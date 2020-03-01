Обзорные экскурсии в Минске

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  3. Менск и Минск: две жизни одного города

Увидеть, услышать и почувствовать белорусскую столицу в компании профессионального гида

Евгения
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Евгения – ваш гид
Вы прикоснетесь к истории тысячелетнего Минска, рассматривая здания в стиле барокко, неоготики, конструктивизма и сталинского ампира.

А прогуливаясь по Старому городу и парадному проспекту Независимости, посетите знаковые храмы и услышите самое интересное о местных традициях, культуре и менталитете.
€35
32 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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Менск и Минск: две жизни одного города
Менск и Минск: две жизни одного города

Что вас ожидает

Минск сквозь эпохи
Мы начнем прогулку с исторического района Замчище, где вы узнаете о древнем городе Менске и его продолжении — Минске средневековом. А также поймете, как на протяжении веков в городе сочетались христианское, еврейское и мусульманское начала. Мы посетим православный Кафедральный собор Сошествия Святого Духа и католический костел Святых Симеона и Елены с копией Туринской плащаницы.

Минск изнутри
Вы пройдете не только по узким улочкам Верхнего города, но и по главной магистрали современного Минска — проспекту Независимости. Я расскажу, кем, когда и с какой целью возводился ансамбль в стиле сталинского ампира. Раскрою, где минчане учились, отдыхали, торговали, лечились и ждали чудес раньше и где они делают это сегодня.

Организационные детали

Если вы захотите познакомиться с Минском в формате автомобильной экскурсии — напишите мне об этом! Стоимость транспорта будет рассчитываться исходя из количества гостей.

Менск и Минск: две жизни одного города
Менск и Минск: две жизни одного города
Менск и Минск: две жизни одного города
Менск и Минск: две жизни одного города
Менск и Минск: две жизни одного города
Менск и Минск: две жизни одного города
Менск и Минск: две жизни одного города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгения
Евгения
Добрый день! Меня зовут Евгения, я профессиональный гид. Люблю архитектуру, конфессиональную историю и этнографию. Провожу экскурсии более 10 лет и все больше влюбляюсь в свою работу, в свой город и его гостей. Не люблю нудных экскурсоводов и шаблонные тексты и стараюсь найти точки соприкосновения с каждым слушателем. В том числе, с удовольствием работаю с детками. Буду рада встрече в Минске!
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Обзорные экскурсии в Минске

Ежедневная прогулка по МинскуЕжедневная прогулка по МинскуЕжедневная прогулка по Минску
10 за человека
2 часа
166 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
На нашей дружеской прогулке вы прикоснетесь к истории Минска и взглянете на него глазами местных жителей. Мы хотим не только показать вам главные достопримечательности белорусской столицы, но и помочь сориентироваться в городе в первые дни путешествия, познакомить вас с местной кухней и современной жизнью города!
О Минске с любовьюО Минске с любовьюО Минске с любовью
скидка15%
€37
32 за экскурсию
2 часа
55 отзывов
Почувствовать колорит разных эпох и найти их артефакты на обзорной экскурсии
Вы услышите непростую историю древнего города, приправленную самыми интересными мифами и легендами. Ощутите характер белорусской столицы и ее современный ритм, увидите все важные места и получите ценные рекомендации местного жителя.
Минск изнутриМинск изнутриМинск изнутри
32 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
Известные и тайные места белорусской столицы на обзорной экскурсии
Минск славится своей богатой историей! Он был и богатой столицей княжества, и заштатным губернским городом. Вы услышите самые интересные факты его прошлого и настоящего, увидите главные достопримечательности и узнаете, как и чем живут минчане.
Минск вчера и сегодняМинск вчера и сегодняМинск вчера и сегодня
35 за экскурсию
2.5 часа
18 отзывов
Насыщенная обзорная экскурсия по древнему, советскому и современному городу
Приглашаю на прогулку по центру Минска. Вы увидите 400-летние церкви и костелы, узкие улочки XIX века, широкие панорамы и большие площади послевоенного Минска, сталинский ампир, конструктивизм и барокко на одной улице. Я расскажу много интересных историй о князьях, королях, поэтах, художниках и генсеках, которых история свела с нашим городом. Вы погрузитесь в хитрое переплетение местных культурных традиций и поймете, почему Минск часто сравнивают с Вавилоном!
Привет, Минск!Привет, Минск!Привет, Минск!
35 за экскурсию
2.5 часа
119 отзывов
Главные достопримечательности и увлекательные истории о местной жизни
Вы увидите «визитные карточки» города: площадь Независимости, первый городской театр, Дом правительства и Красный костел. Познакомитесь не только с «открыточным», но и настоящим Минском, его достоинствами и несовершенствами. Я в дружеском формате расскажу историю города, местные байки и легенды, а также поделюсь лайфхаками: что попробовать, куда сходить, где интересно и нет толп туристов. После экскурсии вы сможете с уверенностью сказать: «Я в этом городе был, и мне понравилось!»
Минск впервыеМинск впервыеМинск впервые
30 за экскурсию
2 часа
Самые-самые места белорусской столицы на увлекательной обзорной экскурсии
Вы увидите «визитные карточки» Минска, услышите занимательные факты из его истории и ощутите дружелюбный дух города. Я расскажу, как Минск развивался на протяжении столетий и помогу разобраться в особенностях местной жизни, культуры и традиций.

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