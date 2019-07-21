2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Добраться до Диснейленда с комфортом Только в Диснейленде словно по мановению волшебной палочки любой взрослый вновь становится ребёнком! Подарите себе и вашим близким это безграничное ощущение счастья, прогуливаясь по Диснейлэнду вместе со сказочными героями любимых мультфильмов, наслаждаясь фееричными парадами и захватывающими дух аттракционами.
С нами ваш визит в Диснейленд станет комфортным и прекрасно организованным. Мы с радостью встретим вас в аэропорту или любом отеле Парижа и, как на волшебной карете, отвезем в Диснейленд. А когда вы вдоволь насладитесь этим праздником жизни мы приедем в подходящее для вас время для обратного трансфера (по запросу).
Организационные детали
Стоимость указана за трансфер для 1-3 человек. Для группы 4-7 человек — 118€.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Добрый день! Приятно познакомиться — Сергей. В моём лице вы найдёте не только увлечённого профессионала, но и человека, бесконечно влюблённого в свой город! Поэтому со мной ваша поездка в Париж станет интересной и прекрасно организованной.
Я живу во Франции уже более 15 лет, являюсь совладельцем и директором двух транспортных и туристических компаний. Со мной комфортно и надёжно, и только со мной вы сможете прочувствовать весь шарм Парижа.
Качественный сервис на комфортных автомобилях с русскоговорящими лицензированными водителями
Мы предлагаем качественный сервис на комфортных автомобилях с лицензированными русскоговорящими водителями, которые не только доставят вас до нужного места за фиксированную цену, но и с радостью сориентируют во всех интересующих вопросах. Откройте для себя Париж с группой динамичных профессионалов и прекрасным обслуживанием, которое придётся по душе даже самому избалованному клиенту!
Качественный сервис на комфортных автомобилях с русскоговорящими лицензированными водителями
Мы предлагаем качественный сервис на комфортных автомобилях с лицензированными русскоговорящими водителями, которые не только доставят вас до нужного места за фиксированную цену, но и с радостью сориентируют во всех интересующих вопросах. Откройте для себя Париж с группой динамичных профессионалов и прекрасным обслуживанием, которое придётся по душе даже самому избалованному клиенту!
Комфортабельные автомобили, русскоязычные водители и высочайший уровень сервиса
Трансфер из аэропорта Парижа с русскоговорящим водителем — это комфорт и сэкономленное время. Мы встретим вас на выходе из терминала с именной табличкой и улыбкой, поможем с багажом, с радостью доставим на комфортабельном автомобиле по указанному адресу и попутно ответим на все интересующие вопросы.
Комфорт с первых минут пребывания: русскоговорящий водитель, чистые авто и помощь с багажом
Я организую для вас трансфер из аэропортов Орли или Шарль-де-Голль в любую точку французской столицы. Профессиональный водитель встретит вас в назначенное время с именной табличкой, доставит по указанному адресу за фиксированную цену и поможет с заселением в отель.
Познакомиться с достопримечательностями столицы по дороге от аэропорта до отеля
Эта экскурсия для тех, кто не хочет терять время и стремится увидеть всё самое главное в Париже в первые часы своего путешествия! Я встречу вас в одном из аэропортов города на своём автомобиле, расскажу об истории Парижа, дам несколько ценных советов и познакомлю с основными достопримечательности столицы от Эйфелевой башни до собора Нотр-Дам. А в конце экскурсии вы окажетесь у своего отеля или апартаментов, готовые самостоятельно продолжить покорение Парижа!
Добраться до центра города и осмотреть его достопримечательности во время пересадочного рейса
Вам предстоит перелёт с пересадкой в Париже? Побывать проездом во французской столице и проникнуть во все её тайны невозможно. Однако прикоснуться к парижской жизни и увидеть главные достопримечательности у вас получится! Для этого я предлагаю вам воспользоваться комфортабельным трансфером из аэропорта, который доставит вас в Париж и привезёт обратно.