SNURK проводит ещё 5 экскурсий

Наш проект Snurk. Travel много лет специализируется на образовательных экскурсиях в Западной Европе и Северной Африке. Так что во времена локдауна не было ничего более естественного, чем продолжать заниматься нашим любимым делом онлайн.

Присоединяйтесь к лекции-обсуждению!

«Разговоры» наши — не скучные лекции с хронологическими таблицами и занудным перечислением причин и следствий. Они веселые и интерактивные. В прямом эфире мы общаемся на самые разные темы, связанные с нашим прошлым — об устройстве средневекового города и рыцарстве, о корсарах и происхождении суеверий — обо всем, что сформировало нас такими, какие мы есть сегодня. Вместе с вами выбираем, куда повернет наш разговор, опровергаем псевдонаучные теории, отгадываем исторические загадки и устраиваем конкурсы. А еще виртуально путешествуем во времени и пространстве. И все это происходит под соответствующей теме напиток, каждый раз разный. Рецепт мы присылаем заранее. А после «Разговоров» вы получите список интересных онлайн-ресурсов и литературы по теме. У нас интересно, увлекательно и очень уютно. Приходите!

А если вы не успеваете на прямой эфир, не страшно. Вы сможете посмотреть запись в любое удобное для вас время в течение трех дней после прямого эфира.