Для посещения самого высокого здания в мире необходим особый, эксклюзивный подход. Этот билет — именно *то*, что нужно. С ним вы получите VIP-сервис на каждом шагу своего посещения Бурдж-Халифы. Личная встреча, приветственные напитки, доступ в люкс-лаундж и, конечно, потрясающе виды, которые открываются с 124-го, 125-го и 148-го этажей. Здесь вы почувствуете себя рок-звездой, а неудержимым романтикам стоит подняться сюда на закате, чтобы полюбоваться самым незабываемым зрелищем.