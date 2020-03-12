11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Спасибо Тимуру за нашу обзорную прогулку.

Тимур быстро отвечает на сообщения, подробно описывает нашу предполагаемую прогулку, предлагает сам что можно включить, а что можно сделать самостоятельно - это огромный плюс. Очень рада, что мы согласились на некоторую модификацию маршрута по рекомендации Тимура. Нас было 2 взрослых и 2 ребенка 12 и 14 лет. Тимур забрал нас от отеля, автомобиль комфортный, чистый, предусмотрены вода и финики для гостей - такая забота очень приятна.

Сначала мы поехали в Бур Дубай - это колыбель Дубая, старый город. Погуляли там, Тимур показал нам отдельные точки дислокации интересных объектов (сами бы не нашли), как например картины с использованием тени - впечатлило.

(заметки на полях: Здесь только мне из всей нашей семьи немного не хватило истории (но я её добрала самостоятельно, потом почитала). Все остальные сказали "нам хватило, много тоже не надо". )

Далее поехали в современный Дубай: Парус, так называемая дубайская Венеция - Мадинат Джумейра, Пальма. Интересно. Глобально. Везде выходили либо на фотостоп, либо на прогулку. Попробовали мороженое из верблюжьего молока (15 дирхам) - вкусно.

По пути Тимур отвечал на наши многочисленные вопросы по укладу, быту, городу - мы любознательные.

Далее по совету Тимура мы поехали в Global Village, это международная и очень масштабная ярмарка в ОАЭ. Здесь представлены в многочисленных павильонах разные страны. Попадая в павильон, попадаешь в эту страну. С удовольствием провели там время, погуляли"по странам", попробовали кухни стран, есть парк развлечений. Стоимость входа 15 дирхам.

Нас, довольных, Тимур доставил в отель, по пути подробно объяснив, как нам самостоятельно добраться до Бурдж Халифа и что самое ценное: поделился местами дислокации, откуда следует любоваться шоу фонтанов и световым шоу на Бурдж Халифа.

Хочу пожелать Тимуру успеха и дальнейшего роста.