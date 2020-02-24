2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Парк мельниц и ремесло расписных башмаков

Время здесь словно остановилось, а целый парк мельниц, которые выполняют разные функции, делает пейзаж уникальным. Вы узнаете, как выглядела деревушка в прошлом и чем занимались жители, услышите о событиях, которые повлияли на ход истории. Мы посетим музей традиционной голландской обуви — деревянных кломпов: здесь вы увидите, как их делают, и даже сможете примерить башмачки и проверить, насколько в них удобно. Если захотите, поднимемся на одну из мельниц и осмотрим деревушку сверху — или заглянем в музей часов, где сохранились одни из самых уникальных экземпляров 17 века.

Деревня рыбаков

После мы отправимся в Волендам — колоритное селение у озера Айсел. В прошлом сюда часто наведывались известные художники, вдохновленные идиллическими пейзажами: вы увидите гостиницу, где они селились, и узнаете, что сегодня находится в её здании. Вместе мы поплутаем по узким улочкам и отдохнем на набережной, любуясь яхтами, покачивающимися на волнах. Я расскажу о местных порядках и особенностях национальной одежды. А после вы сможете попробовать блюда из угря и другой рыбы, которыми славится Волендам.

По желанию также можно продлить экскурсию и посетить городок Эдам — родину знаменитого сыра.

На этой экскурсии вас ждет приятный сюрприз!