в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 18:00

Люксовый ужин в Аравийской пустыне

Почувствовать себя шейхом или восточной принцессой и насладиться арабской кухней в окружении дюн

На индивидуальном трансфере мы заберем вас от отеля и отвезем в пятизвездочный отель-дворец в сердце Аравийской пустыни. Вас ждет ужин и праздничная вечерняя программа с арабским колоритом.

Барашек на вертеле, приготовленный на открытом огне, морские крабы, блюда местной кухни, а еще шоу-программа с ливанским танцем живота и восточными песнями, исполняемыми вживую, — отдыхать, так по-королевски!
Люксовый ужин в Аравийской пустыне
Люксовый ужин в Аравийской пустыне
Люксовый ужин в Аравийской пустыне
Люксовый ужин в Аравийской пустыне
Люксовый ужин в Аравийской пустыне
Люксовый ужин в Аравийской пустыне
Люксовый ужин в Аравийской пустыне
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Ужин в ресторане 5 *
Отель-дворец приглашает вас по-настоящему роскошно провести вечер с арабским колоритом. Мы встретим вас на индивидуальном трансфере и отвезем к Аравийской пустыне. Здесь, в окружении песчаных дюн, вы почувствуете себя героями восточной сказки. Вас будет ждать шведский стол с широким выбором угощений. Познакомьтесь с блюдами местной кухни, начиная с арабских салатов-закусок и заканчивая целым бараном на вертеле. Большинство блюд готовится на открытом огне.

Арабский фолклор

Ресторан порадует не только высококлассной кухней, но и интересной двухчасовой шоу-программой. Вас ждет ливанский танец живота, египетская танура и эмиратская аяла (танец аравийских бедуинов). Вишенкой на торте станут фольклорные арабские песни, исполненные вживую. А после окончания ужина мы отвезем вас обратно в отель.

Организационные детали

  • Форма одежды — нарядная. Советуем взять с собой теплые вещи, так как вечером в пустыне может быть холодно.
  • Еда и вода входят в стоимость, алкогольные напитки и кальян оплачиваются отдельно
  • Дети до 5 лет обслуживаются бесплатно

в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 18:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 18:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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