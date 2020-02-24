2 отзыва оставили туристы

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Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам

Идиллические пейзажи колоритных голландских деревень, расписные башмачки, рыбные блюда и много сыра

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 5 часов
  • 👥 Группа не более 7 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в районе железнодорожного вокзала
  • Заказать экскурсию

140 за человека

У этой экскурсии2 отзыва
5
Елена
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Елена – представитель в Амстердаме
Вы отправитесь на встречу с настоящей голландской глубинкой.

Я покажу вам ветреный Заансе Сханс, усеянный очаровательными ярко-зелеными домиками.

Вы узнаете о появлении мельниц и поймете, почему некоторые голландцы до сих пор обуваются в деревянные кломпы.

А в Волендаме познакомитесь с бытом рыбаков и попробуете блюда из угря и различные сорта сыра.
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам

Что вас ожидает

Парк мельниц и ремесло расписных башмаков
Время здесь словно остановилось, а целый парк мельниц, которые выполняют разные функции, делает пейзаж уникальным. Вы узнаете, как выглядела деревушка в прошлом и чем занимались жители, услышите о событиях, которые повлияли на ход истории. Мы посетим музей традиционной голландской обуви — деревянных кломпов: здесь вы увидите, как их делают, и даже сможете примерить башмачки и проверить, насколько в них удобно. Если захотите, поднимемся на одну из мельниц и осмотрим деревушку сверху — или заглянем в музей часов, где сохранились одни из самых уникальных экземпляров 17 века.

Деревня рыбаков
После мы отправимся в Волендам — колоритное селение у озера Айсел. В прошлом сюда часто наведывались известные художники, вдохновленные идиллическими пейзажами: вы увидите гостиницу, где они селились, и узнаете, что сегодня находится в её здании. Вместе мы поплутаем по узким улочкам и отдохнем на набережной, любуясь яхтами, покачивающимися на волнах. Я расскажу о местных порядках и особенностях национальной одежды. А после вы сможете попробовать блюда из угря и другой рыбы, которыми славится Волендам.

По желанию также можно продлить экскурсию и посетить городок Эдам — родину знаменитого сыра.
На этой экскурсии вас ждет приятный сюрприз!

Организационные детали

  • Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2-х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды.
  • В стоимость экскурсии входит трансфер. Дорога до Заансе Сханса займет 30 минут, от Заансе Сханса до Волендама — столько же.
  • Отдельно оплачиваются входные билеты: на мельницу — 5 евро, в музей часов — 8-10 евро. Посещение музея башмаков бесплатно.
  • Продление экскурсии и посещение Эдама и сырного базара, который проводится каждую среду в июле и августе, оплачивается дополнительно: 60 евро/час.
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Место встречи для начала в районе железнодорожного вокзала.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Елена
Елена
Предлагаю вам надёжное плечо в путешествиях по Нидерландам и Бельгии! Провожу в компании гидов-единомышленников пешеходные экскурсии по городам: Амстердам, всегда весёлый и живописный город-праздник; Делфт, в котором история на каждом шагу; Гаага, деловой центр, скрывающий жемчужину средневековья за строгим фасадом; Роттердам, потерявший своё сердце, но нашедший его в новом облике; Утрехт с его многочисленными церквями и двухярусными каналами; по аутентичным деревушкам Заансе Сханс, Волендам. Мы с командой и автомобиль Viano к вашим услугам!
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2 отзыва оставили туристы

24 февраля 2020
Нам очень понравилась экскурсия! Даже не очень хорошая погода не испортила настроение и впечатление от чудесных мест, которые мы посетили с Натальей! Отличный маршрут, очень удобно, что на машине, экскурсовод все рассказала, показала, ответила на все наши многочисленные вопросы, при этом когда нам хотелось немного где-то задержаться подольше и посмотреть что-то самим, у нас была такая возможность, что сделало нашу экскурсию максимально комфортной. Спасибо Наталье за чудесный день в сельских пригородах!
1 февраля 2020
Была на этой экскурсии с гидом Натальей, живая, интересная экскурсия. Наталья очень хороший рассказчик, все-таки 20 лет проживания в Голландии дают о себе знать. Рассказала много интересного не только из истории маленьких деревушек, но и как сейчас там живут голландцы. Никаких сухих цифр, которые итак можно посмотреть в интернете. Посетили несколько мельниц, мастерскую кломпов, магазин сыров, где есть такие, которые в Амстердаме не купишь. выпили настоящего какао. Экскурсия прошла легко, непринуждённо и познавательно. Спасибо, всем своим друзьям советую эту экскурсию с гидом Натальей!!!

Елена проводит ещё 2 экскурсии

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