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Шталаг-352: филиал ада на земле

Дмитрий М.
Дмитрий М. – Гид из Минска
Экскурсия ⛳ пройдёт по территории одного из минских микрорайонов, названного в честь небольшой деревни Масюковщина, которая расположена неподалеку.

Имя этой деревни неспроста упомянуто в хатынском списке мест наиболее страшных нацистских преступлений в Беларуси.

За время экскурсии 🧭 вы сможете пройти по территории бывшего лагеря, долгое время не доступной для гражданских лиц.

Увидеть сохранившиеся со времен оккупации постройки, посетить мемориал, посвященный жертвам нацистских преступлений, а также построенный вблизи Крестовоздвиженский храм, при котором создан музей 🖼, хранящий память о произошедшей здесь трагедии.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 📜История и культура
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-9 человек

  • $45 за экскурсию

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Шталаг-352: филиал ада на земле
Шталаг-352: филиал ада на земле

Что вы увидите

  • Шталаг 352
В первые недели войны в советском военном городке вблизи деревни немцы организовали лагерь для советских военнопленных — Шталаг-352, в котором за годы оккупации были убиты и доведены до мучительной смерти от голода, холода, болезней и издевательств более 80 000 советских граждан.

В 1943 году к ним были также добавлены интернированные итальянские военные (IMI), которые не пожелали продолжать участие в войне на немецкой стороне, практически все они погибли в так называемом «Лесном лагере». Точное количество жертв неизвестно до сих пор. При проведении в районе военного городка строительных работ и исследований поискового батальона белорусской армии, обнаруживаются останки узников лагеря. Что вас ожидает:

    Опираясь на архивные документы, воспоминания выживших узников и местных жителей мы постараемся понять, через что пришлось пройти заключенным в 352-м шталаге и местах ему подобных. За время экскурсии 🧭 вы узнаете не только об ужасах и безысходности лагерной реальности «нового порядка», но и о героических историях сопротивления, дерзких побегах, борьбе и вере в Победу!Организационные детали:

    • Начинается экскурсия ⛳ чуть севернее станции «Масюковщина» на железной дороге Минск-Вильнюс, рядом с которой находился главный вход в лагерь, а завершится у Крестовоздвиженской церкви на ул. Тимирязева.
    Что входит
    • Услуги аттестованного экскурсовода
    Что не входит
    • Личные расходы
    Начало
    🚩 Минск, ул. Мястровская, 2
    Место завершения
    🏁 Крестовоздвиженская церковь на ул. Тимирязева
    Шталаг-352: филиал ада на земле
    Шталаг-352: филиал ада на земле
    Шталаг-352: филиал ада на земле

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Дмитрий М.
    Дмитрий М.
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