Ещё более далёкие от туристических троп достопримечательности 🏛️, не останутся в стороне:

Это и самые первые жилые после-военные кварталы, это и уникальнейшая улица муралов, и исторические кварталы 19-го века, самое секретное здание Минска рассекретим с вами, оценим пышность пешеходных улиц, и проспектов, современные небоскрёбы с крутыми локациями для наслаждения городом с высоты птичьего полёта, самое сердце Минска раскроется невероятной панорамой на долину древнего замчища.

Мы обещаем Самые неожиданные виды реки, на которой Минск живёт с 11-го века, Свислочь нас будет встречать в самых разных уголках нашего маршрута, и масса всего волнительного нас ждёт впереди!

Мы построили этот маршрут, отдавая предпочтение не насыщенности рассказа, а насыщенности скорее показа чтобы взбудоражить ваше сознание, и чтобы частичка души Минска уехала с вами на родину.

Вело-прогулка проходит в формате диалога с местным жителем, которому вы сможете задать волнующие Вас вопросы, ведь мы знаем что они у всех разные))

По завершению прогулки, после потери массы калорий, мы покажем где недорого и ну очень вкусно можно восполнить потраченное.

А когда вы в последний раз были в лютом спальнике Минска?