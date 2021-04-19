Что вас ожидает

Мини-обзорная по Дубаю

Прежде чем отправиться в парки, мы проедем по нескольким достопримечательностям: остановимся у отеля-паруса Бурдж-эль-Араб, заглянем в местную Венецию, полюбуемся районом Дубай Марина вокруг залива и подъедем к отелю Атлантис на острове-пальме. Во всех этих местах получаются отличные фотографии! По пути я расскажу самое любопытное об ОАЭ: вы узнаете недолгую, но удивительную историю страны; услышите о привилегиях граждан и их быте, об особенностях экономики и о ценовой политике.

Мир цветов в пустыне

50 миллионов цветов вы увидите в волшебном саду! Из петуний, роз и тюльпанов здесь делают причудливые фигуры, причем два раза в год все композиции меняются и воплощаются новые чудесные идеи. В Miracle Garden есть арка сердец, цветочный самолет, лебеди и павлины, огромный плюшевый мишка, дворцы и копия Бурдж-Халифы: у вас будет час, что насладиться красотой парка и заглянуть в сад бабочек.

Весь мир в Эмиратах

Следующая остановка — Global Village, ярмарка с павильонами стран мира (их почти 30). Гуляя по этому парку, вы прикоснетесь к культуре Китая, Индии, Таиланда, Италии, Франции, Великобритании, Африки и, конечно, арабских стран. Здесь можно попробовать национальные блюда, посмотреть этнографические шоу, купить необычные сувениры и полюбоваться фейерверками.

Организационные детали

Билеты не включены в стоимость (20$ с человека за оба парка)

Скидка не действует в мартовские и майские праздники

Как проходит экскурсия