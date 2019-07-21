2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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В сказочный парк на комфортных автомобилях с русскоговорящими лицензированными водителями

Сергей
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Сергей – ваш гид
Мы предлагаем качественный сервис на комфортных автомобилях с лицензированными русскоговорящими водителями, которые не только доставят вас до нужного места за фиксированную цену, но и с радостью сориентируют во всех интересующих вопросах.

Откройте для себя сказку и удивительный мир чудес, заказав трансфер в Диснейленд из аэропорта или вашего отеля в Париже.
92 за трансфер
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 1.5 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
4
Трансфер «Аэропорт (Шарль де Голль/Орли) — Диснейленд» или «Париж — Диснейленд»
Трансфер «Аэропорт (Шарль де Голль/Орли) — Диснейленд» или «Париж — Диснейленд»

Что вас ожидает

Добраться до Диснейленда с комфортом
Только в Диснейленде словно по мановению волшебной палочки любой взрослый вновь становится ребёнком!
Подарите себе и вашим близким это безграничное ощущение счастья, прогуливаясь по Диснейлэнду вместе со сказочными героями любимых мультфильмов, наслаждаясь фееричными парадами и захватывающими дух аттракционами.

С нами ваш визит в Диснейленд станет комфортным и прекрасно организованным. Мы с радостью встретим вас в аэропорту или любом отеле Парижа и, как на волшебной карете, отвезем в Диснейленд.
А когда вы вдоволь насладитесь этим праздником жизни мы приедем в подходящее для вас время для обратного трансфера (по запросу).

Организационные детали

Стоимость указана за трансфер для 1-3 человек. Для группы 4-7 человек — 118€.

Трансфер «Аэропорт (Шарль де Голль/Орли) — Диснейленд» или «Париж — Диснейленд»
Трансфер «Аэропорт (Шарль де Голль/Орли) — Диснейленд» или «Париж — Диснейленд»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Добрый день! Приятно познакомиться — Сергей. В моём лице вы найдёте не только увлечённого профессионала, но и человека, бесконечно влюблённого в свой город! Поэтому со мной ваша поездка в Париж станет интересной и прекрасно организованной. Я живу во Франции уже более 15 лет, являюсь совладельцем и директором двух транспортных и туристических компаний. Со мной комфортно и надёжно, и только со мной вы сможете прочувствовать весь шарм Парижа.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

21 июля 2019
Очень хороший гид и как водитель, добрый, культурный, спасибо большое, приедем ещё раз в Париж !!!
7 апреля 2019
Обычный трансфер до места назначения. Приехал совсем иной человек, доставил до места. Все.

Сергей проводит ещё 2 экскурсии

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Мы предлагаем качественный сервис на комфортных автомобилях с лицензированными русскоговорящими водителями, которые не только доставят вас до нужного места за фиксированную цену, но и с радостью сориентируют во всех интересующих вопросах. Откройте для себя Париж с группой динамичных профессионалов и прекрасным обслуживанием, которое придётся по душе даже самому избалованному клиенту!

Трансфер в Париже

Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) — Париж»Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) — Париж»Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) — Париж»
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«Аэропорт-Париж-аэропорт» — трансфер«Аэропорт-Париж-аэропорт» — трансфер«Аэропорт-Париж-аэропорт» — трансфер
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Трансфер из любого аэропорта ПарижаТрансфер из любого аэропорта ПарижаТрансфер из любого аэропорта Парижа
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