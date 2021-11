Побывайте в лучших достопримечательностях Дубая и посмотрите на его ночную иллюминацию в 2,5-часовом автобусном туре, в котором вы проедете по городу и узнаете об истории города, который, по мнению многих, является лучшим местом для жизни на Ближнем Востоке. Изучите этот замечательный, современный и яркий город с совершенно нового ракурса.

Прокатитесь по городу на двухэтажном автобусе по самым знаменитым достопримечательностям Дубая. Предзаписанные аудиокомментарии на 12 языках расскажут вам о Дубае и его традициях, действующих достопримечательностях и будущих проектах. Сойдите с автобуса Big Bus в торговом центре Wafi и посмотрите захватывающее свето-звуковое шоу в египетском стиле во внутреннем дворе здания Pyramids.

Вы увидите потрясающий центр района Дейра, торговый центр Wafi и отель Raffles и шоссе Шейха Зайда, являющееся частью самой длинной автомагистрали в ОАЭ. Затем полюбуйтесь на Бурдж-Халифу, самое высокое рукотворное сооружение в мире: с башни 830-метровой высоты открывается поистине удивительный вид.

Оттуда вы увидите многие другие достопримечательностей города, в том числе торговый центр Dubai Mall, торговый центр Mall of the Emirates, отель Atlantis, The Palm, мечеть Джумейра, Аль Дияфа Стрит, центр города Дубай, мост Аль-Мактум и многое другое.