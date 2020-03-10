18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Насыщенная обзорная экскурсия по древнему, советскому и современному городу

Тимофей
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Тимофей – ваш гид
Приглашаю на прогулку по центру Минска.

Вы увидите 400-летние церкви и костелы, узкие улочки XIX века, широкие панорамы и большие площади послевоенного Минска, сталинский ампир, конструктивизм и барокко на одной улице.

Я расскажу много интересных историй о князьях, королях, поэтах, художниках и генсеках, которых история свела с нашим городом.

Вы погрузитесь в хитрое переплетение местных культурных традиций и поймете, почему Минск часто сравнивают с Вавилоном!
35 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 11 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 12 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии18 отзывов
5
Минск вчера и сегодня
Минск вчера и сегодня

Что вас ожидает

Минск древний
Вы побываете в историческом центре города — на Верхнем Рынке, и увидите место, где Минск был основан в 1067 году. Я покажу вам старейшие столичные здания, Кафедральный костел, Минскую ратушу и главную церковь Беларуси. А еще обязательно расскажу, в каких необычных условиях переплетения культур развивался город на протяжении столетий и какие самые известные мифы и легенды с ним связаны.

Минск советский
По старым улочкам Верхнего города мы выйдем на проспект Независимости. Это символ Минска ХХ века, возродившегося после войны в новом виде. Я покажу здания ГУМа, КГБ, Дворца профсоюзов и поясню общую планировку проспекта. А также помогу понять, почему именно Минск получил статус главных «въездных ворот» в СССР и как это повлияло на его застройку во второй половине ХХ века. Вы исследуете самый большой сохранившийся проспект в стиле сталинского ампира и узнаете особенности этого архитектурного направления, названного в честь страшного генсека. Кроме этого, я расскажу, как жили Минск и минчане в условиях наступившего коммунизма.

Минск современный
Проспект Независимости приведет нас на главную площадь современного Минска. Это самая большая площадь в Беларуси, где, несмотря на войны, сохранилось несколько важных исторических объектов. Вы увидите Дом правительства, уникальный памятник конструктивизма ХХ века, и неоготический костел св. Симона и Елены. Я расскажу историю этих объектов, которая достойна хорошей книги.

Организационные детали

Если вы не готовы ходить пешком или хотите увидеть больше за то же время, экскурсия может быть проведена в автомобильно-пешеходном формате. Стоимость легкового автомобиля (1-3 чел) — 30 евро. Если вас больше, стоимость оговаривается в зависимости от необходимого транспорта.

Минск вчера и сегодня
Минск вчера и сегодня
Минск вчера и сегодня
Минск вчера и сегодня
Минск вчера и сегодня
Минск вчера и сегодня

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Тимофей
Тимофей
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Тимофей, по образованию я — историк. Вожу экскурсии по Беларуси уже 15 лет. С большим удовольствием делюсь тем, что знаю, и показываю то, что точно нужно увидеть. Много работаю с детскими группами, поэтому готов к простым и каверзным вопросам. Стараюсь не усложнять материал и провожу экскурсии с легкостью и удовольствием!
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18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Экскурсия была информативной, интересной, посмотрели все основные достопримечательности Минска, рекомендую для первого знакомства с городом.
Большое спасибо Тимофею
10 марта 2020
Благодарим Тимофея за интересную экскурсию по центру Минска, за прекрасное владение материалом. Внимательный и интеллигентный гид, обладает обширными знаниями, легко и с удовольствием отвечает на вопросы. Очень рекомендуем.
12 января 2020
Спасибо огромное Тимофею за экскурсию.
10 января 2020
Узнали много нового, сориентировались в городе, получили рекомендации для самостоятельной прогулки. Моей структурированной натуре чуть не хватило последовательности изложения :)
Смело рекомендую всем туристам.
9 января 2020
Огромное спасибо Тимофею за экскурсию! Тимофей замечательный гид! Нас было 8 человек, в том числе дети, и он учел пожелания каждого, очень интересно рассказывал про город и страну. Не "грузил" датами и в тоже время его экскурсия была наполнена интересными историческими фактами и событиями, рассказами про историю города. Всем рекомендую обращаться к Тимофею!
Светлана
7 января 2020
Экскурсия прошла на отлично, познавательно ( мы впервые в Минске) и комфортно, часть маршрута на автомобиле. Тимофей пунктуален, вовремя забрал нас от места проживания и готов был доставить обратно, но мы хотели еще прогуляться самостоятельно по центру города. Ответил на все наши вопросы, сориентировал по местам питания и магазинам. Однозначно рекомендуем! Спасибо большое за экскурсию!
6 января 2020
Были вчера на экскурсии с Тимофеем. Это было великолепно. Тимофей прекрасный рассказчик. Знает и историю, и город. Адаптировал маршрут под нас. Т.к. мы были с детьми и бабушкам. Учел все наши пожелания. Дал рекомендации по местам, где вкусно поесть, где купить белорусские товары, сувениры и т.д. Так что заслуженные 5 звезд по всем пунктам. До новых встреч!!!!
5 января 2020
Первый раз в Минске, путешествуем семьей: два взрослых и дети 15 и 9 лет. Гид Тимофей отлично провёл нам экскурсию! Рассказал много интересных исторических фактов о городе, о зданиях Минска, показал интересные места, которые не сразу видны туристам. Тимофей ответил на наши вопросы о жизни и быте современных минчан, об языке и культуре. В общем за два часа получили удовольствие от общения и много интересной информации! Детям также было интересно, ни кто не устал))) Спасибо!
5 января 2020
Тимофей провёл нам отличную экскурсию по Минску! Приятный и доброжелательный, интересно было и сыну 11 лет, и взрослым) нам очень понравилось - поэтому смело рекомендуем)
3 января 2020
Большое спасибо Тимофею. Экскурсия очень понравилась.
Ещё 8 отзывов

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