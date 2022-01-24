Аквапарк Aquaventure

Насладитесь захватывающими водными горками и пляжем на территории в 17 гектаров!

4.4
40 отзывов
Входной билет
Аквапарк Aquaventure
Аквапарк Aquaventure
Аквапарк Aquaventure
Аквапарк Aquaventure
Аквапарк Aquaventure
Аквапарк Aquaventure
Аквапарк Aquaventure
Аквапарк Aquaventure
Аквапарк Aquaventure
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Устройте фонтан брызг высотой с Бурдж-Халифу в аквапарке Aquaventure. Скатитесь с самых экстремальных в мире водных горок и проплывите по захватывающей искусственной реке на территории в 17 гектаров под ярким солнцем Дубая. Отдохните на девственно чистом пляже с белым песком с охлаждающим напитком в руке и подставьте лицо освежающему морскому бризу.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет на 1 день аквапарк Aquaventure
  • Доступ на все горки и аттракционы
  • Доступ на частный пляж Aquaventure
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Пляжная кабинка
  • Сафари с акулами
  • Кормление скатов
  • Зиплайн
  • Полотенце (можно арендовать)
  • Запирающийся шкафчик (можно арендовать)
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