SNURK проводит ещё 5 экскурсий

Онлайн-лекция: «Жизнь в средневековом городе»

SNURK
SNURK – Гид из Амстердама
Темой наших «разговоров» станет жизнь в средневековом городе.

Как жили обычные люди? Как был устроен быт? Что ели и пили? Как выглядели города и с чем мы можем встретиться из жизни средневекового города сейчас? Как относились к иностранцам или иноверцам? Кто был самым уважаемым человеком в городе? И о многих других увлекательных вещах.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 99 человек

  • €15 за человека

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Онлайн-лекция: «Жизнь в средневековом городе»
Онлайн-лекция: «Жизнь в средневековом городе»
Наш проект Snurk. Travel много лет специализируется на образовательных экскурсиях в Западной Европе и Северной Африке. Так что во времена локдауна не было ничего более естественного, чем продолжать заниматься нашим любимым делом онлайн.
Присоединяйтесь к лекции-обсуждению!
«Разговоры» наши — не скучные лекции с хронологическими таблицами и занудным перечислением причин и следствий. Они веселые и интерактивные. В прямом эфире мы общаемся на самые разные темы, связанные с нашим прошлым — об устройстве средневекового города и рыцарстве, о корсарах и происхождении суеверий — обо всем, что сформировало нас такими, какие мы есть сегодня. Вместе с вами выбираем, куда повернет наш разговор, опровергаем псевдонаучные теории, отгадываем исторические загадки и устраиваем конкурсы. А еще виртуально путешествуем во времени и пространстве. И все это происходит под соответствующей теме напиток, каждый раз разный. Рецепт мы присылаем заранее. А после «Разговоров» вы получите список интересных онлайн-ресурсов и литературы по теме. У нас интересно, увлекательно и очень уютно. Приходите!
А если вы не успеваете на прямой эфир, не страшно. Вы сможете посмотреть запись в любое удобное для вас время в течение трех дней после прямого эфира.
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Начало
🚩 Лекция пройдет онлайн (время указано по Москве)
Место завершения
🏁 Экскурсия пройдет онлайн
Онлайн-лекция: «Жизнь в средневековом городе»
Онлайн-лекция: «Жизнь в средневековом городе»
Онлайн-лекция: «Жизнь в средневековом городе»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 99 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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SNURK
SNURK
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