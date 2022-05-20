Гора Моисея экскурсия из Шарм эль Шейха это ночное восхождение на Гору 10 заповедей. Удивительная экскурсия к подножию святой горы и древнего монастыря Святой Екатерины с возможностью восхождения на Гору Синай и встречи рассвета на ее вершине.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортное обслуживание по маршруту
Обед
Входные билеты на указанные достопримечательности
Услуги русскоговорящего гида
Что не входит
Напитки
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: возле ресепшена отеля
Завершение: Отель в Шарм эль Шейхе
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье,среда, пятница с 20:00
Экскурсия длится около 16 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Внимание! пожалуйста утоните время приезда автобуса в ваш отель ЗА СУТКИ
1. Пожалуйста, сообщите нам номер комнаты, а не только отель. Нам будет проще найти вас перед экскурсией.
2. Свяжитесь с нами в ватсап по номеру +20 102 766 0085 для финального подтверждения за сутки до экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Mohamed — ваш гид в Шарм-Эль-Шейхе
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