в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 18:00

Ужин в ресторане 5 *
Отель-дворец приглашает вас по-настоящему роскошно провести вечер с арабским колоритом. Мы встретим вас на индивидуальном трансфере и отвезем к Аравийской пустыне. Здесь, в окружении песчаных дюн, вы почувствуете себя героями восточной сказки. Вас будет ждать шведский стол с широким выбором угощений. Познакомьтесь с блюдами местной кухни, начиная с арабских салатов-закусок и заканчивая целым бараном на вертеле. Большинство блюд готовится на открытом огне.
Ресторан порадует не только высококлассной кухней, но и интересной двухчасовой шоу-программой. Вас ждет ливанский танец живота, египетская танура и эмиратская аяла (танец аравийских бедуинов). Вишенкой на торте станут фольклорные арабские песни, исполненные вживую. А после окончания ужина мы отвезем вас обратно в отель.