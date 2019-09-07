24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Открыть столицу с разных сторон, наслаждаясь комфортным передвижением, или составить свой маршрут

Ирина
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Ирина – представитель гидов
Во время экскурсии вы насладитесь комфортной поездкой на современном средстве передвижения и откроете для себя Париж с разных сторон: исторической, романтичной, традиционной и современной.

А также при желании сможете за те же время и деньги составить свой собственный маршрут в городе или его красивых окрестностях.
75 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На велосипеде
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии24 отзыва
4.75
Прогулка по Парижу на Segway
Прогулка по Парижу на Segway

Что вас ожидает

Мой любимый маршрут — это 90 минут. За это время вы сможете увидеть основные достопримечательности Парижа:

  • Мы начнём с обзора Дома Инвалидов, где находится гробница знаменитого Наполеона.
  • Затем отправимся к самому красивому и экстравагантному мосту Александра III, который носит очень символический характер.
  • Продолжая путь, мы увидим Большой и Малый Дворцы, которые покоряют каждого своей красотой и величием. Недалеко от дворцов находятся знаменитые Елисейские поля и, конечно же, Триумфальная арка!
  • Возвращаясь от Триумфальной арки, мы направимся к месту памяти о Принцессе Диане, которая погибла в тоннеле, во время пребывания в Париже.
  • В конце нашей поездки мы полюбуемся великолепной Эйфелевой башней.

Мы вас очень ждём, потому что наша работа — делать вас счастливыми!

Дополнительно
А для тех, кто хочет увидеть больше достопримечательностей и дольше покататься на сегвееях, мы предлагаем 3-часовой тур. В рамках этого маршрута вы посмотрите на самый изящный мост, названный в честь русского царя- Александра |||. Проедете по левому берегу Сены до знаменитого собора Нотр Дам, по пути рассматривая музей импрессионистов Орсей и Консьержери — бывший дворец и тюрьму, где была заточена Мария Антуанетта. На обратном пути заедем посмотреть Отель де Виль в стиле ренессанс, знаменитый Лувр, а также изящные Гранд Палас и Пётит Палас (большой и малый дворцы). А затем окажемся на Марсовом поле с замечательным видом на Эйфелеву башню, на фоне которой вы сделаете памятные фотографии, и это будет фееричным завершением вашей экскурсии! Все вышеперечисленные достопримечательности, конечно же, будут сопровождаться интересными историями.

Организационные детали

  • Стоимость 3-часовой экскурсии — 90 евро с человека.
  • Не переживайте, если вы уже бывали в Париже и видели почти все достопримечательности, мы составим для вас индивидуальный маршрут, и я уверяю, вы останетесь довольны! У наших гидов много секретов, которыми они с радостью готовы поделиться с вами!
  • Не забывайте, что всё это время вы будете на Segway, так что поездка будет весёлая, и только вы решаете, как вы её хотите провести: знакомясь с интересной историей Парижа или же просто наслаждаясь катанием на Segway с вашей семьёй по набережным Сены.
  • Также же мы с удовольствием устроим для вас бесплатную фотосессию и, возможно, даже снимем видеоролик о том, как вы наслаждаетесь катанием на Segway, чтобы эти воспоминания остались с вами на всю жизнь!
  • Мы с радостью ответим на все ваши вопросы и подберём подходящий тур именно для вас. Мы работаем с 10:00 до 20:00 семь дней в неделю.
Прогулка по Парижу на Segway
Прогулка по Парижу на Segway
Прогулка по Парижу на Segway
Прогулка по Парижу на Segway
Прогулка по Парижу на Segway
Прогулка по Парижу на Segway
Прогулка по Парижу на Segway
Прогулка по Парижу на Segway
Прогулка по Парижу на Segway
Прогулка по Парижу на Segway
Прогулка по Парижу на Segway
Прогулка по Парижу на Segway
Прогулка по Парижу на Segway
Прогулка по Парижу на Segway
Прогулка по Парижу на Segway
Прогулка по Парижу на Segway

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина. Я работаю в замечательной туристической компании, которая обеспечивает туристам приятное времяпровождение в Париже на Segway. Обожаю Париж и свою работу!
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24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

7 сентября 2019
За 3 часа можно бы было придумать понасыщенней маршрут. Лучше бы доехали до Люксембургского сада, чем пламя туннеля где погибла Диана.
17 июля 2019
На Экскурсии был мой сын-подросток вместе с другом, им очень понравилась и сама Экскурсия и ее формат и гид. Спасибо большое!
6 мая 2019
Все было классно, замечательный гид! Сначала начиталась отзывов и думала, что будет просто прогулка, но было очень информативно и интересно. Гид Виктор, рекомендую.
Максим
21 апреля 2019
Экскурсии как таковой не было — просто покатались по Парижу на Segway. Стоит ли за это платить 180 евро? Учитывая обилие велосипедов и самокатов на прокат (за деньги в 10-20 раз меньше) — нет, не стоит.
19 октября 2018
Анастасия - прекрасный гид и интересный расказзчик! Мы так весело провели время! Париж прекрасно подходит для езды - нет бордюров и ям. Экскурсия увлекательная, плюс мы многое узнали о современной жизни во франции и получили милые фото на память! Спасибо Насте!
23 мая 2018
Отлисный способ увидеть основные достопримечательности в центре Парижа, при этом не тратить много сил. Рекомендую брать поездку сразу на 3 часа, т.к. 1.5 часа - это мало.
Ну и лучше, конечно, ехать в хорошую погоду.
Большое спасибо!
17 апреля 2018
Брали экскурсию в апреле 2018. Нам очень понравилось кататься на сигвеях по Парижу. Красиво, интересно, прохладно немного, но это Погода... Гид Виолетта очень быстро обучила меня стоять на этом транспортном устройстве, я впервые на нем каталась, ну если руки и ноги есть, обучитесь быстро)) Очень удобно посещать разнообразие достопримечательностей, ноги почти не устают, одна проблема - не зайдёшь никуда, т.к. бросать его нельзя, увезут сразу. Самой экскурсии как таковой не было, но может нужно задавать много вопросов и говорить что тебе интересно, все равно нам очень понравилось! Рекомендую и экскурсию и гида Виолетту. Спасибо!
31 марта 2018
Отлично покатались по Парижу с Виолеттой. То, что надо, для первого знакомства с городом. Да и не для первого. Повезло с погодой. Нам улыбалось весеннее солнышко. Ногами бы точно столько не обошли, а сегвеи - очень весело. Теперь буду рассматривать данный вид экскурсий и в других городах. Спасибо !
10 января 2018
Очень интересно! Рекомендую.
14 августа 2017
Мы встретились в 11-30, подписали договор, примерили шлемы (без них нельзя) и пошли тренироваться управлять segwayем. Наш гид Кирилл очень хороший учитель, все правильно обьяснил, через пару минут я уже рассекала вокруг лавочек.
Когда и мой муж освоился - мы поехали. Это было здорово, прикольно быть в толпе людей, но выше всех и это с моими 166ю сантиметрами. За 1,5 часа мы обьехали большую часть центра, от дома Ветеранов к Ефелевой башне, были у Арки, на Елесейских полях, проехались по улицам дорогих районов.
Кирилл рассказывает все понятным простым языком, причем всегда приправляя исторические факты интересными историями, я отлично запомнила "урок". И кроме этого делает отличные фотки, и отдельно спасибо, за видео около башни.
Если Вы в Париже всего на несколько дней - Прогулка по Парижу на Segway it is the best way!
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