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Обзорная велоэкскурсия по Минску

Сусанин_Герой
Сусанин_Герой – Гид из Минска
Свернуть с заезженных маршрутов и открыть Минск с совершенно другой стороны.

Небоскребы, исторические кварталы, улица стрит-арта, спальные районы, панорамы города и древнего Замчища с высоты птичьего полета – все это я покажу вам во время нашей велопрогулки по Минску.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • $30 за человека

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Обзорная велоэкскурсия по Минску
Обзорная велоэкскурсия по Минску

Что вы увидите

  • улица Карла Маркса
  • Верхний город
  • Городская Ратуша
  • Кафедральный собор
  • Проспект Независимости
  • центральные бульвары
  • скверы и площади города
  • первые жилые послевоенные кварталы
  • кварталы начала XIX века
  • Дворец спорта
  • театр Оперы и Балета
  • современные небоскрёбы
  • старинные костёлы
  • некоторые локации с белорусской кухней и т. д.

Ещё более далёкие от туристических троп достопримечательности 🏛️, не останутся в стороне:

  • Это и самые первые жилые после-военные кварталы, это и уникальнейшая улица муралов, и исторические кварталы 19-го века, самое секретное здание Минска рассекретим с вами, оценим пышность пешеходных улиц, и проспектов, современные небоскрёбы с крутыми локациями для наслаждения городом с высоты птичьего полёта, самое сердце Минска раскроется невероятной панорамой на долину древнего замчища.
Мы обещаем Самые неожиданные виды реки, на которой Минск живёт с 11-го века, Свислочь нас будет встречать в самых разных уголках нашего маршрута, и масса всего волнительного нас ждёт впереди!
Мы построили этот маршрут, отдавая предпочтение не насыщенности рассказа, а насыщенности скорее показа чтобы взбудоражить ваше сознание, и чтобы частичка души Минска уехала с вами на родину.
Вело-прогулка проходит в формате диалога с местным жителем, которому вы сможете задать волнующие Вас вопросы, ведь мы знаем что они у всех разные))
По завершению прогулки, после потери массы калорий, мы покажем где недорого и ну очень вкусно можно восполнить потраченное.
А когда вы в последний раз были в лютом спальнике Минска?
Что входит
  • прокат велосипеда
  • сопровождение гида
  • крутые локации для досуга и фоток, великолепное настроение.
Что не входит
  • напитки и еда
Начало
🚩 Октябрьская 16 корпус20
Место завершения
🏁 Октябрьская 16
Обзорная велоэкскурсия по Минску
Обзорная велоэкскурсия по Минску
Обзорная велоэкскурсия по Минску
Обзорная велоэкскурсия по Минску

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Сусанин_Герой
Сусанин_Герой
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