Виктория проводит ещё 6 экскурсий

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Групповая экскурсия в Хатту из Дубая

Провести день в горном оазисе и проплыть на каяке по рукотворному озеру

Виктория
Виктория – экскурсионное агентство из Дубая
Отправляемся к главной природной сокровищнице в окрестностях Дубая! В группе до 20 человек вы окажетесь среди острых гор ⛰️ Хатты, насладитесь пейзажами каньона с лазурными озерами и проплывете по одному из них на лодочке.

А в местном этнографическом музее под открытым небом прикоснетесь к традициям дубайских горцев.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $75 за человека

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Групповая экскурсия в Хатту из Дубая
Групповая экскурсия в Хатту из Дубая

Что вас ожидает

  • Горные ландшафты Хатты с острыми пиками и крутыми склонами. Вы полюбуетесь природой Эмиратов вдали от небоскребов и роскоши, увидите дивные оазисы с бирюзовыми водоемами и разноцветные скалы.
  • Прогулка 👣 на каяке — один из любимых видов досуга местных жителей. Вы проплывете на маленькой лодочке по одному их рукотворных озер Хатты с лазурной водой в окружении горных хребтов.
  • Этнографический музей 🖼. На месте деревушки 16 века в Хатте расположилась великолепная экспозиция, посвященная культуре дубайских горцев. Здесь вы познакомитесь с местными традициями и горским бытом, а также узнаете об особенностях древней арабской культуры.

Организационные детали

  • Дорога в Хатту займет примерно 2, 5-3 часа, столько же времени у вас будет на месте
  • В стоимость входит трансфер на автобусе 🚌 в группе до 20 человек, билет 🎫 в этнографическую деревню и катание на каяке (45 минут)
  • Дети до 12 лет возраста допускаются на экскурсию ⛳ в сопровождении взрослого. Дети младше 4 лет участвуют в экскурсии 🧭 бесплатно без предоставления посадочного места в автобусе 🚌, то есть ребёнок будет находиться на руках у родителя. Если ребёнку до 4 лет необходимо отдельное посадочное место, ему необходимо приобрести детский билет 🎫.
  • Экскурсию ⛳ проведет русскоговорящий гид нашей команды
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле в Дубае, Шардже или Аджмане
Групповая экскурсия в Хатту из Дубая
Групповая экскурсия в Хатту из Дубая
Групповая экскурсия в Хатту из Дубая
Групповая экскурсия в Хатту из Дубая
Групповая экскурсия в Хатту из Дубая
Групповая экскурсия в Хатту из Дубая
Групповая экскурсия в Хатту из Дубая
Групповая экскурсия в Хатту из Дубая
Групповая экскурсия в Хатту из Дубая

Экскурсия проводится во вторник и пятницу в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Виктория
Виктория
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать старну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
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