в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 16:00

Культовый стрит-фуд в центре Рима

Гастрономическая экскурсия на гольфкарте по Вечному городу со вкусом пекорино, прошутто и просекко

Откройте для себя неповторимую римскую уличную еду, наслаждаясь путешествием по центру города на бесшумном персональном гольфкарте.

В составе мини-группы всего за пару часов вы попробуете и увидите то, на что пешком обычно уходят дни. Без очередей, зато с традиционным римским сыром пекорино, фисташковым крем-соусом и мортаделлой. Buon appetito!
Культовый стрит-фуд в центре Рима
Культовый стрит-фуд в центре Рима
Культовый стрит-фуд в центре Рима
Культовый стрит-фуд в центре Рима
Культовый стрит-фуд в центре Рима
Культовый стрит-фуд в центре Рима
Культовый стрит-фуд в центре Рима
Культовый стрит-фуд в центре Рима
Культовый стрит-фуд в центре Рима
Культовый стрит-фуд в центре Рима
Культовый стрит-фуд в центре Рима
Культовый стрит-фуд в центре Рима
Культовый стрит-фуд в центре Рима
Ближайшие даты:
27
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янв
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Описание

Что вас ожидает

На гольфкарте по центру Рима

Занимайте удобное место в комфортном гольфкарте, который повезет вас по самым вкусным местам Рима, как настоящего VIP. На экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями исторического центра, включая тот самый фонтан Треви, площадь Навона и Пантеон. Вы увидите античный рынок Траяна и президентский дворец Квиринале, а по пути наш гид расскажет об удивительных историях, связанных с этими местами. Да здравствуют итальянские каникулы!

Легендарная уличная еда

Мы познакомим вас с новым вкусом итальянской кухни и покажем культовую римскую уличную еду.

  • Для начала заедем в легендарное место All’Antico Vinaio, чтобы попробовать горячую пиццу-сэндвич скьяччата: яркое на вкус блюдо с прошутто и традиционным римским сыром пекорино, нежной мортаделлой, сыром страчателла и фисташковым крем-соусом. И все это без очереди, мы уже обо всем позаботились.
  • Дальше отправимся за любимой уличной едой римлян: горячими рисовыми шариками suppli с мясным соусом и тающей моцареллой, а еще шариками cacio pepe, пропитанными соусом из разных видов сыра.
  • Добавим ещё больше радости в этот чудесный день бокалом игристого просекко!
  • И под конец влюбимся в домашнее итальянское мороженое, приготовленное одним из самых талантливых шефов мороженого в Риме.

Организационные детали

  • В стоимость уже входит поездка на гольфкарте с водителем и дегустации в 4 разных местах, но личные покупки вы оплачиваете отдельно
  • Для вашего комфорта мы предоставляем высококачественные наушники на все время прогулки
  • Для детей до 12 лет для передвижения в гольфкарте требуются специальные кресла. Если вы берете с собой детей, сообщите нам, пожалуйста, заранее.
  • Экскурсии начинаются строго в указанное время. Мы рекомендуем прийти на место встречи за 10 минут до начала. Если вы опаздываете, пожалуйста, сообщите нам, и мы вместе постараемся решить, как вам присоединиться к группе.

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 16:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Piazza San Vincenzo Pallotti
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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