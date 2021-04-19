Современный Дубай, Парк цветов и Global Village

Красочная программа и рассказы о городе будущего

5
23 отзыва
Это путешествие покажет вам, что Дубай — это город-праздник! Вы проедете по его must-see местам, полюбуетесь оригинальными композициями в самом большом парке цветов в мире и «побываете» в других странах от Австралии до США на Всемирной ярмарке.

Я расскажу о феномене Эмиратов и покажу места для ярких снимков.
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village

Что вас ожидает

Мини-обзорная по Дубаю

Прежде чем отправиться в парки, мы проедем по нескольким достопримечательностям: остановимся у отеля-паруса Бурдж-эль-Араб, заглянем в местную Венецию, полюбуемся районом Дубай Марина вокруг залива и подъедем к отелю Атлантис на острове-пальме. Во всех этих местах получаются отличные фотографии! По пути я расскажу самое любопытное об ОАЭ: вы узнаете недолгую, но удивительную историю страны; услышите о привилегиях граждан и их быте, об особенностях экономики и о ценовой политике.

Мир цветов в пустыне

50 миллионов цветов вы увидите в волшебном саду! Из петуний, роз и тюльпанов здесь делают причудливые фигуры, причем два раза в год все композиции меняются и воплощаются новые чудесные идеи. В Miracle Garden есть арка сердец, цветочный самолет, лебеди и павлины, огромный плюшевый мишка, дворцы и копия Бурдж-Халифы: у вас будет час, что насладиться красотой парка и заглянуть в сад бабочек.

Весь мир в Эмиратах

Следующая остановка — Global Village, ярмарка с павильонами стран мира (их почти 30). Гуляя по этому парку, вы прикоснетесь к культуре Китая, Индии, Таиланда, Италии, Франции, Великобритании, Африки и, конечно, арабских стран. Здесь можно попробовать национальные блюда, посмотреть этнографические шоу, купить необычные сувениры и полюбоваться фейерверками.

Организационные детали

  • Билеты не включены в стоимость (20$ с человека за оба парка)
  • Скидка не действует в мартовские и майские праздники

Как проходит экскурсия

  • Я заберу вас в вашем отеле в Дубае, Шардже или Аджмане и привезу обратно
  • Парк цветов вы посещаете без меня, по Global Village гуляем вместе
  • Экскурсия проводится с 1 ноября до середины апреля. В летнее время парки закрыты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Екатерина
Екатерина
Приветствую всех! Я живу в Дубае 8 лет и всегда рада гостям из разных стран. Работаю в сфере туризма и недвижимости, наша команда закрывает самые выгодные сделки по продажам и аренде. Мои хобби — туризм, психология и арабская культура. Присоединяйтесь к моим увлекательным путешествиям по Эмиратам: я не буду утомлять вас книжными фактами, а расскажу о реалиях жизни в этой стране. Дам советы путешественникам, бизнесменам и тем, кто думает связать себя с Эмиратами в будущем! Каждая экскурсия не похожа на предыдущую, так как мой подход индивидуален к каждому гостю.
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23 настоящих отзыва от туристов

м
19 апр 2021
Экскурсия замечательная. Гид Екатерина очень милая и причтная в общении, все рассказала и показала. Мы остались очень довольны.
А
12 апр 2021
Кате-огромное спасибо за терпение, лояльность и такт:)))) В нашем случае все эти качества понадобились:)))) Катя- молодец, владеет обширной информацией, охотно отвечает на вопросы, не относящиеся к теме экскурсии, показала нам современный Дубай с неожиданной стороны. Настоятельно рекомендую.
T
7 апр 2021
Огромное спасибо Екатерине! Мы были вдвоём с сыном и нам очень понравилось! Екатерина просто супер- очень добрая и внимательная, старается подстроиться под все наши пожелания! Экскурсия длилась 6 часов но время пролетело незаметно! Парк цветов удивительное место. Кусочек рая! Рекомендую всем и детям и взрослым!
Е
7 апр 2021
Были с Екатериной на экскурсии в первых числах апреля 2021.
Без проблем нас забрали в отеле в Аджмане.
Мы весело провели время, общаясь по пути. Екатерина ответила на все наши вопросы. Мы проехались по значимым местам Дубая, посетили парк цветов, сад бабочек и глобал вилладж.
Это была самая познавательная и красочная экскурсия.
Если интересны фотки с нее заходите в инсту
Н
24 мар 2021
Хорошая экскурсия) Екатерина хорошо знает город, образ жизни в нем, обычаи и нравы. Комфортно проехали практически по всем визитным карточкам современного Дубая, хорошо провели время в Глобал Вилладж. Конечно, очень хотелось истории, старого города, НО! Лучше качественно посмотреть что-то одно (или Старый город, или Современный), чем гнаться за всем в один день и все смешать в голове, в сердце, в воспоминаниях в телефоне, да и истории в стране ещё нет, 50 лет им всего. Екатерина в этом плане молодец: и варианты маршрута предложила, и объяснила, что можно за столь короткий срок, а что - не стоит. Спокойно, расслабленно, без суеты и гонки, то, что надо! С Екатериной комфортно в общении, не навязчиво, не нудно, при этом интересно, ни на минуту не прекращали общаться. Кроме того, помогла нам с тестами на ковид (была необходимость), добилась в позднее время, чтобы нам их выслали наконец на почту (в отеле этого сделать почему-то никто не так и не смог) Мы остались довольны! Спасибо!
В
14 мар 2021
Катя е най- милата девойка на света! Интелигентна, знаеща, усмихната и слънчева. Прекарахме си времето чудесно, видяхме невероятни места, научихме много, за живота и хората в Дубай. Това не е обикновена организирана екскурзия - това е чудно пътешествие, из интересни места, в целия Дубай. Miracle garden и Global village са невероятни! Имахме много въпроси за Дубай - получихме всички отговори.
Катя, благодарим ти много.
Пожелаваме ти, да си жива и здрава и още много, много доволни туристи.

Валерия и Иван
България
О
8 мар 2021
Заказывала экскурсию для родителей - они остались в полном восторге! Екатерина очень внимательная девушка, умная, интересный рассказчик. Забрала и привезла в отель, показала красивые места. От души всем рекомендую гида и данную экскурсию!
З
6 мар 2021
Отличная экскурсия, особенно Global Village, необычно, красиво, очень рекомендую.
С гидом Екатериной было комфортно, безопасно и интересно!
И
13 мар 2020
Выбирали данную экскурсию осознанно: хотелось увидеть что-то новое в Дубае, в то же время посетить места, которые давно стали визитными карточками этого прекрасного города. Наши ожидания полностью оправдались. Особо хочу отметить нашего гида - Екатерину. Она прекрасно знает город, даёт исчерпывающую информацию и о Дубае, и в целом о стране. Все это не занудно, не навязчиво, а в процессе беседы. Когда мы проголодались, Екатерина помогла нам выбрать ресторан, разобраться с меню. Фактически экскурсия продлилась больше планируемого времени, по окончании, Екатерина заботливо завезла нас в отель, чтобы мы оделись теплее и доставили к фонтанам. Очень человечный человек! Ещё раз огромное спасибо. Рекомендую эту экскурсию и прекрасного гида Екатерину.
С
17 фев 2020
Прекрасная, интересная, насыщенная экскурсия! Узнали много интересных фактов, познакомились с историей Дубая, прогулялись по интересным и красивейшим местам города, посетили парк цветов, Global Village произвел неизгладимое впечатление. Экскурсовод Екатерина большая умница! Прислушивалась ко всем нашим просьбам.
А
13 фев 2020
Екатерина - отличный гид. Все, что показывала и рассказывала, очень интересно. Все советы, которые давала, пригодились. Спасибо огромное!
Т
31 янв 2020
Остались самые приятные впечатления от этого дня.
Екатерина -большая молодец, все было очень структурировано, хорошо продуман маршрут, интересная подача материала и душевное общение
Очень понравился Парк цветов и Global Village.
С Екатериной было легко и непринуждённо, она подстраивалась под нас и не жалела своего времени. Искренне всем порекомендую её, как замечательного гида и душевного человека.
Е
19 янв 2020
Добрый день всем! Несколько часов в Дубае между перелетами решили потратить с пользой и познакомиться с городом, т. к. ни разу здесь не были. Заказали экскурсию у Екатерины и совершенно остались довольны. Очень комфортно, на автомобиле, увидели все знаковые места города, sunset удивительной красоты, занимательный Парк цветов, симпатичное шоу фонтанов. Вкусно и недорого поели с подачи Екатерины.
Спасибо большое нашему гиду за приятное общение.
Однозначно рекомендую.
Н
12 янв 2020
Экскурсия превзошла все ожидания! 5 часов пролетели как мгновение. Все очень продумано: маршрут, содержание, учтены все наши интересы и предпочтения. Если хотите профессионально и индивидуально - вам точно к Екатерине.
В
10 янв 2020
Очень оптимистичная девушка Катя. Отличное настроение обеспечит вам легко.
Ещё 8 отзывов

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