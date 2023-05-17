Полюбоваться городом с 1 и 2 уровней символа Парижа, слушая интересную информацию
Этот билет — ваше знакомство с главной парижской красавицей! Способ посетить Эйфелеву башню без суеты и очередей. Сопровождающий встретит вас и проводит ко входу. Вы подниметесь на 1 и 2 уровни, чтобы насладиться открыточными видами Парижа. С высоты вы посмотрите на Лувр, музей Орсе, площадь Трокадеро, квартал Дефанс. А из аудиогида на русском узнаете об истории башни.
Ближайшие даты:
17
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вы получите
- Проход на Эйфелеву башню без очереди (1-й и 2-й этажи на лифте)
- Сопровождение сотрудника от места встречи к Эйфелевой башне до первого контроля безопасности
- Аудиогид на русском языке в мобильном приложении (доступно в App Store или Google Play)
Как воспользоваться билетом
1. Подойдите к месту встречи (площадь де Сидне/Place de Sydney), где вас будет ждать сопровождающий. Вы должны быть на месте встречи не позднее чем за 20 минут до времени вашего входа на башню.
2. Покажите сопровождающему свой билет на смартфоне или в распечатанном виде. После он проводит вас ко входу без очереди.
3. Время вашего пребывания на Эйфелевой башне с момента входа не ограничено
Важная информация
- Всем посетителям необходимо пройти контроль безопасности на входе: в часы пик к нему может быть очередь
- Проход на 3-й этаж в этот билет не включён
- Обратите внимание: при заказе билета в поле «Вопросы и комментарии» необходимо указать имя и фамилию посетителя латиницей, как в загранпаспорте
Возврат билета
Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны.
в понедельник в 10:15, 10:45, 12:15, 13:15, 13:45, 14:15, 15:15, 15:45, 17:15, 18:15, 19:45, 20:45, 21:15 и 21:45, во вторник, среду, пятницу и воскресенье в 10:15, 10:45, 12:15, 13:15, 13:45, 14:15, 15:15, 15:45, 16:45, 17:15, 18:15, 19:45, 20:45, 21:15 и 21:45, в четверг в 10:15, 10:45, 12:15, 13:15, 13:45, 14:15, 15:15, 15:45, 16:45, 17:15, 18:15, 19:45, 20:45 и 21:45, в субботу в 10:15, 10:45, 12:15, 13:15, 13:45, 14:15, 15:45, 16:45, 17:15, 18:15, 19:45, 21:15 и 21:45
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади де Сидне (Place de Sydney) недалеко от Эйфелевой башни
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник в 10:15, 10:45, 12:15, 13:15, 13:45, 14:15, 15:15, 15:45, 17:15, 18:15, 19:45, 20:45, 21:15 и 21:45, во вторник, среду, пятницу и воскресенье в 10:15, 10:45, 12:15, 13:15, 13:45, 14:15, 15:15, 15:45, 16:45, 17:15, 18:15, 19:45, 20:45, 21:15 и 21:45, в четверг в 10:15, 10:45, 12:15, 13:15, 13:45, 14:15, 15:15, 15:45, 16:45, 17:15, 18:15, 19:45, 20:45 и 21:45, в субботу в 10:15, 10:45, 12:15, 13:15, 13:45, 14:15, 15:45, 16:45, 17:15, 18:15, 19:45, 21:15 и 21:45Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Tripster — ваша команда гидов в Париже
Провели экскурсии для 509 туристов
Мы помогаем забронировать билеты в самые известные музеи мира, чтобы сделать ваши путешествия наполненными и познавательными. Музеи Ватикана, Лувр, Прадо и Орсе, собор Святой Софии — мы позаботились о том, чтобы знакомство с ключевыми достопримечательностями и музейными коллекциями стало для вас простым, удобным и приятным.Задать вопрос
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