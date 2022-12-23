ежедневно в 13:30

В составе группы на комфортабельном автобусе мы отправимся по самым знаковым местам и районам Дубая.
Район Джумейра. Окунемся в восточную сказку в окружении вилл на берегу моря, экзотических садов и дворцов шейхов.
Бурж Эль Араб. Визитная карточка Дубая — отель-парус высотой 321 метр. Самый знаменитый отель, построенный на первом рукотворном острове в эмирате.
Мадинат Джумейра. Красивый и атмосферный арабский район, называемый Дубайской Венецией, только по каналам скользят деревянные лодочки-абра.
Пальмовый остров. Самый большой в мире рукотворный остров, выросший из морской пучины. Остров сделан в виде большой пальмы, по ее ветвям расположились богатые виллы, а в основании — роскошные отели.
Дубай-Марина. Небольшой сюрприз! Мы отправимся на 45-минутную морскую прогулку по каналу, любуясь вереницей небоскребов, расположившихся по обеим сторонам берега. Прогулка пройдет на традиционном арабском корабле-доу.
Бурж Халифа. Полюбуемся самым высоким зданием мира и его танцующими фонтанами.
Подводный зоопарк-аквариум. В конце вас ждет прогулка по гигантскому аквариуму Дубай молла, который вы сможете увидеть не только снаружи, но и пройти по прозрачному тоннелю в окружении морских обитателей.