Узнайте о более 3000 видах растений и животных внутри биокуполаЗоологический сад The Green Planet, выполненный в форме биокупола, приглашает посетителей изучить завораживающую флору и фауну планеты Земля, отправившись в экспедицию по тропикам. The Green Planet, представляющий собой замкнутую экосистему, воссоздает очаровательный мир тропического леса и содержит более 3000 видов растений и животных, а также крупнейшее в мире жизнеустойчивое дерево 🌲, созданное человеком и растущее в помещении. Шаг внутри Пещеры летучих мышей, чтобы встретиться с самыми невероятными и интересными обитателями мира сега. Прикоснитесь к змее Изумрудного дерева Боа, если вам хватит смелости. Послушайте крики разных птиц, летающих по саду The Green Planet. Поздоровайтесь с одним из двух живущих здесь ленивцев, спящих от 15 до 20 часов в день. Понаблюдайте, как беличьи обезьяны прыгают и поднимаются, используя свой длинный хвост для баланса во время перемещения от одного дерева к другому. Ощутите неповторимую красоту другого мираВ данном образовательном и рекреационном саду можно узнать о хрупком равновесии природы и ценности одной из старейших живых экосистем нашего мира, что делает его идеальным образовательным местом для всей семьи. The Green Planet вдохновляет людей всех возрастов и национальностей на изучение каждого растения и животного на земле и заботу о них. Важная информация:• Во всех точках взаимодействия с клиентами проводится регулярная уборка;

Во избежание скопления большого количества людей число участников тура ограничено;

Все участники обязаны носить защитные маски;

У всех участников в обязательном порядке измеряется температура тела;

Срок действия 1 д. ;

Подходит для людей на инвалидных креслах.