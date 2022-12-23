ежедневно в 13:30

Дубай славится архитектурой и инновационными постройками. Всего за один день вы познакомитесь с самыми-самыми районами города. Увидите самое высокое здание мира и самый высокий отель. Прокатитесь по морскому каналу, любуясь чередой ослепительных небоскребов. И окажетесь на рукотворном острове, наслаждаясь роскошью вилл. А в конце пройдете по тоннелю знаменитого аквариума в окружении его морских обитателей.

Описание

Что вас ожидает

В составе группы на комфортабельном автобусе мы отправимся по самым знаковым местам и районам Дубая.

Район Джумейра. Окунемся в восточную сказку в окружении вилл на берегу моря, экзотических садов и дворцов шейхов.

Бурж Эль Араб. Визитная карточка Дубая — отель-парус высотой 321 метр. Самый знаменитый отель, построенный на первом рукотворном острове в эмирате.

Мадинат Джумейра. Красивый и атмосферный арабский район, называемый Дубайской Венецией, только по каналам скользят деревянные лодочки-абра.

Пальмовый остров. Самый большой в мире рукотворный остров, выросший из морской пучины. Остров сделан в виде большой пальмы, по ее ветвям расположились богатые виллы, а в основании — роскошные отели.

Дубай-Марина. Небольшой сюрприз! Мы отправимся на 45-минутную морскую прогулку по каналу, любуясь вереницей небоскребов, расположившихся по обеим сторонам берега. Прогулка пройдет на традиционном арабском корабле-доу.

Бурж Халифа. Полюбуемся самым высоким зданием мира и его танцующими фонтанами.

Подводный зоопарк-аквариум. В конце вас ждет прогулка по гигантскому аквариуму Дубай молла, который вы сможете увидеть не только снаружи, но и пройти по прозрачному тоннелю в окружении морских обитателей.

Организационные детали