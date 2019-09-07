24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Мой любимый маршрут — это 90 минут. За это время вы сможете увидеть основные достопримечательности Парижа:

Мы начнём с обзора Дома Инвалидов, где находится гробница знаменитого Наполеона.

Затем отправимся к самому красивому и экстравагантному мосту Александра III , который носит очень символический характер.

, который носит очень символический характер. Продолжая путь, мы увидим Большой и Малый Дворцы, которые покоряют каждого своей красотой и величием. Недалеко от дворцов находятся знаменитые Елисейские поля и, конечно же, Триумфальная арка!

Возвращаясь от Триумфальной арки, мы направимся к месту памяти о Принцессе Диане, которая погибла в тоннеле, во время пребывания в Париже.

В конце нашей поездки мы полюбуемся великолепной Эйфелевой башней.

Мы вас очень ждём, потому что наша работа — делать вас счастливыми!

Дополнительно

А для тех, кто хочет увидеть больше достопримечательностей и дольше покататься на сегвееях, мы предлагаем 3-часовой тур. В рамках этого маршрута вы посмотрите на самый изящный мост, названный в честь русского царя- Александра |||. Проедете по левому берегу Сены до знаменитого собора Нотр Дам, по пути рассматривая музей импрессионистов Орсей и Консьержери — бывший дворец и тюрьму, где была заточена Мария Антуанетта. На обратном пути заедем посмотреть Отель де Виль в стиле ренессанс, знаменитый Лувр, а также изящные Гранд Палас и Пётит Палас (большой и малый дворцы). А затем окажемся на Марсовом поле с замечательным видом на Эйфелеву башню, на фоне которой вы сделаете памятные фотографии, и это будет фееричным завершением вашей экскурсии! Все вышеперечисленные достопримечательности, конечно же, будут сопровождаться интересными историями.