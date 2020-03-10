18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Минск древний

Вы побываете в историческом центре города — на Верхнем Рынке, и увидите место, где Минск был основан в 1067 году. Я покажу вам старейшие столичные здания, Кафедральный костел, Минскую ратушу и главную церковь Беларуси. А еще обязательно расскажу, в каких необычных условиях переплетения культур развивался город на протяжении столетий и какие самые известные мифы и легенды с ним связаны.

Минск советский

По старым улочкам Верхнего города мы выйдем на проспект Независимости. Это символ Минска ХХ века, возродившегося после войны в новом виде. Я покажу здания ГУМа, КГБ, Дворца профсоюзов и поясню общую планировку проспекта. А также помогу понять, почему именно Минск получил статус главных «въездных ворот» в СССР и как это повлияло на его застройку во второй половине ХХ века. Вы исследуете самый большой сохранившийся проспект в стиле сталинского ампира и узнаете особенности этого архитектурного направления, названного в честь страшного генсека. Кроме этого, я расскажу, как жили Минск и минчане в условиях наступившего коммунизма.

Минск современный

Проспект Независимости приведет нас на главную площадь современного Минска. Это самая большая площадь в Беларуси, где, несмотря на войны, сохранилось несколько важных исторических объектов. Вы увидите Дом правительства, уникальный памятник конструктивизма ХХ века, и неоготический костел св. Симона и Елены. Я расскажу историю этих объектов, которая достойна хорошей книги.