ежедневно в 13:30

Современный Дубай: знакомство с легендарными районами

Увидеть рукотворные острова, прокатиться на арабском корабле-доу и погулять по подводному зоопарку

Дубай славится архитектурой и инновационными постройками. Всего за один день вы познакомитесь с самыми-самыми районами города. Увидите самое высокое здание мира и самый высокий отель. Прокатитесь по морскому каналу, любуясь чередой ослепительных небоскребов. И окажетесь на рукотворном острове, наслаждаясь роскошью вилл. А в конце пройдете по тоннелю знаменитого аквариума в окружении его морских обитателей.
Современный Дубай: знакомство с легендарными районами
Современный Дубай: знакомство с легендарными районами
Современный Дубай: знакомство с легендарными районами
Современный Дубай: знакомство с легендарными районами
Современный Дубай: знакомство с легендарными районами
Современный Дубай: знакомство с легендарными районами
Современный Дубай: знакомство с легендарными районами
Современный Дубай: знакомство с легендарными районами
Современный Дубай: знакомство с легендарными районами
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В составе группы на комфортабельном автобусе мы отправимся по самым знаковым местам и районам Дубая.
Район Джумейра. Окунемся в восточную сказку в окружении вилл на берегу моря, экзотических садов и дворцов шейхов.
Бурж Эль Араб. Визитная карточка Дубая — отель-парус высотой 321 метр. Самый знаменитый отель, построенный на первом рукотворном острове в эмирате.
Мадинат Джумейра. Красивый и атмосферный арабский район, называемый Дубайской Венецией, только по каналам скользят деревянные лодочки-абра.
Пальмовый остров. Самый большой в мире рукотворный остров, выросший из морской пучины. Остров сделан в виде большой пальмы, по ее ветвям расположились богатые виллы, а в основании — роскошные отели.
Дубай-Марина. Небольшой сюрприз! Мы отправимся на 45-минутную морскую прогулку по каналу, любуясь вереницей небоскребов, расположившихся по обеим сторонам берега. Прогулка пройдет на традиционном арабском корабле-доу.
Бурж Халифа. Полюбуемся самым высоким зданием мира и его танцующими фонтанами.
Подводный зоопарк-аквариум. В конце вас ждет прогулка по гигантскому аквариуму Дубай молла, который вы сможете увидеть не только снаружи, но и пройти по прозрачному тоннелю в окружении морских обитателей.

Организационные детали

  • В стоимость включены билеты в аквариум в Дубай Молле
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Дети до 4 лет обслуживаются бесплатно, без предоставления посадочного места в автобусе

ежедневно в 13:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:30
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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