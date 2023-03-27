ежедневно в 09:30, 11:30 и 13:30

Инструктаж и экскурсия — на английском языке.
После инструктажа вы отправитесь в полуторачасовое путешествие вдоль дубайского взморья. Прогулка начнётся с Дубай-Марины, района-пристани с небоскрёбами и яхтами. Далее — выход в открытое море и обзор крупнейшего в мире колеса обозрения Айн-Дубай. Вы совершите круиз вокруг искусственного острова Пальма Джумейра. Сделаете яркие снимки роскошного отеля Атлантис, напоминающего восточный дворец, и отеля Бурдж-эль-Араб, похожего на парус арабского судна. И после вернётесь в порт вдоль побережья.
За дополнительную стоимость мы можем организовать трансфер из вашего отеля и обратно: из Дубая — $150/машину для 6 пассажиров, из Шарджи, Аджмана — $200.