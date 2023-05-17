Когда: в понедельник в 10:15, 10:45, 12:15, 13:15, 13:45, 14:15, 15:15, 15:45, 17:15, 18:15, 19:45, 20:45, 21:15 и 21:45, во вторник, среду, пятницу и воскресенье в 10:15, 10:45, 12:15, 13:15, 13:45, 14:15, 15:15, 15:45, 16:45, 17:15, 18:15, 19:45, 20:45, 21:15 и 21:45, в четверг в 10:15, 10:45, 12:15, 13:15, 13:45, 14:15, 15:15, 15:45, 16:45, 17:15, 18:15, 19:45, 20:45 и 21:45, в субботу в 10:15, 10:45, 12:15, 13:15, 13:45, 14:15, 15:45, 16:45, 17:15, 18:15, 19:45, 21:15 и 21:45

Экскурсия длится около 2 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала