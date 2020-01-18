в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 16:00

Занимайте удобное место в комфортном гольфкарте, который повезет вас по самым вкусным местам Рима, как настоящего VIP. На экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями исторического центра, включая тот самый фонтан Треви, площадь Навона и Пантеон. Вы увидите античный рынок Траяна и президентский дворец Квиринале, а по пути наш гид расскажет об удивительных историях, связанных с этими местами. Да здравствуют итальянские каникулы!
Мы познакомим вас с новым вкусом итальянской кухни и покажем культовую римскую уличную еду.