Секрет пустыни

Смешанная: автобусная, активный отдых на природе

Смешанная: автобусная, активный отдых на природе. Управление квадроциклом и багги возможно с 14 лет. Необходимо взять с собой: Арафтка, солнцезащитный очки, вода.
Секрет пустыни
Секрет пустыни
Секрет пустыни
Секрет пустыни

Что вас ожидает 🤩

  • Катание на багги
  • Катание на квадроциклах
  • Катание на верблюдах
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

«Секрет пустыни» – это одна из самых ярких экскурсий в пустыне Египта, прекрасно сочетающая в себе увлекательную поездку на квадроциклах и багги, катание на верблюдах, а также чаепитие у настоящих бедуинов.

Программа

  • увлекательная поездка на квадроциклах (45 минут).
  • катание на багги (45 минут).
  • прогулка верхом на верблюдах (15 минут).
  • остановка у местных бедуинов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Катание на багги катание на квадроциклах катание на верблюдах бедуинский чай страховка транспортное обслуживание
Что не входит
  • Напитки и кальян арафатки
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00, 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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