ежедневно в 09:30, 11:30 и 13:30

Станьте капитаном и управляйте симпатичной, манёвренной и быстрой лодкой. Вы пролетите по морским волнам и испытаете прилив адреналина. Вам откроются прекрасные панорамы Дубай-Марины и Айн-Дубая, Пальмы Джумейры и Бурдж-эль-Араба. А в некоторых локациях будут фото-стопы с мини-экскурсией — на отдельной лодке группу сопровождает англоязычный гид, который расскажет о главных символах эмирата.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Инструктаж и экскурсия — на английском языке.

Что вас ожидает

Незабываемая прогулка по Персидскому заливу

После инструктажа вы отправитесь в полуторачасовое путешествие вдоль дубайского взморья. Прогулка начнётся с Дубай-Марины, района-пристани с небоскрёбами и яхтами. Далее — выход в открытое море и обзор крупнейшего в мире колеса обозрения Айн-Дубай. Вы совершите круиз вокруг искусственного острова Пальма Джумейра. Сделаете яркие снимки роскошного отеля Атлантис, напоминающего восточный дворец, и отеля Бурдж-эль-Араб, похожего на парус арабского судна. И после вернётесь в порт вдоль побережья.

Важная информация

Hero boat — мини-катер для 1-2 человек, стоимость указана за аренду всего катера, вне зависимости от того, поедет один человек или двое

Управление лодкой разрешено участникам с 18 лет. Дети до 18 лет — только в сопровождении взрослых

Прогулка не подходит для детей до 8 лет, беременных женщин, а также людей, страдающих сердечными заболеваниями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата

При неблагоприятной погоде мы максимально оперативно оповестим вас. Круиз будет перенесен на другую дату или предоплата будет возвращена.

Как проходит прогулка

За 15 минут до начала прогулки для вас проведут инструктаж

Вы отправляетесь на лодке с размещением до двух человек по маршруту программы. На отдельной лодке группу будет сопровождать гид-инструктор.

Купание не предусмотрено. Остановки предназначены для фотографий и комментариев гида.

Дополнительные расходы

За дополнительную стоимость мы можем организовать трансфер из вашего отеля и обратно: из Дубая — $150/машину для 6 пассажиров, из Шарджи, Аджмана — $200.