичные тайны и легенды и поймете, почему Верхний город — одно из самых таинственных мест Минска.

Минск вчера и сегодня
Современная часть города также не останется без внимания. Вы пройдете по центральной улице Минска, проспекту Независимости, и узнаете интересные факты о главном городском магазине — ГУМЕ. Посетите Октябрьскую площадь, на которой расположены основные культурные центры Беларуси: Дворец республики, Дворец культуры профсоюзов и нулевой километр. Далее увидите государственный цирк, парк имени Янки Купалы и Большой театр оперы и балета. А еще погуляете по «тусовочной» улице Зыбицкой, где посетите два исторических объекта: Дом масонов и Дом Ваньковичей. Вы узнаете, какой непростой путь прошёл Минск за свою почти тысячелетнюю историю и сопоставите старинную и современную архитектуру. В завершение экскурсии я поделюсь интересными традициями и обычаями гостеприимных и приветливых местных жителей.

Минск сквозь века
Минск сквозь века
Минск сквозь века
Минск сквозь века
Минск сквозь века

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура главный вход гостиницы "Европа".
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Анастасия
Анастасия
Меня зовут Анастасия. Мне 20 лет. Я родилась и живу в Минске, учусь на третьем курсе в Минском государственном лингвистическом университете по специальности «Международный туризм». Я очень люблю Минск и сделаю все возможное, чтобы наш гостеприимный город и его жители оставили в вашем сердце самые яркие и теплые воспоминания.
Напишите мне

8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 января 2020
Экскурсия пешеходная, охватывает исторический центр города с посещением кастела и кафедрального собора. У нас началась в 10.00 утра, поэтому народа было ещё не очень много
6 ноября 2019
Добрый день. Маршрут экскурсии очень удачный. Анастасия приятная девушка, но материал знает поверхностно. На дополнительные вопросы ответить зачастую не может. Если внимательно изучит историю Минска и Беларуси, получится замечательная экскурсия.
1 сентября 2019
Замечательная экскурсия! Анастасии великолепный рассказчик! Могу смело рекомендовать данную экскурсию для знакомства с Минском.
10 июня 2019
Экскурсия не просто понравилась, она заставила влюбиться в неспешность и красоту Минских улочек. Гид Анастасия рассказала и показала даже больше, чем было заявлено в программе. Хорошо знает город со всех сторон, подсказала множество мест, куда можно сходить или съездить. Некоторые из них мы посетили после и оказались очень довольны.
Всем рекомендую!
2 июня 2019
Всё было замечательно!
25 февраля 2019
Маршрут отличный, знание материала тоже есть. Но чувствуется шаблонность подачи материала и отсутствие обратной связи. Хочется более живого взаимодействия :)
29 декабря 2018
Анастасия - молодой, но хорошо осведомленный и начитанный гид. Провела нам очень хорошую и интересную экскурсию. Темп и подача информации очень комфортные, в тч для семьи с ребенком. Анастасия дала нам много дельных советов, что еще посетить и посмотреть. Рекомендую очень!
31 октября 2018
Были на экскурсии в составе трёх человек. Можно сказать, что экскурсии не было. Начну с того, что на сайте заявлена продолжительность в 2,5 часа. Мы закончили ровно через 1,5. Я, будучи в Минске один раз пару лет назад подсказывала экскурсоводу и смогла друзьям рассказать больше, чем она. Вся информация очень поверхностна и недостоверна. Тема экскурсии «Минск сквозь века» не прослеживалась. Хотя справедливости ради, стоит заметить, что наша цель была - посмотреть основные достопримечательности города. Но и этого мы не увидели. Всё, что нам показали - это пара соборов, Троицкое предместье, бары на набережной и Большой театр оперы и балета. Скучный и монотонный рассказ начинающего экскурсовода (как заметила сама она) однозначно не стоит заявленных денег.

Обзорные экскурсии в Минске

Ежедневная прогулка по МинскуЕжедневная прогулка по МинскуЕжедневная прогулка по Минску
10 за человека
2 часа
166 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
На нашей дружеской прогулке вы прикоснетесь к истории Минска и взглянете на него глазами местных жителей. Мы хотим не только показать вам главные достопримечательности белорусской столицы, но и помочь сориентироваться в городе в первые дни путешествия, познакомить вас с местной кухней и современной жизнью города!
О Минске с любовьюО Минске с любовьюО Минске с любовью
скидка15%
€37
32 за экскурсию
2 часа
55 отзывов
Почувствовать колорит разных эпох и найти их артефакты на обзорной экскурсии
Вы услышите непростую историю древнего города, приправленную самыми интересными мифами и легендами. Ощутите характер белорусской столицы и ее современный ритм, увидите все важные места и получите ценные рекомендации местного жителя.
Минск изнутриМинск изнутриМинск изнутри
32 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
Известные и тайные места белорусской столицы на обзорной экскурсии
Минск славится своей богатой историей! Он был и богатой столицей княжества, и заштатным губернским городом. Вы услышите самые интересные факты его прошлого и настоящего, увидите главные достопримечательности и узнаете, как и чем живут минчане.
Минск вчера и сегодняМинск вчера и сегодняМинск вчера и сегодня
35 за экскурсию
2.5 часа
18 отзывов
Насыщенная обзорная экскурсия по древнему, советскому и современному городу
Приглашаю на прогулку по центру Минска. Вы увидите 400-летние церкви и костелы, узкие улочки XIX века, широкие панорамы и большие площади послевоенного Минска, сталинский ампир, конструктивизм и барокко на одной улице. Я расскажу много интересных историй о князьях, королях, поэтах, художниках и генсеках, которых история свела с нашим городом. Вы погрузитесь в хитрое переплетение местных культурных традиций и поймете, почему Минск часто сравнивают с Вавилоном!
Привет, Минск!Привет, Минск!Привет, Минск!
35 за экскурсию
2.5 часа
119 отзывов
Главные достопримечательности и увлекательные истории о местной жизни
Вы увидите «визитные карточки» города: площадь Независимости, первый городской театр, Дом правительства и Красный костел. Познакомитесь не только с «открыточным», но и настоящим Минском, его достоинствами и несовершенствами. Я в дружеском формате расскажу историю города, местные байки и легенды, а также поделюсь лайфхаками: что попробовать, куда сходить, где интересно и нет толп туристов. После экскурсии вы сможете с уверенностью сказать: «Я в этом городе был, и мне понравилось!»
Минск впервыеМинск впервыеМинск впервые
30 за экскурсию
2 часа
Самые-самые места белорусской столицы на увлекательной обзорной экскурсии
Вы увидите «визитные карточки» Минска, услышите занимательные факты из его истории и ощутите дружелюбный дух города. Я расскажу, как Минск развивался на протяжении столетий и помогу разобраться в особенностях местной жизни, культуры и традиций.

Выбирайте и другие экскурсии в Минске

Бары и ночная жизньСтарый городПешкомЗа городомТроицкое предместьеВсеГастрономическиеПищаловский замокГрупповыеНеобычные маршрутыКрасный костёлИндивидуальныеОбзорныеСулаСо скидкойМузеи и искусствоНесвижский замокЗамкиЗамок МирНа автомобилеДудутки