Познакомиться с историей, архитектурой и дизайном здания, а также увидеть знаменитый Royal Suite
Одного только золота ушло более 100 тысяч килограммов! Осмотреть интерьеры дубайской легенды теперь можно без условия заселения, но только с гидом отеля. Он проведёт полуторачасовую групповую экскурсию.
А после вы сможете остаться на чашечку кофе с 24-каратным золотом или пообедать в местном ресторане.
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даты
Описание
Экскурсия проходит на английском языке.
Что вас ожидает
Вы посетите просторные залы отеля и увидите самый высокий атриумный вестибюль в мире. Погрузитесь в тонкие ароматы восточных благовоний и рассмотрите в деталях богатое убранство «Паруса». Услышите историю здания, созданного для отдыха мировой элиты. Узнаете об особенностях самих номеров, каждый из которых — двухэтажный и как минимум категории люкс. А если будет свободен один из королевских сьютов, вам покажут главную гордость отеля.
Ниже вы можете выбрать категорию билета. Кроме стандартных — детского и взрослого — есть варианты с включённой чашечкой «золотого» капучино. Также вы можете заказать экскурсию с обедом или ужином в ресторане отеля Al Iwan (арабская кухня, шведский стол, напитки не включены).
Организационные детали
За дополнительную стоимость мы можем организовать трансфер из вашего отеля и обратно:
- Машина на 6 пассажиров: из Дубая — 150$, Шарджи или Аджмана — 200$, Фуджейры — 350$, Рас-эль-Хаймы — 300$, Абу-Даби — 350$.
- VIP-трансфер (до 3 посадочных мест): из Дубая — 300$, Шарджи или Аджмана — 350$, из других городов — по запросу
ежедневно в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 и 19:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у отеля Бурдж-эль-Араб
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 и 19:00Экскурсия длится около 1.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.