Виктория проводит ещё 6 экскурсий

Горные ландшафты Хатты с острыми пиками и крутыми склонами. Вы полюбуетесь природой Эмиратов вдали от небоскребов и роскоши, увидите дивные оазисы с бирюзовыми водоемами и разноцветные скалы.
Прогулка 👣 на каяке — один из любимых видов досуга местных жителей. Вы проплывете на маленькой лодочке по одному их рукотворных озер Хатты с лазурной водой в окружении горных хребтов.
Этнографический музей 🖼. На месте деревушки 16 века в Хатте расположилась великолепная экспозиция, посвященная культуре дубайских горцев. Здесь вы познакомитесь с местными традициями и горским бытом, а также узнаете об особенностях древней арабской культуры.
Организационные детали
Дорога в Хатту займет примерно 2, 5-3 часа, столько же времени у вас будет на месте
В стоимость входит трансфер на автобусе 🚌 в группе до 20 человек, билет 🎫 в этнографическую деревню и катание на каяке (45 минут)
Дети до 12 лет возраста допускаются на экскурсию ⛳ в сопровождении взрослого. Дети младше 4 лет участвуют в экскурсии 🧭 бесплатно без предоставления посадочного места в автобусе 🚌, то есть ребёнок будет находиться на руках у родителя. Если ребёнку до 4 лет необходимо отдельное посадочное место, ему необходимо приобрести детский билет 🎫.
Экскурсию ⛳ проведет русскоговорящий гид нашей команды
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле в Дубае, Шардже или Аджмане
Экскурсия проводится во вторник и пятницу в 08:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать старну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!