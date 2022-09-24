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Описание
«Секрет пустыни» – это одна из самых ярких экскурсий в пустыне Египта, прекрасно сочетающая в себе увлекательную поездку на квадроциклах и багги, катание на верблюдах, а также чаепитие у настоящих бедуинов.
Программа
увлекательная поездка на квадроциклах (45 минут).
катание на багги (45 минут).
прогулка верхом на верблюдах (15 минут).
остановка у местных бедуинов.
Ответы на вопросы
Что входит
Катание на багги катание на квадроциклах катание на верблюдах бедуинский чай страховка транспортное обслуживание
Что не входит
Напитки и кальян арафатки
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00, 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Шарм-Эль-Шейхе
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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