Роскошный отель в форме паруса, построенный на искусственном острове, — один из главных символов ОАЭ. Для его создания использовали самые дорогие материалы со всего мира. Одного только золота ушло более 100 тысяч килограммов! Осмотреть интерьеры дубайской легенды теперь можно без условия заселения, но только с гидом отеля. Он проведёт полуторачасовую групповую экскурсию. А после вы сможете остаться на чашечку кофе с 24-каратным золотом или пообедать в местном ресторане.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Экскурсия проходит на английском языке.

Что вас ожидает

Вы посетите просторные залы отеля и увидите самый высокий атриумный вестибюль в мире. Погрузитесь в тонкие ароматы восточных благовоний и рассмотрите в деталях богатое убранство «Паруса». Услышите историю здания, созданного для отдыха мировой элиты. Узнаете об особенностях самих номеров, каждый из которых — двухэтажный и как минимум категории люкс. А если будет свободен один из королевских сьютов, вам покажут главную гордость отеля.

Ниже вы можете выбрать категорию билета. Кроме стандартных — детского и взрослого — есть варианты с включённой чашечкой «золотого» капучино. Также вы можете заказать экскурсию с обедом или ужином в ресторане отеля Al Iwan (арабская кухня, шведский стол, напитки не включены).

Организационные детали

За дополнительную стоимость мы можем организовать трансфер из вашего отеля и обратно: