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The Green Planet — тропический лес под крышей в Дубае

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GetYourGuide – Гид из Дубая
Зоологический сад The Green Planet воссоздает очаровательный мир тропического леса и содержит более 3000 видов растений и животных, а также крупнейшее в мире жизнеустойчивое дерево 🌲, созданное человеком и растущее в помещении.
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 👣Пешеходная

  • $30 за человека

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The Green Planet — тропический лес под крышей в Дубае
The Green Planet — тропический лес под крышей в Дубае

Что вы увидите

  • The Green Planet
Узнайте о более 3000 видах растений и животных внутри биокуполаЗоологический сад The Green Planet, выполненный в форме биокупола, приглашает посетителей изучить завораживающую флору и фауну планеты Земля, отправившись в экспедицию по тропикам. The Green Planet, представляющий собой замкнутую экосистему, воссоздает очаровательный мир тропического леса и содержит более 3000 видов растений и животных, а также крупнейшее в мире жизнеустойчивое дерево 🌲, созданное человеком и растущее в помещении. Шаг внутри Пещеры летучих мышей, чтобы встретиться с самыми невероятными и интересными обитателями мира сега. Прикоснитесь к змее Изумрудного дерева Боа, если вам хватит смелости. Послушайте крики разных птиц, летающих по саду The Green Planet. Поздоровайтесь с одним из двух живущих здесь ленивцев, спящих от 15 до 20 часов в день. Понаблюдайте, как беличьи обезьяны прыгают и поднимаются, используя свой длинный хвост для баланса во время перемещения от одного дерева к другому. Ощутите неповторимую красоту другого мираВ данном образовательном и рекреационном саду можно узнать о хрупком равновесии природы и ценности одной из старейших живых экосистем нашего мира, что делает его идеальным образовательным местом для всей семьи. The Green Planet вдохновляет людей всех возрастов и национальностей на изучение каждого растения и животного на земле и заботу о них. Важная информация:• Во всех точках взаимодействия с клиентами проводится регулярная уборка;
  • Во избежание скопления большого количества людей число участников тура ограничено;
  • Все участники обязаны носить защитные маски;
  • У всех участников в обязательном порядке измеряется температура тела;
  • Срок действия 1 д. ;
  • Подходит для людей на инвалидных креслах.
Что входит
  • Входной билет
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 City Walk, Al Was, Dubai, United Arab Emirates
The Green Planet — тропический лес под крышей в Дубае
The Green Planet — тропический лес под крышей в Дубае
The Green Planet — тропический лес под крышей в Дубае
The Green Planet — тропический лес под крышей в Дубае

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  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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10 отзывов оставили туристы

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