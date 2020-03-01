Обзорные экскурсии в Минске

Что вас ожидает

Минск сквозь эпохи

Мы начнем прогулку с исторического района Замчище, где вы узнаете о древнем городе Менске и его продолжении — Минске средневековом. А также поймете, как на протяжении веков в городе сочетались христианское, еврейское и мусульманское начала. Мы посетим православный Кафедральный собор Сошествия Святого Духа и католический костел Святых Симеона и Елены с копией Туринской плащаницы.

Минск изнутри

Вы пройдете не только по узким улочкам Верхнего города, но и по главной магистрали современного Минска — проспекту Независимости. Я расскажу, кем, когда и с какой целью возводился ансамбль в стиле сталинского ампира. Раскрою, где минчане учились, отдыхали, торговали, лечились и ждали чудес раньше и где они делают это сегодня.