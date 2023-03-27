ежедневно в 09:30, 11:30 и 13:30

За штурвалом мини-катера - по Персидскому заливу

Прокатиться на Hero boat вдоль побережья и увидеть визитные карточки Дубая с лучших ракурсов

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Ответы на вопросы
Станьте капитаном и управляйте симпатичной, манёвренной и быстрой лодкой. Вы пролетите по морским волнам и испытаете прилив адреналина. Вам откроются прекрасные панорамы Дубай-Марины и Айн-Дубая, Пальмы Джумейры и Бурдж-эль-Араба.

А в некоторых локациях будут фото-стопы с мини-экскурсией — на отдельной лодке группу сопровождает англоязычный гид, который расскажет о главных символах эмирата.
За штурвалом мини-катера - по Персидскому заливу
За штурвалом мини-катера - по Персидскому заливу
За штурвалом мини-катера - по Персидскому заливу
Ближайшие даты:
26
мар
27
мар
28
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Инструктаж и экскурсия — на английском языке.

Что вас ожидает

Незабываемая прогулка по Персидскому заливу

После инструктажа вы отправитесь в полуторачасовое путешествие вдоль дубайского взморья. Прогулка начнётся с Дубай-Марины, района-пристани с небоскрёбами и яхтами. Далее — выход в открытое море и обзор крупнейшего в мире колеса обозрения Айн-Дубай. Вы совершите круиз вокруг искусственного острова Пальма Джумейра. Сделаете яркие снимки роскошного отеля Атлантис, напоминающего восточный дворец, и отеля Бурдж-эль-Араб, похожего на парус арабского судна. И после вернётесь в порт вдоль побережья.

Важная информация

  • Hero boat — мини-катер для 1-2 человек, стоимость указана за аренду всего катера, вне зависимости от того, поедет один человек или двое
  • Управление лодкой разрешено участникам с 18 лет. Дети до 18 лет — только в сопровождении взрослых
  • Прогулка не подходит для детей до 8 лет, беременных женщин, а также людей, страдающих сердечными заболеваниями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата
  • При неблагоприятной погоде мы максимально оперативно оповестим вас. Круиз будет перенесен на другую дату или предоплата будет возвращена.

Как проходит прогулка

  • За 15 минут до начала прогулки для вас проведут инструктаж
  • Вы отправляетесь на лодке с размещением до двух человек по маршруту программы. На отдельной лодке группу будет сопровождать гид-инструктор.
  • Купание не предусмотрено. Остановки предназначены для фотографий и комментариев гида.

Дополнительные расходы

За дополнительную стоимость мы можем организовать трансфер из вашего отеля и обратно: из Дубая — $150/машину для 6 пассажиров, из Шарджи, Аджмана — $200.

ежедневно в 09:30, 11:30 и 13:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Дубай-Марине
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30, 11:30 и 13:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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