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Устройте фонтан брызг высотой с Бурдж-Халифу в аквапарке Aquaventure. Скатитесь с самых экстремальных в мире водных горок и проплывите по захватывающей искусственной реке на территории в 17 гектаров под ярким солнцем Дубая. Отдохните на девственно чистом пляже с белым песком с охлаждающим напитком в руке и подставьте лицо освежающему морскому бризу.
Ответы на вопросы
Что входит
Билет на 1 день аквапарк Aquaventure
Доступ на все горки и аттракционы
Доступ на частный пляж Aquaventure
Что не входит
Еда и напитки
Пляжная кабинка
Сафари с акулами
Кормление скатов
Зиплайн
Полотенце (можно арендовать)
Запирающийся шкафчик (можно арендовать)
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.