Три парка: бабочки, цветы и национальные выставки

Мы посетим уникальные парки Дубая

Входной билет
Мы посетим уникальные парки Дубая.

Прогуляемся по аллее сердец, увидим любопытные цветочные композиции, полюбуемся на красавиц бабочек.

Посетим выставку Global Village, где попробуем национальные блюда разных стран и покатаемся на аттракционах.
Три парка: бабочки, цветы и национальные выставки
Три парка: бабочки, цветы и национальные выставки
Три парка: бабочки, цветы и национальные выставки
Три парка: бабочки, цветы и национальные выставки
Три парка: бабочки, цветы и национальные выставки
Три парка: бабочки, цветы и национальные выставки

Что вас ожидает 🤩

  • Miracle Garden
  • Парк бабочек
  • Global village
Что вас ждет
Мы посетим самые красивые и уникальные парки Дубая.
Miracle Garden — самый большой в мире парк цветов. Здесь более 150 млн. цветов собраны в различные цветочные композиции. Вы увидите самые большие в мире цветочные скульптуры — самолет А380, Микки Маус, и Мишку Тедди, аллею сердец и многое другое.
Batterfly Garden — cамый большой в мире крытый парк бабочек. В нем собрано 15 000 бабочек, различных видов и размеров.
Global Village — огромная ярмарка из 26 павильонов различных стран: России, Турция, Пакистан, Африка, ОАЭ, Йемен, Саудовская Аравия, Морокко, Индия, Тайланд, Китай, Южная Корея, Палестина, Афганистан.
В каждом павильоне продают продукцию своей страны: турецкий рахат-лукум, эфиопский кофе, индийский кашемир, иранский шафран, йеменский мёд. Здесь вы попробуете национальные блюда разных стран мира. В Global Village работает парк аттракционов, цирк, различные шоу, выставка Ripley believe it or not, шоу фейерверков, выступают уличные артисты.
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • трансфер на комфортабельном автомобиле,
  • вода.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входные билеты в парки: Парк цветов - 14 $, Парк бабочек - 14 $, Всемирная деревня - 4 $.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер на комфортабельном автомобиле
  • Вода
Что не входит
  • Входные билеты в парки: Парк цветов - 14 $
  • Парк бабочек - 14 $
  • Всемирная деревня - 4 $
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • ФИО
  • Название отеля
  • Номер комнаты
  • Телефон
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по договоренности

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