Приглашаю вас на пешеходную прогулку 👣 по центру древнего Минска.

Наш город 🏙️ иногда называют Вавилоном из-за хитрого переплетения культурных традиций, существовавших тут последние 1000 лет. А еще припоминают Птицу Феникс, потому что ХХ век почти полностью стер с лица земли древний город, возрадив его уже в совсем другом облике.

Мы прогуляемся от места где Минск был основан в 1067 году, через Верхний Рынок (так называется у нас исторический центр), по проспекту Независимости, символизирующий все перипетии и вобравший в себя все изменения ХХ века и завершим на площади Независимости - главной площади современного Минска.

Несмотря на большие разрушения Минск - это 400-летние церкви и костелы, узкие улочки XIX века, широкие панорамы и большие площади послевоенного Минска, сталинский ампир, конструктивизм и барокко на одной улице. А еще много интересных историй про князей, королей, поэтов, художников и генсеков, которые имели честь быть связанными с нашим городом.

Средняя продолжительность экскурсии 🧭 около 2 часов, но может быть увеличена, если появится желание узнать Минск поглубже.