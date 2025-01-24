Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Для посещения самого высокого здания в мире необходим особый, эксклюзивный подход. Этот билет — именно *то*, что нужно. С ним вы получите VIP-сервис на каждом шагу своего посещения Бурдж-Халифы. Личная встреча, приветственные напитки, доступ в люкс-лаундж и, конечно, потрясающе виды, которые открываются с 124-го, 125-го и 148-го этажей. Здесь вы почувствуете себя рок-звездой, а неудержимым романтикам стоит подняться сюда на закате, чтобы полюбоваться самым незабываемым зрелищем.
Ответы на вопросы
Что входит
Доступ на этажи 124, 125 и 148 (At The Top SKY)
Доступ в зону ожидания
Бесплатная выпечка, финики и горячий напиток
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.