В первые недели войны в советском военном городке вблизи деревни немцы организовали лагерь для советских военнопленных — Шталаг-352, в котором за годы оккупации были убиты и доведены до мучительной смерти от голода, холода, болезней и издевательств более 80 000 советских граждан.
В 1943 году к ним были также добавлены интернированные итальянские военные (IMI), которые не пожелали продолжать участие в войне на немецкой стороне, практически все они погибли в так называемом «Лесном лагере». Точное количество жертв неизвестно до сих пор. При проведении в районе военного городка строительных работ и исследований поискового батальона белорусской армии, обнаруживаются останки узников лагеря. Что вас ожидает:
Опираясь на архивные документы, воспоминания выживших узников и местных жителей мы постараемся понять, через что пришлось пройти заключенным в 352-м шталаге и местах ему подобных. За время экскурсии 🧭 вы узнаете не только об ужасах и безысходности лагерной реальности «нового порядка», но и о героических историях сопротивления, дерзких побегах, борьбе и вере в Победу!Организационные детали:
Начинается экскурсия ⛳ чуть севернее станции «Масюковщина» на железной дороге Минск-Вильнюс, рядом с которой находился главный вход в лагерь, а завершится у Крестовоздвиженской церкви на ул. Тимирязева.
Что входит
Услуги аттестованного экскурсовода
Что не входит
Личные расходы
Начало
🚩 Минск, ул. Мястровская, 2
Место завершения
🏁 Крестовоздвиженская церковь на ул. Тимирязева
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.