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Прогулка по тысячелетнему Минску

5
1 отзыв
Тимофей А.
Тимофей А. – Гид из Минска
Минск старше многих городов.

Здесь сохранилось многие традиции прошлого и идеально вписались в современную жизнь.

Верхний город 🏙️ до сих пор живет и сохраняет свою неповторимую атмосферу.

Древние церкви и костелы, узкие улочки и широкие панорамы — все это сохранилось в Минске, несмотря на сильные разрушения во время Второй мировой войны.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • $38 за экскурсию

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Прогулка по тысячелетнему Минску
Прогулка по тысячелетнему Минску

Что вы увидите

  • Ратуша
  • Кафедральный костел Девы Марии
  • Кафедральный собр св. Духа
  • Октябрьская площадь
  • ансамбль проспекта Независимости
  • Костел святых Симеона и Елены
Приглашаю вас на пешеходную прогулку 👣 по центру древнего Минска.
Наш город 🏙️ иногда называют Вавилоном из-за хитрого переплетения культурных традиций, существовавших тут последние 1000 лет. А еще припоминают Птицу Феникс, потому что ХХ век почти полностью стер с лица земли древний город, возрадив его уже в совсем другом облике.
Мы прогуляемся от места где Минск был основан в 1067 году, через Верхний Рынок (так называется у нас исторический центр), по проспекту Независимости, символизирующий все перипетии и вобравший в себя все изменения ХХ века и завершим на площади Независимости - главной площади современного Минска.
Несмотря на большие разрушения Минск - это 400-летние церкви и костелы, узкие улочки XIX века, широкие панорамы и большие площади послевоенного Минска, сталинский ампир, конструктивизм и барокко на одной улице. А еще много интересных историй про князей, королей, поэтов, художников и генсеков, которые имели честь быть связанными с нашим городом.
Средняя продолжительность экскурсии 🧭 около 2 часов, но может быть увеличена, если появится желание узнать Минск поглубже.
Что входит
  • Услуги гида.
Начало и место завершения
🚩 Минск, пл. Свободы, 2А
Прогулка по тысячелетнему Минску
Прогулка по тысячелетнему Минску
Прогулка по тысячелетнему Минску
Прогулка по тысячелетнему Минску

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Тимофей А.
Тимофей А.
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