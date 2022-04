Что вас ждет

Мы посетим самые красивые и уникальные парки Дубая.

Miracle Garden — самый большой в мире парк цветов. Здесь более 150 млн. цветов собраны в различные цветочные композиции. Вы увидите самые большие в мире цветочные скульптуры — самолет А380, Микки Маус, и Мишку Тедди, аллею сердец и многое другое.

Batterfly Garden — cамый большой в мире крытый парк бабочек. В нем собрано 15 000 бабочек, различных видов и размеров.

Global Village — огромная ярмарка из 26 павильонов различных стран: России, Турция, Пакистан, Африка, ОАЭ, Йемен, Саудовская Аравия, Морокко, Индия, Тайланд, Китай, Южная Корея, Палестина, Афганистан.

В каждом павильоне продают продукцию своей страны: турецкий рахат-лукум, эфиопский кофе, индийский кашемир, иранский шафран, йеменский мёд. Здесь вы попробуете национальные блюда разных стран мира. В Global Village работает парк аттракционов, цирк, различные шоу, выставка Ripley believe it or not, шоу фейерверков, выступают уличные артисты.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

трансфер на комфортабельном автомобиле,

вода.

Туристы оплачивают самостоятельно: