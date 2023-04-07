Бурдж-эль-Араб изнутри - экскурсия с англоязычным гидом

Познакомиться с историей, архитектурой и дизайном здания, а также увидеть знаменитый Royal Suite

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Ответы на вопросы
Роскошный отель в форме паруса, построенный на искусственном острове, — один из главных символов ОАЭ. Для его создания использовали самые дорогие материалы со всего мира.

Одного только золота ушло более 100 тысяч килограммов! Осмотреть интерьеры дубайской легенды теперь можно без условия заселения, но только с гидом отеля. Он проведёт полуторачасовую групповую экскурсию.

А после вы сможете остаться на чашечку кофе с 24-каратным золотом или пообедать в местном ресторане.
Бурдж-эль-Араб изнутри - экскурсия с англоязычным гидом
Бурдж-эль-Араб изнутри - экскурсия с англоязычным гидом
Бурдж-эль-Араб изнутри - экскурсия с англоязычным гидом
Бурдж-эль-Араб изнутри - экскурсия с англоязычным гидом
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Экскурсия проходит на английском языке.

Что вас ожидает

Вы посетите просторные залы отеля и увидите самый высокий атриумный вестибюль в мире. Погрузитесь в тонкие ароматы восточных благовоний и рассмотрите в деталях богатое убранство «Паруса». Услышите историю здания, созданного для отдыха мировой элиты. Узнаете об особенностях самих номеров, каждый из которых — двухэтажный и как минимум категории люкс. А если будет свободен один из королевских сьютов, вам покажут главную гордость отеля.

Ниже вы можете выбрать категорию билета. Кроме стандартных — детского и взрослого — есть варианты с включённой чашечкой «золотого» капучино. Также вы можете заказать экскурсию с обедом или ужином в ресторане отеля Al Iwan (арабская кухня, шведский стол, напитки не включены).

Организационные детали

За дополнительную стоимость мы можем организовать трансфер из вашего отеля и обратно:

  • Машина на 6 пассажиров: из Дубая — 150$, Шарджи или Аджмана — 200$, Фуджейры — 350$, Рас-эль-Хаймы — 300$, Абу-Даби — 350$.
  • VIP-трансфер (до 3 посадочных мест): из Дубая — 300$, Шарджи или Аджмана — 350$, из других городов — по запросу

ежедневно в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 и 19:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у отеля Бурдж-эль-Араб
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 и 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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