24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мой любимый маршрут — это 90 минут. За это время вы сможете увидеть основные достопримечательности Парижа:
Мы вас очень ждём, потому что наша работа — делать вас счастливыми!
Дополнительно
А для тех, кто хочет увидеть больше достопримечательностей и дольше покататься на сегвееях, мы предлагаем 3-часовой тур. В рамках этого маршрута вы посмотрите на самый изящный мост, названный в честь русского царя- Александра |||. Проедете по левому берегу Сены до знаменитого собора Нотр Дам, по пути рассматривая музей импрессионистов Орсей и Консьержери — бывший дворец и тюрьму, где была заточена Мария Антуанетта. На обратном пути заедем посмотреть Отель де Виль в стиле ренессанс, знаменитый Лувр, а также изящные Гранд Палас и Пётит Палас (большой и малый дворцы). А затем окажемся на Марсовом поле с замечательным видом на Эйфелеву башню, на фоне которой вы сделаете памятные фотографии, и это будет фееричным завершением вашей экскурсии! Все вышеперечисленные достопримечательности, конечно же, будут сопровождаться интересными историями.