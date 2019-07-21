2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Добраться до Диснейленда с комфортом

Только в Диснейленде словно по мановению волшебной палочки любой взрослый вновь становится ребёнком!

Подарите себе и вашим близким это безграничное ощущение счастья, прогуливаясь по Диснейлэнду вместе со сказочными героями любимых мультфильмов, наслаждаясь фееричными парадами и захватывающими дух аттракционами.

С нами ваш визит в Диснейленд станет комфортным и прекрасно организованным. Мы с радостью встретим вас в аэропорту или любом отеле Парижа и, как на волшебной карете, отвезем в Диснейленд.

А когда вы вдоволь насладитесь этим праздником жизни мы приедем в подходящее для вас время для обратного трансфера (по запросу).