в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 18:00

На индивидуальном трансфере мы заберем вас от отеля и отвезем в пятизвездочный отель-дворец в сердце Аравийской пустыни. Вас ждет ужин и праздничная вечерняя программа с арабским колоритом. Барашек на вертеле, приготовленный на открытом огне, морские крабы, блюда местной кухни, а еще шоу-программа с ливанским танцем живота и восточными песнями, исполняемыми вживую, — отдыхать, так по-королевски!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Ужин в ресторане 5 *

Отель-дворец приглашает вас по-настоящему роскошно провести вечер с арабским колоритом. Мы встретим вас на индивидуальном трансфере и отвезем к Аравийской пустыне. Здесь, в окружении песчаных дюн, вы почувствуете себя героями восточной сказки. Вас будет ждать шведский стол с широким выбором угощений. Познакомьтесь с блюдами местной кухни, начиная с арабских салатов-закусок и заканчивая целым бараном на вертеле. Большинство блюд готовится на открытом огне.

Арабский фолклор

Ресторан порадует не только высококлассной кухней, но и интересной двухчасовой шоу-программой. Вас ждет ливанский танец живота, египетская танура и эмиратская аяла (танец аравийских бедуинов). Вишенкой на торте станут фольклорные арабские песни, исполненные вживую. А после окончания ужина мы отвезем вас обратно в отель.

Организационные детали