Окунитесь в мир азарта благодаря лучшему аквапарку на Ближнем Востоке.
Посетите самый большой аквариум в ОАЭ с более чем 65 000 морских животных.
Посмотрите на акул и скатов, которых кормят морские специалисты.
Отдохните на частном пляже исключительно для посетителей Aquaventure.
Прокатитесь по волнам на новом водном аттракционе Surf'd Up в Aquaventure.
Что вас ждет:
Прокатитесь на горках и аттракционах аквапарка Aquaventure, а затем познакомьтесь поближе с более чем 65 000 морскими обитателями в аквариуме Lost Chambers, что в отеле Atlantis the Palm на острове Палм-Джумейра в Дубае.
Попав без очереди в аквапарк Aquaventure, вы сможете спуститься с первой в мире двойной водной горки! Вас ждут 30 горок и аттракционов, а также самая длинная в Дубае Ленивая река. Кроме того, вы сможете отдохнуть на частном пляже протяженностью 500 метров. Сразитесь с повелителем морей у башни Посейдона или пронеситесь по темному извилистому туннелю Aquaconda. Прокатитесь в закрытом туннеле и столкнитесь с речными приливами или огромными волнами аттракциона The Torrent.
Затем посмотрите вблизи на 65 000 морских животных в музее подводного мира Lost Chambers. Прогуляйтесь по руинам затерянного города и узнайте, что значит быть экспертом по морским животным. В увидите акул и скатов в непосредственной близости и познакомитесь с одними из самых экзотических беспозвоночных в мире в открытом аквариуме.
Цены на экскурсию
Для группы 1-10 человек
Взрослый (7+)
$89.57
Детский (3-6)
$75.96
Ответы на вопросы
Что входит
Неограниченный доступ в аквапарк, аквариум и Surf’s Up с билетом на выбранную дату
Доступ к Shark Feedings (зона кормления акул) and Aquaventure Beach
Что не входит
Место начала и завершения
Важная информация
Возьмите с собой купальный костюм
Важная информация:
Обратите внимание: цена билета зависит от роста, а не возраста. Детские билеты рассчитаны на детей ростом до 120 сантиметров. Посетители, чей рост выше, должны купить взрослый билет (с доступом ко всем горкам).
Для использования аттракционов в аквапарке Aquaventure и на пляже требуется соответствующий купальный костюм. В воде не допускаются стринги, прозрачные купальники, нижнее белье, джинсовая ткань и очень свободная одежда, такие как абая и дишдаша. Головные шарфы разрешаются, только если они хорошо закреплены и не имеют свободно свисающих концов.
В аквапарк Aquaventure запрещается приносить продукты питания и напитки. При входе вас попросят выбросить любую еду и напитки, которые вы принесете.
Входные билеты действительны только в один день. Вы должны использовать их в течение дня.
При входе в парк за небольшую доплату можно арендовать шкафчики.
Место встречи:
Используйте свой ваучер в кассовом зале аквапарка Aquaventure (Aquaventure Waterpark Ticketing Plaza) по адресу: Atlantis the Palm, Crescent Road, Palm Jumeirah, Дубай. Подойдите к стойке «Предварительно купленные билеты» (Pre-Purchased Tickets) на правой стороне площадки. Вы можете приехать на монорельсовом поезде на станцию Atlantis Aquaventure или сесть в такси у входа в Avenues после входа в фойе отеля. Если вы за рулем, паркинг находится в парковочной зоне P19 (Asateer/Nasimi) перед входом в фойе отеля. Воспользуйтесь бесплатным автобусом-шаттлом, чтобы добраться до входа в Avenues.
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10.00-18.00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
при отмене клиентом: - 0% возврат
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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