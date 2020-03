24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мы встретились в 11-30, подписали договор, примерили шлемы (без них нельзя) и пошли тренироваться управлять segwayем. Наш гид Кирилл очень хороший учитель, все правильно обьяснил, через пару минут я уже рассекала вокруг лавочек.

Когда и мой муж освоился - мы поехали. Это было здорово, прикольно быть в толпе людей, но выше всех и это с моими 166ю сантиметрами. За 1,5 часа мы обьехали большую часть центра, от дома Ветеранов к Ефелевой башне, были у Арки, на Елесейских полях, проехались по улицам дорогих районов.

Кирилл рассказывает все понятным простым языком, причем всегда приправляя исторические факты интересными историями, я отлично запомнила "урок". И кроме этого делает отличные фотки, и отдельно спасибо, за видео около башни.

Если Вы в Париже всего на несколько дней - Прогулка по Парижу на Segway it is the best way!