Дмитрий М. – Гид из Минска

Экскурсия ⛳ пройдёт по территории одного из минских микрорайонов, названного в честь небольшой деревни Масюковщина, которая расположена неподалеку.



Имя этой деревни неспроста упомянуто в хатынском списке мест наиболее страшных нацистских преступлений в Беларуси.



За время экскурсии 🧭 вы сможете пройти по территории бывшего лагеря, долгое время не доступной для гражданских лиц.



Увидеть сохранившиеся со времен оккупации постройки, посетить мемориал, посвященный жертвам нацистских преступлений, а также построенный вблизи Крестовоздвиженский храм, при котором создан музей 🖼, хранящий память о произошедшей здесь трагедии.