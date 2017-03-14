Ночной тур на Big Bus: обзорная экскурсия по Дубаю

Посмотрите лучшие достопримечательности ночного Дубая на обзорной экскурсии

3.9
105 отзывов
В группе
до 50 чел.
Посмотрите лучшие достопримечательности ночного Дубая на обзорной экскурсии.

Прослушайте предзаписанные комментарии на 12 языках и узнайте факты о невероятном развитии Дубая, который из рыбацкой деревни превратился в крупнейший центр Ближнего Востока.
Ночной тур на Big Bus: обзорная экскурсия по Дубаю
Ночной тур на Big Bus: обзорная экскурсия по Дубаю
Ночной тур на Big Bus: обзорная экскурсия по Дубаю
Ночной тур на Big Bus: обзорная экскурсия по Дубаю
Ночной тур на Big Bus: обзорная экскурсия по Дубаю
Ночной тур на Big Bus: обзорная экскурсия по Дубаю
Ночной тур на Big Bus: обзорная экскурсия по Дубаю

Что вы увидите 🤩

  • Порт Рашид
  • Шоссе шейха Зайда
  • Пальма Джумейра
  • Мечеть Джумейра
  • Джумейра-Бич
  • Мировые острова
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Примите участие в ночной панорамной экскурсии по Дубаю
  2. Узнайте удивительные факты и байки о стремительном развитии Дубая, а также об истории и культуре ОАЭ
  3. Посмотрите на все главные достопримечательности города, в том числе отель Atlantis, Бурдж-Халифа, исторический район Дубая и Джумейра-Бич-Роуд
  4. Сделайте остановку в Wafi и посмотрите свето-звуковое шоу в Pyramids (15 минут)
  5. Полюбуйтесь лучшими видами города с 4-метровой открытой площадки автобуса Big Bus
  6. Выберите время тура, подходящее вам
Побывайте в лучших достопримечательностях Дубая и посмотрите на его ночную иллюминацию в 2,5-часовом автобусном туре, в котором вы проедете по городу и узнаете об истории города, который, по мнению многих, является лучшим местом для жизни на Ближнем Востоке. Изучите этот замечательный, современный и яркий город с совершенно нового ракурса.
Прокатитесь по городу на двухэтажном автобусе по самым знаменитым достопримечательностям Дубая. Предзаписанные аудиокомментарии на 12 языках расскажут вам о Дубае и его традициях, действующих достопримечательностях и будущих проектах. Сойдите с автобуса Big Bus в торговом центре Wafi и посмотрите захватывающее свето-звуковое шоу в египетском стиле во внутреннем дворе здания Pyramids.
Вы увидите потрясающий центр района Дейра, торговый центр Wafi и отель Raffles и шоссе Шейха Зайда, являющееся частью самой длинной автомагистрали в ОАЭ. Затем полюбуйтесь на Бурдж-Халифу, самое высокое рукотворное сооружение в мире: с башни 830-метровой высоты открывается поистине удивительный вид.
Оттуда вы увидите многие другие достопримечательностей города, в том числе торговый центр Dubai Mall, торговый центр Mall of the Emirates, отель Atlantis, The Palm, мечеть Джумейра, Аль Дияфа Стрит, центр города Дубай, мост Аль-Мактум и многое другое.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Предзаписанные комментарии на 12 языках
  • Панорамный обзорный тур
Что не входит
  • Транспортировка от/до пунктов трансфера
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, обратите внимание, что на открытой верхней площадке автобуса может быть ветрено, поэтому, если вы легко простужаетесь (особенно в холодное время года), захватите свитер, легкую куртку или шарф
  • Предзаписанные комментарии доступны на 12 языках
  • В этом туре нельзя выходить и возвращаться в автобус автобус возвратится в пункт отправления
  • Все автобусы оборудованы пандусами, что делает автобусы доступными для лиц в инвалидных колясках и с нарушениями опорно-двигательного аппарата
  • Автобус отправляется от Dubai Mall в 19:45
  • Принимаются электронные ваучеры
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 4 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

А
14 мар 2017
Лучшее соотношение цены и качества, мы прекрасно провели время, тур длился около 3 часов. Очень дружелюбный и хорошо подготовленный гид: здания и места очень хорошо и подробно объяснены. Величайший водитель, которого я когда-либо встречал! Он остановился и забрал нас перед вокзалом, мы немного растерялись, он просто попросил быстро посмотреть наши билеты. Настоятельно рекомендуется, если вы любите ночные туры! Большое спасибо!
J
19 фев 2015
Получив удовольствие, гид дал много информации о стране, было бы полезно, если бы мы знали, что вы можете взять наушники, так как на спинках сидений есть заглушки, чтобы подключить их, чтобы услышать комментарий. гид использовал микрофон, но было трудно услышать ее на двухэтажном автобусе, когда было ветрено и много шума дорожного движения
R
7 мар 2019
В целом, это был хороший тур, хотя для выезда из района Бурдж-Халифа потребовался час. Общая продолжительность тура составляет около 2 часов. Автобус уехал в 7:45 вечера (запланировано в 19:30) и высадил основных пассажиров в Вади Молл (после краткого светового шоу), скажем, через 1,45 часа.
Ещё 102 отзыва

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