в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 16:00

Откройте для себя неповторимую римскую уличную еду, наслаждаясь путешествием по центру города на бесшумном персональном гольфкарте. В составе мини-группы всего за пару часов вы попробуете и увидите то, на что пешком обычно уходят дни. Без очередей, зато с традиционным римским сыром пекорино, фисташковым крем-соусом и мортаделлой. Buon appetito!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На гольфкарте по центру Рима

Занимайте удобное место в комфортном гольфкарте, который повезет вас по самым вкусным местам Рима, как настоящего VIP. На экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями исторического центра, включая тот самый фонтан Треви, площадь Навона и Пантеон. Вы увидите античный рынок Траяна и президентский дворец Квиринале, а по пути наш гид расскажет об удивительных историях, связанных с этими местами. Да здравствуют итальянские каникулы!

Легендарная уличная еда

Мы познакомим вас с новым вкусом итальянской кухни и покажем культовую римскую уличную еду.

Для начала заедем в легендарное место All’Antico Vinaio, чтобы попробовать горячую пиццу-сэндвич скьяччата: яркое на вкус блюдо с прошутто и традиционным римским сыром пекорино, нежной мортаделлой, сыром страчателла и фисташковым крем-соусом. И все это без очереди, мы уже обо всем позаботились.

Дальше отправимся за любимой уличной едой римлян: горячими рисовыми шариками suppli с мясным соусом и тающей моцареллой, а еще шариками cacio pepe, пропитанными соусом из разных видов сыра.

Добавим ещё больше радости в этот чудесный день бокалом игристого просекко!

И под конец влюбимся в домашнее итальянское мороженое, приготовленное одним из самых талантливых шефов мороженого в Риме.

Организационные детали