Бурдж-Халифа: 124-й, 125-й и 148-й этажи

VIP-доступ к 3 этажам и потрясающий вид на Дубай и пустыню

4.8
1409 отзывов
Входной билет
Бурдж-Халифа: 124-й, 125-й и 148-й этажи
Бурдж-Халифа: 124-й, 125-й и 148-й этажи
Бурдж-Халифа: 124-й, 125-й и 148-й этажи
Бурдж-Халифа: 124-й, 125-й и 148-й этажи
Бурдж-Халифа: 124-й, 125-й и 148-й этажи
Бурдж-Халифа: 124-й, 125-й и 148-й этажи
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Для посещения самого высокого здания в мире необходим особый, эксклюзивный подход. Этот билет — именно *то*, что нужно. С ним вы получите VIP-сервис на каждом шагу своего посещения Бурдж-Халифы. Личная встреча, приветственные напитки, доступ в люкс-лаундж и, конечно, потрясающе виды, которые открываются с 124-го, 125-го и 148-го этажей. Здесь вы почувствуете себя рок-звездой, а неудержимым романтикам стоит подняться сюда на закате, чтобы полюбоваться самым незабываемым зрелищем.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Доступ на этажи 124, 125 и 148 (At The Top SKY)
  • Доступ в зону ожидания
  • Бесплатная выпечка, финики и горячий напиток
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Вы сами выбираете дату и время при бронировании
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Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
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Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

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