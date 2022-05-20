Гора Моисея и Св. Екатерины

Гора Моисея и Св

Гора Моисея и Св. Екатерины
Гора Моисея и Св. Екатерины
Гора Моисея и Св. Екатерины
Гора Моисея и Св. Екатерины
Гора Моисея и Св. Екатерины

Что вас ожидает 🤩

  • Гора Моисея
  • Монастырь Св. Екатерины
Гора Моисея экскурсия из Шарм эль Шейха это ночное восхождение на Гору 10 заповедей. Удивительная экскурсия к подножию святой горы и древнего монастыря Святой Екатерины с возможностью восхождения на Гору Синай и встречи рассвета на ее вершине.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по маршруту
  • Обед
  • Входные билеты на указанные достопримечательности
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит
  • Напитки
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: возле ресепшена отеля
Завершение: Отель в Шарм эль Шейхе
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье,среда, пятница с 20:00
Экскурсия длится около 16 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Внимание! пожалуйста утоните время приезда автобуса в ваш отель ЗА СУТКИ
  • 1. Пожалуйста, сообщите нам номер комнаты, а не только отель. Нам будет проще найти вас перед экскурсией.
  • 2. Свяжитесь с нами в ватсап по номеру +20 102 766 0085 для финального подтверждения за сутки до экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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