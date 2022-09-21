в будние дни в 10:00 и 18:00

Прогулка в мини-группе по Старому Дубаю

Исследовать аутентичные кварталы, пройти по базарам и проследить уникальный путь города

В прошлое Дубая вас легко перенесет район Бастакия с узкими улочками — спокойный и колоритный.

С моей помощью вы представите ту деревушку, какой Дубай был без небоскребов, узнаете о традициях сквозь года, о черном золоте и правителях, об уровне жизни в наши дни и отношении к иностранцам. Кроме того, мы поплаваем на лодке абра и насладимся ароматами и сладостями!
Прогулка в мини-группе по Старому Дубаю
Прогулка в мини-группе по Старому Дубаю
Прогулка в мини-группе по Старому Дубаю
Прогулка в мини-группе по Старому Дубаю
Прогулка в мини-группе по Старому Дубаю
Прогулка в мини-группе по Старому Дубаю
Прогулка в мини-группе по Старому Дубаю
Прогулка в мини-группе по Старому Дубаю
Прогулка в мини-группе по Старому Дубаю
Прогулка в мини-группе по Старому Дубаю
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прогулка к истокам Дубая

Кварталы Бастакии — это те самые места, где поселились первые жители города 200 лет назад. За счет чего они выживали, пока не нашли нефть? Поговорим об этом, рассматривая древнюю архитектуру, и ощутим торговый дух прошлого. Конечно, вы узнаете, какими людьми были первые правители страны и как им удалось всего за 50 лет построить из рыбацкой деревушки роскошный мегаполис. Другими темами станут мусульманские традиции, права женщин и отношение к религии в сегодняшнем Дубае — об этом вы узнаете у арабской мечети.

Самые колоритные локации Дубая

Экскурсия начнется в районе Аль-Сиф, отреставрированном в современном стиле. Полюбуемся районом Бур Дубай на противоположном берегу, а затем переплывем канал Крик на традиционной арабской лодочке абра, как это делали жители до появления первого моста в 1961 году. По пути у вас получатся красивые фото как на фоне исторических зданий, так и новых.

Причалим к берегу, и в нос ударит пряный запах — вас ждут рынок специй и крупнейший в мире золотой базар. Вы попробуете разнообразные финики и увидите колечко весом 58 килограммов. Я сориентирую вас в этом атмосферном месте, после чего мы попрощаемся, и вы сможете заняться покупками.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов.

в будние дни в 10:00 и 18:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около гостиницы Canopy by Hilton Dubai Al Seef
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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