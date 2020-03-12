11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История и культовые места знаменитого города на обзорной автомобильной экскурсии

Timur
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Timur – ваш гид
Дубай покорит вас ультрасовременной архитектурой, роскошными магазинами, искусственными островами и живописными набережными! Я покажу все «визитные карточки» этого невероятного города, раскрою его необычную историю, помогу понять местные традиции и сделаю все, чтобы вам надолго запомнилось наше путешествие.
$200
$180 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии11 отзывов
5
Эмират Дубай для вас
Эмират Дубай для вас

Что вас ожидает

Дубай сквозь столетия
Мы начнем путешествие с атмосферного Старого города, где вы увидите дома рыбаков и ловцов жемчуга XIX века. А еще посетите исторический музей и узнаете, как складывалась жизнь местных в донефтяную эру. Далее вас ждут фотостоп на фоне знаменитого отеля «Парус», давшего толчок развитию туризма в стране, и прогулка по изящному кварталу Мадинат Джумейра, называемому в народе «Арабская Венеция».

Дубай — мир роскоши и прогресса
Мегаполис неслучайно называют «городом будущего». Вы проедете вдоль знаменитого искусственного Пальмового острова и узнаете о вложенных в него колоссальных ресурсах. А гуляя по роскошному району Дубай Марина, полюбуетесь созданным руками человека каналом и живописным причалом с пришвартованными яхтами. Завершится экскурсия походом в торговый центр Дубай Молл, где я покажу самый большой в мире аквариум, поющие фонтаны и вид на небоскреб Бурдж-Халифа.

Организационные детали

  • Я заберу вас из любого отеля Дубая или из аэропорта и после экскурсии привезу обратно
  • Трансфер из других эмиратов оплачивается дополнительно: Шарджа и Аджман — 35$, Рас-Аль-Хайма, Фуджейра и Абу-Даби — 120$
  • Я с радостью скорректирую маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
Эмират Дубай для вас
Эмират Дубай для вас
Эмират Дубай для вас
Эмират Дубай для вас
Эмират Дубай для вас
Эмират Дубай для вас
Эмират Дубай для вас
Эмират Дубай для вас

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Timur
Timur
Здравствуйте, дорогие путешественники и гости ОАЭ! Меня зовут Тимур. Я от души хочу познакомить вас с этой необычной страной и рассказать о ней все самое интересное. Я полностью выкладываюсь на каждой экскурсии, и лучшая награда для меня — это ваше удовлетворение. Добро пожаловать!
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Все отлично!
11 марта 2020
Очень понравилась экскурсия. Интересно, комфортно и приятно провели время. Такое впечатление, что встретились со старым другом)) Очень благодарны за красивые фотки и приятные воспоминания. Приедем еще и, надеюсь, не один раз.
10 марта 2020
Если хотите интересно, красочно и познавательно узнать Дубай, то вам к Тимуру. Очень обаятельный, спокойный, русскоговорящий гид. Тимур составил маршрут с учётом наших пожеланий, с учётом того, что со мной был сын 6 лет, нашли развлечение и ему. Тимур показал такие уголки Дубая, которые остальные, я думаю, вряд ли показали бы. Мы увидели старый, новый и сказочный Дубай, посмотрели очень красивое арт-искусство Дубая, попробовпли мороженое из верблюжьего молока и самое главное, всё прошло легко и неспеша. Тимур, огромное спасибо!!!
3 марта 2020
Было классно. У нас была длинная пересадка и мы выбрали поехать на эту экскурсию. Думаю лучший из возможных вариантов. Тимур забрал и привёз нас назад в аэропорт, учитывал наши просьбы, пожелания и предпочтения. Мы бы точно не смогли успеть и увидеть все это без Тимура.
2 марта 2020
Рекомендую всем транзитным пассажирам воспользоваться индивидуальной экскурсией по Дубай, это очень удобно, т.к. вас забирают из аэропорта, строят программу конкретно под вас, вы проведете время с пользой, получите массу положительных эмоций, увидите, то , чего нет в других странах . Нам повезло у нас был гид Ахмад, угостил нас чаем со сладостями, подсказал , где пообедать подешевле и вкусно, показал максимальное колличество интересных мест! Спасибо за все!
Лиля
2 марта 2020
Спасибо Тимуру за нашу обзорную прогулку.
Тимур быстро отвечает на сообщения, подробно описывает нашу предполагаемую прогулку, предлагает сам что можно включить, а что можно сделать самостоятельно - это огромный плюс. Очень рада, что мы согласились на некоторую модификацию маршрута по рекомендации Тимура. Нас было 2 взрослых и 2 ребенка 12 и 14 лет. Тимур забрал нас от отеля, автомобиль комфортный, чистый, предусмотрены вода и финики для гостей - такая забота очень приятна.
Сначала мы поехали в Бур Дубай - это колыбель Дубая, старый город. Погуляли там, Тимур показал нам отдельные точки дислокации интересных объектов (сами бы не нашли), как например картины с использованием тени - впечатлило.
(заметки на полях: Здесь только мне из всей нашей семьи немного не хватило истории (но я её добрала самостоятельно, потом почитала). Все остальные сказали "нам хватило, много тоже не надо". )
Далее поехали в современный Дубай: Парус, так называемая дубайская Венеция - Мадинат Джумейра, Пальма. Интересно. Глобально. Везде выходили либо на фотостоп, либо на прогулку. Попробовали мороженое из верблюжьего молока (15 дирхам) - вкусно.
По пути Тимур отвечал на наши многочисленные вопросы по укладу, быту, городу - мы любознательные.
Далее по совету Тимура мы поехали в Global Village, это международная и очень масштабная ярмарка в ОАЭ. Здесь представлены в многочисленных павильонах разные страны. Попадая в павильон, попадаешь в эту страну. С удовольствием провели там время, погуляли"по странам", попробовали кухни стран, есть парк развлечений. Стоимость входа 15 дирхам.
Нас, довольных, Тимур доставил в отель, по пути подробно объяснив, как нам самостоятельно добраться до Бурдж Халифа и что самое ценное: поделился местами дислокации, откуда следует любоваться шоу фонтанов и световым шоу на Бурдж Халифа.
Хочу пожелать Тимуру успеха и дальнейшего роста.
1 марта 2020
Было весело, легко и познавательно. Из-за нашего любопытства экскурсия длилась 9 часов и все они пролетели незаметно в компании Тимура. Это был прекрасный день, полный новых открытий и впечатлений, которыми с нами любезно поделился Тимур. Время начало экскурсии было согласовано с нами заранее и было на наше усмотрение, по маршруту также учитывались наши пожелания. Желаем Тимуру таких же хороших путешественников в дальнейшем, как мы)) а от нас большое спасибо! Даша и Наташа.
28 февраля 2020
Отличная экскурсия! Спасибо Тимуру, все было очень комфортно и интересно. Заказали просто и быстро - менее, чем за сутки до дня трансфера. Нас было 8 человек, Тимур со всем прекрасно справился. Остались очень довольны и качеством экскурсии, и рассказом и самими красотами Дубая. Не смотря на то , что это были 6 часов между длинными перелетами, смогли даже отдохнуть.
Спасибо, Тимур, удачи тебе в твоих планах! Марина 27 февраля 2020
25 февраля 2020
Гид Тимур Сон произвел на меня и моих близких самое благоприятное впечатление. Вежлив, корректен, исполнителен. Говорит на хорошем русском языке. Обладает хорошим чувством меры - его комментарии были уместны и содержательны, но не назойливы. Он прекрасно рассказал нам об истории государства ОАР и династии правящих шейхов. Он очень внимательно относился к нашим небольшим просьбам и был весьма точен в выполнении всех наших договоренностей. За предыдущие два года мы пользовались услугами трех гидов в различных странах и должны признать, что Тимур Сон на голову выше трех остальных гидов. Мы искренне рекомендуем его всем, кто ценит интеллигентность, такт и умение быть полезным, но не утомительным.
Заслуженный метеоролог России, профессор А.Д. Данилов.
15 февраля 2020
Давно планировала посмотреть Дубай, но все не складывалось, поэтому путешествуя в ЮАР и Занзибар заранее планировали долгую пересадку в Дубае, чтобы увидеть город.Очень люблю Трипстер за качественные экскурсии по миру.И в этот раз с Тимуром нам тоже повезло, Трипстер не подвёл.Очень внимателен и предупредителен.Заранее обговорили маршрут с возможностью наших предпочтений.Встретил в аэропорту, и отвезут после экскурсии , как мы и просили.Дубай показал во всей красе!И музей истории , и лучшие обзорные площадки, и знаковые места Дубая,и вкусные ресторанчики!!Спасибо огромное за интересное путешествие по Дубаю!!Тимур выкладывается на полную, и это очень привлекает!Все последующие экскурсии в ОАЭ только с ним!!Рекомендую!!
Ещё 1 отзыв

Timur проводит ещё 1 экскурсию

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